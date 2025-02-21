Совсем скоро начнется Масленица – неделю будем печь блины и пробовать их с разными начинками. Если традиционные варианты вроде сметаны, меда и красной икры уже приелись, самое время попробовать что-то новое.

Для любителей десертных блинов есть вариант, который одновременно нежный, сладкий и с легкой кислинкой. Разомните спелый банан, добавьте к нему рикотту и немного сгущенного молока. Результат – кремовая, чуть тягучая начинка, которая отлично сочетается с тонкими блинчиками.

Как приготовить сочный стейк без риска пересушить мясо

Если хочется чего-то посытнее, попробуйте сочетание картофельного пюре и хрустящего бекона. Сначала приготовьте пюре, можно добавить в него сливочное масло для мягкости. Обжарьте бекон до золотистой корочки, затем нарежьте его мелкими кусочками и вмешайте в картофель.

Подробнее о рецептах рассказал в своем видео блогер @politaevplus.