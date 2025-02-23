Сколько стоит приготовить блины

Стоимость базового набора продуктов, которые можно приобрести в магазинах крупных торговых сетей для приготовления классических русских блинов, составляет 60,2 рубля, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров).

© unsplash

«В крупных торговых сетях, входящих в АКОРТ, стоимость базового набора продуктов для приготовления традиционных русских блинов за год выросла на 2,1% и составила 60,2 рубля. <…> По данным Росстата, средняя стоимость аналогичного набора ингредиентов во всех форматах торговли в целом по стране составляет 76,6 рубля. Это на 21,4% больше, чем в федеральной сетевой рознице», — сообщает ассоциация.

В базовый набор продуктов входят молоко, мука, яйца, сахар, соль и растительное масло. Цены на товары рассчитаны на основе стоимости набора самых доступных продуктов "первой цены" (категория самых доступных социально значимых товаров - прим. ТАСС), необходимого для приготовления блинов на четырех человек.

Как отмечает АКОРТ, темпы роста цен на базовые ингредиенты в крупной сетевой рознице оказались значительно ниже инфляции. Так, цены на куриные яйца категории С1/С2 в сетевых магазинах за год снизились на 10,8% - до 96,3 рубля за десяток. Рост цен на другие ингредиенты был частично компенсирован данным снижением - это обеспечило общую стабильность расходов на приготовление блинов при покупках в крупных сетях.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что куриные яйца "первой цены" и сахар продаются в сетях, входящих в ассоциацию, с нулевой наценкой, а растительное масло - по цене ниже закупочной стоимости. Это, по его словам, способствует сохранению умеренной динамики цен на востребованные в праздничный период продукты.