13 рецептов на 23 февраля

Рецепты закусок, горячего, десертов и напитков — всё в одном материале.

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День защитника Отечества, отмечаемый в России 23 февраля, – это праздник, который символизирует патриотизм, мужество и преданность своей стране. Изначально этот день был установлен в 1922 году как День Красной Армии и флота, однако со временем его значение расширилось, и теперь он стал праздником всех, кто защищал и защищает нашу родину.

В наше время в День защитника Отечества в России проходят торжественные мероприятия, парады и концерты. В этот день принято поздравлять мужчин и женщин, которые имеют отношение к защите страны.

«Расскажу, что приготовить на это торжество», — Лана Леонова, системный нутрициолог.

Рецепты закусок

В День защитника Отечества особенно популярны «мужские» закуски: сытные, мясные, с ярко выраженным вкусом. Однако не стоит забывать и о более лёгких вариантах, таких как овощные канапе или закуски с морепродуктами.

Мясные тарталетки

Время приготовления: 1,5 часа

Количество порций: 12

Калории (стандартная порция): 280 ккал

Белки (стандартная порция): 12 г

Жиры (стандартная порция): 18 г

Углеводы (стандартная порция): 15 г

Ингредиенты:

мука обычная – 200 г;

масло или спред – 100 г;

вода ледяная – 50 мл;

свинина (лопатка) – 500 г;

головка лука – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

вишня замороженная – 200 г;

сахар – 50 г;

уксус бальзамический – 2 ст. л.;

приправы по усмотрению и масло растительное.

Способ приготовления:

Готовим тесто

Муку просеиваем, в неё всыпаем соль и нарезанное маленькими кусочками масло. Перетираем в крошку. Добавляем очень холодную воду и замешиваем тесто быстро, пока не прогрелась вода. Заворачиваем массу в плёнку и кладём в холодильник на полчаса.

Переходим к начинке

Свинину режем кусками. Лук и чеснок измельчаем. Обжариваем мясо до появления корки, добавляем лучок и чесночок, обжариваем ещё несколько минут. Добавляем к мясу вишню (не размораживая), сахар, бальзамический уксус, нужные приправы. Тушим на медленном огне, пока свинина не станет мягкой (около одного часа). Тесто раскатываем и выкладываем в формочки для тарталеток. Выпекаем в духовке около 15 минут. Готовые тарталетки наполняем рваной свининой и поливаем вишнёвым соусом.

Рулетики из лаваша с копчёной курицей и авокадо

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 8

Калории (стандартная порция): 180 ккал

Белки (стандартная порция): 8 г

Жиры (стандартная порция): 12 г

Углеводы (стандартная порция): 10 г

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 2 листа;

курица копчёная (филе) – 200 г;

авокадо спелое – 1 шт.;

огурец сырой – 1 шт.;

сыр мягкий – 100 г;

средний пучок укропа;

приправы по усмотрению.

Способ приготовления:

Куриное филе и авокадо без шкурки нарезаем кусочками, огурец нарезаем тонкими брусочками, укроп мелко рубим. Листы лаваша смазываем творожным сыром, посыпаем рубленым укропом. Выкладываем на лаваш ломтики курицы, авокадо и огурца. Солим и перчим по вкусу. Сворачиваем лаваш в плотные рулеты. Нарезаем рулеты на порционные кусочки и подаём.

Овощные закуски: канапе «Радуга»

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 16

Калории (стандартная порция): 50 ккал

Белки (стандартная порция): 1 г

Жиры (стандартная порция): 3 г

Углеводы (стандартная порция): 5 г

Ингредиенты:

огурец сырой – 1 шт.;

перец красный и жёлтый – по 1 шт.;

томаты черри – 8 шт.;

оливки без косточек – 8 шт.;

сыр фета – 100 г;

оливковое масло – 2 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

листья базилика – для украшения.

Способ приготовления:

Огурец крошим кружочками толщиной около 1 см, перцы очищаем от семечек и нарезаем квадратиками. Сыр фета крошим кубиками. На шпажки нанизываем поочерёдно огурец, перец (красный или жёлтый), помидор черри, оливку и кубик сыра фета. Готовые канапе выкладываем на блюдо, поливаем оливковым маслом и лимонным соком, украшаем листиками базилика.

Рецепты основных блюд

Эти блюда призваны не только насытить гостей, но и стать настоящим украшением стола, подчёркивая торжественность момента. Традиционно на 23 февраля подают калорийное меню, которое символизируют силу, мужество и достаток.

Стейк рибай с картофелем, запечённым с розмарином

Время приготовления: 45 минут

Количество порций: 2

Калории (стандартная порция): 650 ккал

Белки (стандартная порция): 40 г

Жиры (стандартная порция): 50 г

Углеводы (стандартная порция): 20 г

Ингредиенты:

стейк– 2 шт;

масло оливковое – 2 ст. л.;

клубни картофеля – 500 г;

розмарин свежий – 2 веточки;

чеснок – 2 зубчика;

масло оливковое – 2 ст. л.;

приправы по вкусу.

Способ приготовления:

Стейки разморозьте, обсушите салфетками, после натрите оливковым маслом и приправами с обеих сторон. Разогрейте сковороду-гриль, выложите мясо и готовьте по четыре-пять минут на каждой стороне. Для гарнира нужно смешать резаный картофель, чеснок, розмарин, оливковое масло, соль и перец. Всё это выложить на противень и готовить в духовке около получаса.

Блюда из рыбы: дорадо, запечённая с лимоном и травами

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 2

Калории (стандартная порция): 380 ккал

Белки (стандартная порция): 30 г

Жиры (стандартная порция): 25 г

Углеводы (стандартная порция): 5 г

Ингредиенты:

дорадо (крупная) – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

по пучку свежих петрушки и укропа;

чеснок – 2 зубчика;

масло оливковое (или качественное подсолнечное) – 2 ст. л.;

приправы на ваш вкус.

Способ приготовления:

Подготовьте рыбу – уберите внутренности, плавники, вымойте её и промокните салфетками или бумажным полотенцем. Лимон нарезать тонкими кружочками, чеснок, петрушку и укроп мелко нарубить. Рыбу посолить и поперчить с обеих сторон, сделать на ней надрезы и вложить в них кружочки лимона и рубленую зелень. Застелите противень пергаментной бумагой, выложите рыбу и сбрызните её маслом. Готовьте при температуре не менее 180°С в течение 25 минут, блюдо подавайте горячим, украсив зеленью и дольками лимона.

Вегетарианские варианты: рагу с грибами и овощами в томатном соусе

Время приготовления: 1 час

Количество порций: 4

Калории (стандартная порция): 250 ккал

Белки (стандартная порция): 8 г

Жиры (стандартная порция): 15 г

Углеводы (стандартная порция): 20 г

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г;

вёшенки – 200 г;

головка лука – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

перец – 2 шт.;

томаты консервированные в собственном соку – 400 г;

чеснок – 2 зубчика;

масло растительное – 2 ст. л.;

сушёный базилик, орегано и другие специи по вкусу.

Способ приготовления:

Лук, перцы и морковь нужно очистить и нарезать кубиками. Грибы промыть и покрошить крупными кусками. Обжарить лук, затем добавить другие овощи. Обжаривать ещё несколько минут. Поочерёдно добавить на сковороду грибы, томаты и все оставшиеся ингредиенты. Тушить рагу на медленном огне около 20-25 минут, до загустения соуса.

Рецепты салатов

Салаты не только разнообразят меню, но и принесут пользу организму благодаря содержанию овощей, зелени и других полезных ингредиентов. Они могут быть как лёгкими и освежающими, так и сытными и питательными, способными удовлетворить вкус любого гостя.

Салат с курицей, орехами и апельсиновой заправкой

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4

Калории (на 1 порцию): 350 ккал

Белки (на 1 порцию): 25 г

Жиры (на 1 порцию): 20 г

Углеводы (на 1 порцию): 15 г

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

грецкие орехи очищенные – 100 г;

апельсин – 2 шт.;

салат листовой – 100 г;

огурец свежий – 2 шт.;

лук красный – 1 шт.;

масло оливковое – 3 ст. л.;

уксус бальзамический – 1 ст. л.;

мёд жидкий – 1 ч. л.;

приправы на ваш вкус.

Способ приготовления:

Отваренное филе нарезать кубиками. Орехи обжарить и порубить. Апельсины очистить и нарезать кусочками. Салат порвать. Огурец и лук нарезать полукольцами. Для заправки смешать масло, уксус, мёд, соль и перец. Соединить все ингредиенты, заправить и перемешать.

Cелёдка под шубой

Время приготовления: 1 час (не считая времени на отваривание овощей).

Количество порций: 6

Калории (на 1 порцию): 280 ккал

Белки (на 1 порцию): 10 г

Жиры (на 1 порцию): 20 г

Углеводы (на 1 порцию): 15 г

Ингредиенты:

сельдь слабосолёная (филе) – 200 г;

сельдь слабосолёная (филе) – 200 г; картофель – 3 шт.;

морковь – 2 шт.;

свёкла – 2 шт.;

яйца куриные – 4 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

майонез – 200 г.

Способ приготовления:

Овощи и яйца отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной тёрке. Сельдь и лук нарезать небольшими кусочками. Выкладывать ингредиенты слоями в следующем порядке: сельдь, лук, картофель, морковь, свёкла, яйца. Каждый слой смазывать майонезом. Готовый салат убрать в холодильник на несколько часов для пропитки.

Cалат «Витаминный» с авокадо и руколой

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 4

Калории (на 1 порцию): 180 ккал

Белки (на 1 порцию): 5 г

Жиры (на 1 порцию): 15 г

Углеводы (на 1 порцию): 10 г

Ингредиенты:

рукола – 100 г;

авокадо спелое – 2 шт.;

помидоры черри – 200 г;

огурец свежий – 2 шт.;

перец болгарский (жёлтый, красный) – по 1 шт.;

оливковое масло – 3 ст. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

соль, перец чёрный молотый.

Способ приготовления:

Руколу вымыть и обсушить. Авокадо очистить от кожуры и косточки, после этого все овощи нарезать соломкой и смешать в крупной миске. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

Рецепты десертов

Десерты – это завершающий аккорд любого праздничного застолья. Мы приготовили три рецепта разной сложности, поэтому вы можете выбрать оптимальный для себя.

Торт на праздник: шоколадный торт «Генерал» с коньячным кремом

Время приготовления: 2 часа (не считая времени на выпекание коржей)

Количество порций: 8

Калории (на 1 порцию): 550 ккал

Белки (на 1 порцию): 10 г

Жиры (на 1 порцию): 40 г

Углеводы (на 1 порцию): 40 г

Ингредиенты:

мука пшеничная – 200 г;

какао-порошок – 50 г;

сахар – 200 г;

яйца куриные – 4 шт.;

молоко – 100 мл;

масло растительное – 100 мл;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

масло сливочное – 200 г;

сахарная пудра – 150 г;

желтки яичные – 2 шт.;

коньяк – 50 мл;

шоколад тёмный – 50 г.

Способ приготовления:

Готовим тесто

В миске смешиваем муку, какао-порошок, сахар и соль, в другой таре взбиваем яйца с молоком и растительным маслом. Соединяем содержимое двух мисок, добавляем разрыхлитель теста и перемешиваем. Выливаем тесто в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом. Выпекаем при 180°С в течение 35 минут.

Готовим крем

Масло сливочное взбиваем с сахарной пудрой до пышной массы, желтки взбиваем с коньяком на водяной бане до загустения. Топим шоколад и смешиваем его с другими ингредиентами крема. Готовый корж остужаем и разрезаем на несколько частей, смазываем коржи приготовленным кремом и собираем торт. Украшаем торт по своему вкусу (например, шоколадной глазурью или тёртым шоколадом).

Печенье и фигурки: печенье в форме военной техники «Танк»

Время приготовления: 1 час (не считая времени на охлаждение теста)

Количество порций: 12

Калории (на 1 порцию): 200 ккал

Белки (на 1 порцию): 5 г

Жиры (на 1 порцию): 10 г

Углеводы (на 1 порцию): 20 г

Ингредиенты:

мука пшеничная – 250 г;

масло сливочное – 100 г;

сахар – 100 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

разрыхлитель теста – 1/2 ч. л.;

глазурь кондитерская (для украшения).

Способ приготовления:

Хорошо смешиваем муку, сахар и соль, добавляем нарезанное кубиками холодное масло и перетираем в крошку. Добавляем яйцо и разрыхлитель теста, замешиваем тесто. Заворачиваем тесто в плёнку и убираем в холодильник на 30 минут. Раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм. С помощью формочек вырезаем печенье в форме танков, выкладываем его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем около 10-15 минут, до золотистого цвета. Готовое печенье остужаем и украшаем кондитерской глазурью.

Фруктовый салат «Праздничный»

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 4

Калории (на 1 порцию): 150 ккал

Белки (на 1 порцию): 2 г

Жиры (на 1 порцию): 5 г

Углеводы (на 1 порцию): 25 г

Ингредиенты:

апельсин, киви, банан, яблоко – по 2 шт.;

виноград без косточек – 200 г;

йогурт натуральный – 200 г;

мёд жидкий – 2 ст. л.;

мята свежая (для украшения).

Способ приготовления:

Все фрукты очистить и нарезать дольками, виноград вымыть и разделить на отдельные ягоды. Всё перемешать в миске, заправить салат йогуртом и мёдом. Готовый салат украсить свежей мятой.

Рецепты напитков

Они не только утоляют жажду, но и дополняют вкус блюд, создавая гармоничное сочетание. Предлагаем безалкогольные варианты.

Cмузи из шпината, яблока и киви

Время приготовления: 10 минут

Количество порций: 2

Калории (на 1 порцию): 120 ккал

Белки (на 1 порцию): 3 г

Жиры (на 1 порцию): 2 г

Углеводы (на 1 порцию): 25 г

Ингредиенты:

шпинат свежий – 100 г;

яблоко зелёное – 1 шт.;

киви – 2 шт.;

вода – 100 мл;

лимонный сок – 1 ст. л.;

мёд жидкий – 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления:

Фрукты и зелень нарезать крупными кусками, засыпать в блендер, добавить воду, лимонный сок и мёд (по желанию). Взбить до однородной массы, разлить по стаканам и подавать.

Важно не только вкусно приготовить блюда, но и правильно их подать. Для создания праздничной атмосферы в доме можно использовать элементы декора, связанные с военной тематикой: флажки, ленты, символику 23 февраля. Традиционные цвета праздника – красный, белый и синий.

Сервировка стола должна быть не только красивой, но и функциональной. Расставьте приборы и посуду таким образом, чтобы гостям было удобно ими пользоваться. Не забудьте включить соответствующее музыкальное сопровождение.

Мы надеемся, что предложенные в статье рецепты помогут вам создать незабываемый праздник для ваших защитников. Пусть ваш стол будет полон вкусных блюд, а атмосфера – тёплой и дружеской.