Что приготовить на 23 февраля: 13 рецептов блюд с фото на День защитника Отечества

Рецепты закусок, горячего, десертов и напитков — всё в одном материале.

13 рецептов на 23 февраля
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День защитника Отечества, отмечаемый в России 23 февраля, – это праздник, который символизирует патриотизм, мужество и преданность своей стране. Изначально этот день был установлен в 1922 году как День Красной Армии и флота, однако со временем его значение расширилось, и теперь он стал праздником всех, кто защищал и защищает нашу родину.

В наше время в День защитника Отечества в России проходят торжественные мероприятия, парады и концерты. В этот день принято поздравлять мужчин и женщин, которые имеют отношение к защите страны.

«Расскажу, что приготовить на это торжество», — Лана Леонова, системный нутрициолог.

Рецепты закусок

В День защитника Отечества особенно популярны «мужские» закуски: сытные, мясные, с ярко выраженным вкусом. Однако не стоит забывать и о более лёгких вариантах, таких как овощные канапе или закуски с морепродуктами.

Мясные тарталетки

  • Время приготовления: 1,5 часа
  • Количество порций: 12
  • Калории (стандартная порция): 280 ккал
  • Белки (стандартная порция): 12 г
  • Жиры (стандартная порция): 18 г
  • Углеводы (стандартная порция): 15 г

Ингредиенты:

  • мука обычная – 200 г;
  • масло или спред – 100 г;
  • вода ледяная – 50 мл;
  • свинина (лопатка) – 500 г;
  • головка лука – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • вишня замороженная – 200 г;
  • сахар – 50 г;
  • уксус бальзамический – 2 ст. л.;
  • приправы по усмотрению и масло растительное.

Способ приготовления:

Готовим тесто

  1. Муку просеиваем, в неё всыпаем соль и нарезанное маленькими кусочками масло. Перетираем в крошку.
  2. Добавляем очень холодную воду и замешиваем тесто быстро, пока не прогрелась вода. Заворачиваем массу в плёнку и кладём в холодильник на полчаса.

Переходим к начинке

  1. Свинину режем кусками. Лук и чеснок измельчаем. Обжариваем мясо до появления корки, добавляем лучок и чесночок, обжариваем ещё несколько минут.
  2. Добавляем к мясу вишню (не размораживая), сахар, бальзамический уксус, нужные приправы. Тушим на медленном огне, пока свинина не станет мягкой (около одного часа).
  3. Тесто раскатываем и выкладываем в формочки для тарталеток. Выпекаем в духовке около 15 минут.
  4. Готовые тарталетки наполняем рваной свининой и поливаем вишнёвым соусом.

Рулетики из лаваша с копчёной курицей и авокадо

  • Время приготовления: 20 минут
  • Количество порций: 8
  • Калории (стандартная порция): 180 ккал
  • Белки (стандартная порция): 8 г
  • Жиры (стандартная порция): 12 г
  • Углеводы (стандартная порция): 10 г

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 2 листа;
  • курица копчёная (филе) – 200 г;
  • авокадо спелое – 1 шт.;
  • огурец сырой – 1 шт.;
  • сыр мягкий – 100 г;
  • средний пучок укропа;
  • приправы по усмотрению.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе и авокадо без шкурки нарезаем кусочками, огурец нарезаем тонкими брусочками, укроп мелко рубим.
  2. Листы лаваша смазываем творожным сыром, посыпаем рубленым укропом.
  3. Выкладываем на лаваш ломтики курицы, авокадо и огурца. Солим и перчим по вкусу.
  4. Сворачиваем лаваш в плотные рулеты. Нарезаем рулеты на порционные кусочки и подаём.

Овощные закуски: канапе «Радуга»

  • Время приготовления: 30 минут
  • Количество порций: 16
  • Калории (стандартная порция): 50 ккал
  • Белки (стандартная порция): 1 г
  • Жиры (стандартная порция): 3 г
  • Углеводы (стандартная порция): 5 г

Ингредиенты:

  • огурец сырой – 1 шт.;
  • перец красный и жёлтый – по 1 шт.;
  • томаты черри – 8 шт.;
  • оливки без косточек – 8 шт.;
  • сыр фета – 100 г;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • листья базилика – для украшения.

Способ приготовления:

  1. Огурец крошим кружочками толщиной около 1 см, перцы очищаем от семечек и нарезаем квадратиками.
  2. Сыр фета крошим кубиками. На шпажки нанизываем поочерёдно огурец, перец (красный или жёлтый), помидор черри, оливку и кубик сыра фета.
  3. Готовые канапе выкладываем на блюдо, поливаем оливковым маслом и лимонным соком, украшаем листиками базилика.

Рецепты основных блюд

Эти блюда призваны не только насытить гостей, но и стать настоящим украшением стола, подчёркивая торжественность момента. Традиционно на 23 февраля подают калорийное меню, которое символизируют силу, мужество и достаток.

Стейк рибай с картофелем, запечённым с розмарином

  • Время приготовления: 45 минут
  • Количество порций: 2
  • Калории (стандартная порция): 650 ккал
  • Белки (стандартная порция): 40 г
  • Жиры (стандартная порция): 50 г
  • Углеводы (стандартная порция): 20 г

Ингредиенты:

  • стейк– 2 шт;
  • масло оливковое – 2 ст. л.;
  • клубни картофеля – 500 г;
  • розмарин свежий – 2 веточки;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • масло оливковое – 2 ст. л.;
  • приправы по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Стейки разморозьте, обсушите салфетками, после натрите оливковым маслом и приправами с обеих сторон.
  2. Разогрейте сковороду-гриль, выложите мясо и готовьте по четыре-пять минут на каждой стороне.
  3. Для гарнира нужно смешать резаный картофель, чеснок, розмарин, оливковое масло, соль и перец.
  4. Всё это выложить на противень и готовить в духовке около получаса.

Блюда из рыбы: дорадо, запечённая с лимоном и травами

  • Время приготовления: 40 минут
  • Количество порций: 2
  • Калории (стандартная порция): 380 ккал
  • Белки (стандартная порция): 30 г
  • Жиры (стандартная порция): 25 г
  • Углеводы (стандартная порция): 5 г

Ингредиенты:

  • дорадо (крупная) – 2 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • по пучку свежих петрушки и укропа;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • масло оливковое (или качественное подсолнечное) – 2 ст. л.;
  • приправы на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте рыбу – уберите внутренности, плавники, вымойте её и промокните салфетками или бумажным полотенцем.
  2. Лимон нарезать тонкими кружочками, чеснок, петрушку и укроп мелко нарубить.
  3. Рыбу посолить и поперчить с обеих сторон, сделать на ней надрезы и вложить в них кружочки лимона и рубленую зелень.
  4. Застелите противень пергаментной бумагой, выложите рыбу и сбрызните её маслом.
  5. Готовьте при температуре не менее 180°С в течение 25 минут, блюдо подавайте горячим, украсив зеленью и дольками лимона.

Вегетарианские варианты: рагу с грибами и овощами в томатном соусе

  • Время приготовления: 1 час
  • Количество порций: 4
  • Калории (стандартная порция): 250 ккал
  • Белки (стандартная порция): 8 г
  • Жиры (стандартная порция): 15 г
  • Углеводы (стандартная порция): 20 г

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300 г;
  • вёшенки – 200 г;
  • головка лука – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • перец – 2 шт.;
  • томаты консервированные в собственном соку – 400 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • масло растительное – 2 ст. л.;
  • сушёный базилик, орегано и другие специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук, перцы и морковь нужно очистить и нарезать кубиками. Грибы промыть и покрошить крупными кусками.
  2. Обжарить лук, затем добавить другие овощи. Обжаривать ещё несколько минут. Поочерёдно добавить на сковороду грибы, томаты и все оставшиеся ингредиенты.
  3. Тушить рагу на медленном огне около 20-25 минут, до загустения соуса.

Рецепты салатов

Салаты не только разнообразят меню, но и принесут пользу организму благодаря содержанию овощей, зелени и других полезных ингредиентов. Они могут быть как лёгкими и освежающими, так и сытными и питательными, способными удовлетворить вкус любого гостя.

Салат с курицей, орехами и апельсиновой заправкой

  • Время приготовления: 40 минут
  • Количество порций: 4
  • Калории (на 1 порцию): 350 ккал
  • Белки (на 1 порцию): 25 г
  • Жиры (на 1 порцию): 20 г
  • Углеводы (на 1 порцию): 15 г

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г;
  • грецкие орехи очищенные – 100 г;
  • апельсин – 2 шт.;
  • салат листовой – 100 г;
  • огурец свежий – 2 шт.;
  • лук красный – 1 шт.;
  • масло оливковое – 3 ст. л.;
  • уксус бальзамический – 1 ст. л.;
  • мёд жидкий – 1 ч. л.;
  • приправы на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Отваренное филе нарезать кубиками. Орехи обжарить и порубить. Апельсины очистить и нарезать кусочками.
  2. Салат порвать. Огурец и лук нарезать полукольцами.
  3. Для заправки смешать масло, уксус, мёд, соль и перец. Соединить все ингредиенты, заправить и перемешать.

Cелёдка под шубой

  • Время приготовления: 1 час (не считая времени на отваривание овощей).
  • Количество порций: 6
  • Калории (на 1 порцию): 280 ккал
  • Белки (на 1 порцию): 10 г
  • Жиры (на 1 порцию): 20 г
  • Углеводы (на 1 порцию): 15 г

Ингредиенты:

  • сельдь слабосолёная (филе) – 200 г;
  • картофель – 3 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • свёкла – 2 шт.;
  • яйца куриные – 4 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • майонез – 200 г.

Способ приготовления:

  1. Овощи и яйца отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной тёрке.
  2. Сельдь и лук нарезать небольшими кусочками. Выкладывать ингредиенты слоями в следующем порядке: сельдь, лук, картофель, морковь, свёкла, яйца.
  3. Каждый слой смазывать майонезом. Готовый салат убрать в холодильник на несколько часов для пропитки.

Cалат «Витаминный» с авокадо и руколой

  • Время приготовления: 20 минут
  • Количество порций: 4
  • Калории (на 1 порцию): 180 ккал
  • Белки (на 1 порцию): 5 г
  • Жиры (на 1 порцию): 15 г
  • Углеводы (на 1 порцию): 10 г

Ингредиенты:

  • рукола – 100 г;
  • авокадо спелое – 2 шт.;
  • помидоры черри – 200 г;
  • огурец свежий – 2 шт.;
  • перец болгарский (жёлтый, красный) – по 1 шт.;
  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • лимонный сок – 2 ст. л.;
  • соль, перец чёрный молотый.

Способ приготовления:

  1. Руколу вымыть и обсушить.
  2. Авокадо очистить от кожуры и косточки, после этого все овощи нарезать соломкой и смешать в крупной миске.
  3. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

Рецепты десертов

Десерты – это завершающий аккорд любого праздничного застолья. Мы приготовили три рецепта разной сложности, поэтому вы можете выбрать оптимальный для себя.

Торт на праздник: шоколадный торт «Генерал» с коньячным кремом

  • Время приготовления: 2 часа (не считая времени на выпекание коржей)
  • Количество порций: 8
  • Калории (на 1 порцию): 550 ккал
  • Белки (на 1 порцию): 10 г
  • Жиры (на 1 порцию): 40 г
  • Углеводы (на 1 порцию): 40 г

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 200 г;
  • какао-порошок – 50 г;
  • сахар – 200 г;
  • яйца куриные – 4 шт.;
  • молоко – 100 мл;
  • масло растительное – 100 мл;
  • разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
  • масло сливочное – 200 г;
  • сахарная пудра – 150 г;
  • желтки яичные – 2 шт.;
  • коньяк – 50 мл;
  • шоколад тёмный – 50 г.

Способ приготовления:

Готовим тесто

  1. В миске смешиваем муку, какао-порошок, сахар и соль, в другой таре взбиваем яйца с молоком и растительным маслом.
  2. Соединяем содержимое двух мисок, добавляем разрыхлитель теста и перемешиваем. Выливаем тесто в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом.
  3. Выпекаем при 180°С в течение 35 минут.

Готовим крем

  1. Масло сливочное взбиваем с сахарной пудрой до пышной массы, желтки взбиваем с коньяком на водяной бане до загустения.
  2. Топим шоколад и смешиваем его с другими ингредиентами крема.
  3. Готовый корж остужаем и разрезаем на несколько частей, смазываем коржи приготовленным кремом и собираем торт.
  4. Украшаем торт по своему вкусу (например, шоколадной глазурью или тёртым шоколадом).

Печенье и фигурки: печенье в форме военной техники «Танк»

  • Время приготовления: 1 час (не считая времени на охлаждение теста)
  • Количество порций: 12
  • Калории (на 1 порцию): 200 ккал
  • Белки (на 1 порцию): 5 г
  • Жиры (на 1 порцию): 10 г
  • Углеводы (на 1 порцию): 20 г

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 250 г;
  • масло сливочное – 100 г;
  • сахар – 100 г;
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • разрыхлитель теста – 1/2 ч. л.;
  • глазурь кондитерская (для украшения).

Способ приготовления:

  1. Хорошо смешиваем муку, сахар и соль, добавляем нарезанное кубиками холодное масло и перетираем в крошку. Добавляем яйцо и разрыхлитель теста, замешиваем тесто.
  2. Заворачиваем тесто в плёнку и убираем в холодильник на 30 минут.
  3. Раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм. С помощью формочек вырезаем печенье в форме танков, выкладываем его на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Выпекаем около 10-15 минут, до золотистого цвета. Готовое печенье остужаем и украшаем кондитерской глазурью.

Фруктовый салат «Праздничный»

  • Время приготовления: 20 минут
  • Количество порций: 4
  • Калории (на 1 порцию): 150 ккал
  • Белки (на 1 порцию): 2 г
  • Жиры (на 1 порцию): 5 г
  • Углеводы (на 1 порцию): 25 г

Ингредиенты:

  • апельсин, киви, банан, яблоко – по 2 шт.;
  • виноград без косточек – 200 г;
  • йогурт натуральный – 200 г;
  • мёд жидкий – 2 ст. л.;
  • мята свежая (для украшения).

Способ приготовления:

  1. Все фрукты очистить и нарезать дольками, виноград вымыть и разделить на отдельные ягоды.
  2. Всё перемешать в миске, заправить салат йогуртом и мёдом.
  3. Готовый салат украсить свежей мятой.

Рецепты напитков

Они не только утоляют жажду, но и дополняют вкус блюд, создавая гармоничное сочетание. Предлагаем безалкогольные варианты.

Cмузи из шпината, яблока и киви

  • Время приготовления: 10 минут
  • Количество порций: 2
  • Калории (на 1 порцию): 120 ккал
  • Белки (на 1 порцию): 3 г
  • Жиры (на 1 порцию): 2 г
  • Углеводы (на 1 порцию): 25 г

Ингредиенты:

  • шпинат свежий – 100 г;
  • яблоко зелёное – 1 шт.;
  • киви – 2 шт.;
  • вода – 100 мл;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • мёд жидкий – 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Фрукты и зелень нарезать крупными кусками, засыпать в блендер, добавить воду, лимонный сок и мёд (по желанию).
  2. Взбить до однородной массы, разлить по стаканам и подавать.

Важно не только вкусно приготовить блюда, но и правильно их подать. Для создания праздничной атмосферы в доме можно использовать элементы декора, связанные с военной тематикой: флажки, ленты, символику 23 февраля. Традиционные цвета праздника – красный, белый и синий.

Сервировка стола должна быть не только красивой, но и функциональной. Расставьте приборы и посуду таким образом, чтобы гостям было удобно ими пользоваться. Не забудьте включить соответствующее музыкальное сопровождение.

Мы надеемся, что предложенные в статье рецепты помогут вам создать незабываемый праздник для ваших защитников. Пусть ваш стол будет полон вкусных блюд, а атмосфера – тёплой и дружеской.

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