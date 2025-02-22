13 рецептов на 23 февраля

Что приготовить на 23 февраля: 13 рецептов блюд с фото на День защитника Отечества
Рецепты закусок, горячего, десертов и напитков — всё в одном материале.
День защитника Отечества, отмечаемый в России 23 февраля, – это праздник, который символизирует патриотизм, мужество и преданность своей стране. Изначально этот день был установлен в 1922 году как День Красной Армии и флота, однако со временем его значение расширилось, и теперь он стал праздником всех, кто защищал и защищает нашу родину.
В наше время в День защитника Отечества в России проходят торжественные мероприятия, парады и концерты. В этот день принято поздравлять мужчин и женщин, которые имеют отношение к защите страны.
«Расскажу, что приготовить на это торжество», — Лана Леонова, системный нутрициолог.
Рецепты закусок
В День защитника Отечества особенно популярны «мужские» закуски: сытные, мясные, с ярко выраженным вкусом. Однако не стоит забывать и о более лёгких вариантах, таких как овощные канапе или закуски с морепродуктами.
Мясные тарталетки
- Время приготовления: 1,5 часа
- Количество порций: 12
- Калории (стандартная порция): 280 ккал
- Белки (стандартная порция): 12 г
- Жиры (стандартная порция): 18 г
- Углеводы (стандартная порция): 15 г
Ингредиенты:
- мука обычная – 200 г;
- масло или спред – 100 г;
- вода ледяная – 50 мл;
- свинина (лопатка) – 500 г;
- головка лука – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- вишня замороженная – 200 г;
- сахар – 50 г;
- уксус бальзамический – 2 ст. л.;
- приправы по усмотрению и масло растительное.
Способ приготовления:
Готовим тесто
- Муку просеиваем, в неё всыпаем соль и нарезанное маленькими кусочками масло. Перетираем в крошку.
- Добавляем очень холодную воду и замешиваем тесто быстро, пока не прогрелась вода. Заворачиваем массу в плёнку и кладём в холодильник на полчаса.
Переходим к начинке
- Свинину режем кусками. Лук и чеснок измельчаем. Обжариваем мясо до появления корки, добавляем лучок и чесночок, обжариваем ещё несколько минут.
- Добавляем к мясу вишню (не размораживая), сахар, бальзамический уксус, нужные приправы. Тушим на медленном огне, пока свинина не станет мягкой (около одного часа).
- Тесто раскатываем и выкладываем в формочки для тарталеток. Выпекаем в духовке около 15 минут.
- Готовые тарталетки наполняем рваной свининой и поливаем вишнёвым соусом.
Рулетики из лаваша с копчёной курицей и авокадо
- Время приготовления: 20 минут
- Количество порций: 8
- Калории (стандартная порция): 180 ккал
- Белки (стандартная порция): 8 г
- Жиры (стандартная порция): 12 г
- Углеводы (стандартная порция): 10 г
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 2 листа;
- курица копчёная (филе) – 200 г;
- авокадо спелое – 1 шт.;
- огурец сырой – 1 шт.;
- сыр мягкий – 100 г;
- средний пучок укропа;
- приправы по усмотрению.
Способ приготовления:
- Куриное филе и авокадо без шкурки нарезаем кусочками, огурец нарезаем тонкими брусочками, укроп мелко рубим.
- Листы лаваша смазываем творожным сыром, посыпаем рубленым укропом.
- Выкладываем на лаваш ломтики курицы, авокадо и огурца. Солим и перчим по вкусу.
- Сворачиваем лаваш в плотные рулеты. Нарезаем рулеты на порционные кусочки и подаём.
Овощные закуски: канапе «Радуга»
- Время приготовления: 30 минут
- Количество порций: 16
- Калории (стандартная порция): 50 ккал
- Белки (стандартная порция): 1 г
- Жиры (стандартная порция): 3 г
- Углеводы (стандартная порция): 5 г
Ингредиенты:
- огурец сырой – 1 шт.;
- перец красный и жёлтый – по 1 шт.;
- томаты черри – 8 шт.;
- оливки без косточек – 8 шт.;
- сыр фета – 100 г;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- листья базилика – для украшения.
Способ приготовления:
- Огурец крошим кружочками толщиной около 1 см, перцы очищаем от семечек и нарезаем квадратиками.
- Сыр фета крошим кубиками. На шпажки нанизываем поочерёдно огурец, перец (красный или жёлтый), помидор черри, оливку и кубик сыра фета.
- Готовые канапе выкладываем на блюдо, поливаем оливковым маслом и лимонным соком, украшаем листиками базилика.
Рецепты основных блюд
Эти блюда призваны не только насытить гостей, но и стать настоящим украшением стола, подчёркивая торжественность момента. Традиционно на 23 февраля подают калорийное меню, которое символизируют силу, мужество и достаток.
Стейк рибай с картофелем, запечённым с розмарином
- Время приготовления: 45 минут
- Количество порций: 2
- Калории (стандартная порция): 650 ккал
- Белки (стандартная порция): 40 г
- Жиры (стандартная порция): 50 г
- Углеводы (стандартная порция): 20 г
Ингредиенты:
- стейк– 2 шт;
- масло оливковое – 2 ст. л.;
- клубни картофеля – 500 г;
- розмарин свежий – 2 веточки;
- чеснок – 2 зубчика;
- масло оливковое – 2 ст. л.;
- приправы по вкусу.
Способ приготовления:
- Стейки разморозьте, обсушите салфетками, после натрите оливковым маслом и приправами с обеих сторон.
- Разогрейте сковороду-гриль, выложите мясо и готовьте по четыре-пять минут на каждой стороне.
- Для гарнира нужно смешать резаный картофель, чеснок, розмарин, оливковое масло, соль и перец.
- Всё это выложить на противень и готовить в духовке около получаса.
Блюда из рыбы: дорадо, запечённая с лимоном и травами
- Время приготовления: 40 минут
- Количество порций: 2
- Калории (стандартная порция): 380 ккал
- Белки (стандартная порция): 30 г
- Жиры (стандартная порция): 25 г
- Углеводы (стандартная порция): 5 г
Ингредиенты:
- дорадо (крупная) – 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- по пучку свежих петрушки и укропа;
- чеснок – 2 зубчика;
- масло оливковое (или качественное подсолнечное) – 2 ст. л.;
- приправы на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Подготовьте рыбу – уберите внутренности, плавники, вымойте её и промокните салфетками или бумажным полотенцем.
- Лимон нарезать тонкими кружочками, чеснок, петрушку и укроп мелко нарубить.
- Рыбу посолить и поперчить с обеих сторон, сделать на ней надрезы и вложить в них кружочки лимона и рубленую зелень.
- Застелите противень пергаментной бумагой, выложите рыбу и сбрызните её маслом.
- Готовьте при температуре не менее 180°С в течение 25 минут, блюдо подавайте горячим, украсив зеленью и дольками лимона.
Вегетарианские варианты: рагу с грибами и овощами в томатном соусе
- Время приготовления: 1 час
- Количество порций: 4
- Калории (стандартная порция): 250 ккал
- Белки (стандартная порция): 8 г
- Жиры (стандартная порция): 15 г
- Углеводы (стандартная порция): 20 г
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300 г;
- вёшенки – 200 г;
- головка лука – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- перец – 2 шт.;
- томаты консервированные в собственном соку – 400 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- масло растительное – 2 ст. л.;
- сушёный базилик, орегано и другие специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук, перцы и морковь нужно очистить и нарезать кубиками. Грибы промыть и покрошить крупными кусками.
- Обжарить лук, затем добавить другие овощи. Обжаривать ещё несколько минут. Поочерёдно добавить на сковороду грибы, томаты и все оставшиеся ингредиенты.
- Тушить рагу на медленном огне около 20-25 минут, до загустения соуса.
Рецепты салатов
Салаты не только разнообразят меню, но и принесут пользу организму благодаря содержанию овощей, зелени и других полезных ингредиентов. Они могут быть как лёгкими и освежающими, так и сытными и питательными, способными удовлетворить вкус любого гостя.
Салат с курицей, орехами и апельсиновой заправкой
- Время приготовления: 40 минут
- Количество порций: 4
- Калории (на 1 порцию): 350 ккал
- Белки (на 1 порцию): 25 г
- Жиры (на 1 порцию): 20 г
- Углеводы (на 1 порцию): 15 г
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г;
- грецкие орехи очищенные – 100 г;
- апельсин – 2 шт.;
- салат листовой – 100 г;
- огурец свежий – 2 шт.;
- лук красный – 1 шт.;
- масло оливковое – 3 ст. л.;
- уксус бальзамический – 1 ст. л.;
- мёд жидкий – 1 ч. л.;
- приправы на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Отваренное филе нарезать кубиками. Орехи обжарить и порубить. Апельсины очистить и нарезать кусочками.
- Салат порвать. Огурец и лук нарезать полукольцами.
- Для заправки смешать масло, уксус, мёд, соль и перец. Соединить все ингредиенты, заправить и перемешать.
Cелёдка под шубой
- Время приготовления: 1 час (не считая времени на отваривание овощей).
- Количество порций: 6
- Калории (на 1 порцию): 280 ккал
- Белки (на 1 порцию): 10 г
- Жиры (на 1 порцию): 20 г
- Углеводы (на 1 порцию): 15 г
Ингредиенты:
- сельдь слабосолёная (филе) – 200 г;
- картофель – 3 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- свёкла – 2 шт.;
- яйца куриные – 4 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- майонез – 200 г.
Способ приготовления:
- Овощи и яйца отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной тёрке.
- Сельдь и лук нарезать небольшими кусочками. Выкладывать ингредиенты слоями в следующем порядке: сельдь, лук, картофель, морковь, свёкла, яйца.
- Каждый слой смазывать майонезом. Готовый салат убрать в холодильник на несколько часов для пропитки.
Cалат «Витаминный» с авокадо и руколой
- Время приготовления: 20 минут
- Количество порций: 4
- Калории (на 1 порцию): 180 ккал
- Белки (на 1 порцию): 5 г
- Жиры (на 1 порцию): 15 г
- Углеводы (на 1 порцию): 10 г
Ингредиенты:
- рукола – 100 г;
- авокадо спелое – 2 шт.;
- помидоры черри – 200 г;
- огурец свежий – 2 шт.;
- перец болгарский (жёлтый, красный) – по 1 шт.;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- соль, перец чёрный молотый.
Способ приготовления:
- Руколу вымыть и обсушить.
- Авокадо очистить от кожуры и косточки, после этого все овощи нарезать соломкой и смешать в крупной миске.
- Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
Рецепты десертов
Десерты – это завершающий аккорд любого праздничного застолья. Мы приготовили три рецепта разной сложности, поэтому вы можете выбрать оптимальный для себя.
Торт на праздник: шоколадный торт «Генерал» с коньячным кремом
- Время приготовления: 2 часа (не считая времени на выпекание коржей)
- Количество порций: 8
- Калории (на 1 порцию): 550 ккал
- Белки (на 1 порцию): 10 г
- Жиры (на 1 порцию): 40 г
- Углеводы (на 1 порцию): 40 г
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 200 г;
- какао-порошок – 50 г;
- сахар – 200 г;
- яйца куриные – 4 шт.;
- молоко – 100 мл;
- масло растительное – 100 мл;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- масло сливочное – 200 г;
- сахарная пудра – 150 г;
- желтки яичные – 2 шт.;
- коньяк – 50 мл;
- шоколад тёмный – 50 г.
Способ приготовления:
Готовим тесто
- В миске смешиваем муку, какао-порошок, сахар и соль, в другой таре взбиваем яйца с молоком и растительным маслом.
- Соединяем содержимое двух мисок, добавляем разрыхлитель теста и перемешиваем. Выливаем тесто в форму для выпекания, предварительно смазанную маслом.
- Выпекаем при 180°С в течение 35 минут.
Готовим крем
- Масло сливочное взбиваем с сахарной пудрой до пышной массы, желтки взбиваем с коньяком на водяной бане до загустения.
- Топим шоколад и смешиваем его с другими ингредиентами крема.
- Готовый корж остужаем и разрезаем на несколько частей, смазываем коржи приготовленным кремом и собираем торт.
- Украшаем торт по своему вкусу (например, шоколадной глазурью или тёртым шоколадом).
Печенье и фигурки: печенье в форме военной техники «Танк»
- Время приготовления: 1 час (не считая времени на охлаждение теста)
- Количество порций: 12
- Калории (на 1 порцию): 200 ккал
- Белки (на 1 порцию): 5 г
- Жиры (на 1 порцию): 10 г
- Углеводы (на 1 порцию): 20 г
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 250 г;
- масло сливочное – 100 г;
- сахар – 100 г;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- разрыхлитель теста – 1/2 ч. л.;
- глазурь кондитерская (для украшения).
Способ приготовления:
- Хорошо смешиваем муку, сахар и соль, добавляем нарезанное кубиками холодное масло и перетираем в крошку. Добавляем яйцо и разрыхлитель теста, замешиваем тесто.
- Заворачиваем тесто в плёнку и убираем в холодильник на 30 минут.
- Раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм. С помощью формочек вырезаем печенье в форме танков, выкладываем его на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекаем около 10-15 минут, до золотистого цвета. Готовое печенье остужаем и украшаем кондитерской глазурью.
Фруктовый салат «Праздничный»
- Время приготовления: 20 минут
- Количество порций: 4
- Калории (на 1 порцию): 150 ккал
- Белки (на 1 порцию): 2 г
- Жиры (на 1 порцию): 5 г
- Углеводы (на 1 порцию): 25 г
Ингредиенты:
- апельсин, киви, банан, яблоко – по 2 шт.;
- виноград без косточек – 200 г;
- йогурт натуральный – 200 г;
- мёд жидкий – 2 ст. л.;
- мята свежая (для украшения).
Способ приготовления:
- Все фрукты очистить и нарезать дольками, виноград вымыть и разделить на отдельные ягоды.
- Всё перемешать в миске, заправить салат йогуртом и мёдом.
- Готовый салат украсить свежей мятой.
Рецепты напитков
Они не только утоляют жажду, но и дополняют вкус блюд, создавая гармоничное сочетание. Предлагаем безалкогольные варианты.
Cмузи из шпината, яблока и киви
- Время приготовления: 10 минут
- Количество порций: 2
- Калории (на 1 порцию): 120 ккал
- Белки (на 1 порцию): 3 г
- Жиры (на 1 порцию): 2 г
- Углеводы (на 1 порцию): 25 г
Ингредиенты:
- шпинат свежий – 100 г;
- яблоко зелёное – 1 шт.;
- киви – 2 шт.;
- вода – 100 мл;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- мёд жидкий – 1 ч. л. (по желанию).
Способ приготовления:
- Фрукты и зелень нарезать крупными кусками, засыпать в блендер, добавить воду, лимонный сок и мёд (по желанию).
- Взбить до однородной массы, разлить по стаканам и подавать.
Важно не только вкусно приготовить блюда, но и правильно их подать. Для создания праздничной атмосферы в доме можно использовать элементы декора, связанные с военной тематикой: флажки, ленты, символику 23 февраля. Традиционные цвета праздника – красный, белый и синий.
Сервировка стола должна быть не только красивой, но и функциональной. Расставьте приборы и посуду таким образом, чтобы гостям было удобно ими пользоваться. Не забудьте включить соответствующее музыкальное сопровождение.
Мы надеемся, что предложенные в статье рецепты помогут вам создать незабываемый праздник для ваших защитников. Пусть ваш стол будет полон вкусных блюд, а атмосфера – тёплой и дружеской.