Рецепт пиццы из детства

Пицца — это любимое блюдо многих людей, независимо от возраста. Особенно вкусной она получается, когда готовишь ее сам и можешь добавить в начинку свои любимые продукты.

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Обычно пиццу делают на основе тонкого теста, но вместо него можно использовать багет. Такая пицца будет очень ароматной и хрустящей.

Для приготовления пиццы нам понадобятся следующие ингредиенты:

Колбаски — 80 г;

Обжаренное мясо — 80 г;

Сыр твердый — 100 г;

Помидоры черри — 5 шт.;

Майонез — 25 г;

Томатная паста — 30 г;

Багет — 300 г.

Теперь перейдем к процессу приготовления.

Предварительно разогреваем духовку до 190 градусов. Разрезаем багет вдоль на две части и достаем немного мякоти. Для соуса смешиваем майонез и томатную пасту. Смазываем им внутреннюю часть багета. Посыпаем тёртым сыром и выкладываем нарезанные помидоры, колбаски и слегка обжаренное мясо. При желании начинку можно менять. Перекладываем пиццу на противень и ставим в духовку на 15–20 минут.

Пицца готова! Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что паштет — просто объедение, он составит конкуренцию любой намазке. А главное — по бабушкиному рецепту готовится очень быстро.