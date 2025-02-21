Рецепт пиццы из детства

Обалденная пицца как в детстве: рецепт без заморочек с тестом
Пицца — это любимое блюдо многих людей, независимо от возраста. Особенно вкусной она получается, когда готовишь ее сам и можешь добавить в начинку свои любимые продукты.
Обычно пиццу делают на основе тонкого теста, но вместо него можно использовать багет. Такая пицца будет очень ароматной и хрустящей.
Для приготовления пиццы нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Колбаски — 80 г;
- Обжаренное мясо — 80 г;
- Сыр твердый — 100 г;
- Помидоры черри — 5 шт.;
- Майонез — 25 г;
- Томатная паста — 30 г;
- Багет — 300 г.
Теперь перейдем к процессу приготовления.
- Предварительно разогреваем духовку до 190 градусов.
- Разрезаем багет вдоль на две части и достаем немного мякоти.
- Для соуса смешиваем майонез и томатную пасту. Смазываем им внутреннюю часть багета. Посыпаем тёртым сыром и выкладываем нарезанные помидоры, колбаски и слегка обжаренное мясо. При желании начинку можно менять.
- Перекладываем пиццу на противень и ставим в духовку на 15–20 минут.
Пицца готова! Приятного аппетита!
Ранее сообщалось, что паштет — просто объедение, он составит конкуренцию любой намазке. А главное — по бабушкиному рецепту готовится очень быстро.