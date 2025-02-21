Обалденная пицца как в детстве: рецепт без заморочек с тестом

Пицца — это любимое блюдо многих людей, независимо от возраста. Особенно вкусной она получается, когда готовишь ее сам и можешь добавить в начинку свои любимые продукты.

Рецепт пиццы из детства
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Обычно пиццу делают на основе тонкого теста, но вместо него можно использовать багет. Такая пицца будет очень ароматной и хрустящей.

Для приготовления пиццы нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Колбаски — 80 г;
  • Обжаренное мясо — 80 г;
  • Сыр твердый — 100 г;
  • Помидоры черри — 5 шт.;
  • Майонез — 25 г;
  • Томатная паста — 30 г;
  • Багет — 300 г.

Теперь перейдем к процессу приготовления.

  1. Предварительно разогреваем духовку до 190 градусов.
  2. Разрезаем багет вдоль на две части и достаем немного мякоти.
  3. Для соуса смешиваем майонез и томатную пасту. Смазываем им внутреннюю часть багета. Посыпаем тёртым сыром и выкладываем нарезанные помидоры, колбаски и слегка обжаренное мясо. При желании начинку можно менять.
  4. Перекладываем пиццу на противень и ставим в духовку на 15–20 минут.

Пицца готова! Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что паштет — просто объедение, он составит конкуренцию любой намазке. А главное — по бабушкиному рецепту готовится очень быстро.

Еда