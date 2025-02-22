Шеф-повар дал советы по выбору пельменей в магазине

Стоит обращать внимание на состав лепных изделий.

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Растительный белок в них недопустим. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Что касается теста, то мы не переживаем, потому что его себестоимость в пельменях крайне невысока. Конечно, главное начинка. Во-первых, смотрим на состав, чтобы у нас не было растительного белка в мясных пельменях, нам такого не нужно. Во-вторых, важно, какое мясо, это может быть мясо мехобвалки, то есть с костями и кожей, может быть белковый субстрат. Но это только вопрос доверия бренду, потому что написать на этикетке можно что угодно. Но даже мясо первой категории может быть с изрядным количеством жил, и вы никогда это не отследите».

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