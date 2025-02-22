Поке с креветками, тофу и тунцом: пять рецептов гавайских блюд

Поке: как приготовить, 5 пошаговых рецептов
Эти блюда окунут вас в гастрономическое удовольствие.
«Поке пользуется невероятной популярностью в кафе и ресторанах. Оно сытное и полезное благодаря свежим овощам, крупам, рыбе или птице. Рецептов гавайского блюда очень много, поэтому каждый может найти вариацию на свой вкус», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Поке — это всегда про импровизацию и кулинарные эксперименты, однако в него должны входить несколько обязательных компонентов: крупы (рис, булгур или киноа), морепродукты, рыба или птица, а также щедрая порция овощей и фруктов. Дополнительный вкус ингредиентам придают азиатские соусы и заправки.
Чтобы рис для поке получился рассыпчатым, важно его правильно приготовить. Для этого крупу нужно варить, постепенно наливая воду в кастрюлю: сначала немного, а когда жидкость выпарится, перемешать содержимое и подлить ещё. По окончании приготовления кастрюлю необходимо закрыть крышкой и оставить рис запариться, выключив плиту.
5 рецептов гавайских блюд
Поке с цыплёнком терияки
Ингредиенты
Основные:
- бёдрышки без костей — 4-5 шт. (или 2 куриные грудки без костей и кожи);
- рис длиннозёрный — 230 г;
- авокадо — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для соуса терияки:
- соевый соус — 100 мл;
- рисовый уксус — 2 ст. л.;
- коричневый сахар — 50 г;
- мёд — 1 ст. л.;
- кунжутное масло — 1 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь — 20 г;
- хлопья красного перца чили — 1/2 ч. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ч. л.;
- вода — 130 мл.
Для азиатского салата из капусты:
- морковь — 1 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- красная капуста — 150 г;
- кинза — 2-3 веточки;
- зелёный лук — 2 шт.
Для заправки:
- яблочный уксус — 60 мл;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- кунжутное масло — 1 ст. л.;
- семена кунжута — 1,5 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Измельчите чеснок и имбирь.
- Смешайте в кастрюле ингредиенты для соуса терияки: соевый соус, 2 ст. л. рисового уксуса, коричневый сахар, мёд, 1 ст. л. кунжутного масла, имбирь, чеснок и перец чили.
- Поставьте кастрюлю на средний нагрев и доведите соус до кипения, постоянно помешивая. Затем убавьте огонь и варите на медленном огне пять минут.
- Смешайте кукурузный крахмал и воду, затем вмешайте смесь в соус, чтобы он загустел. Снимите с огня и дайте остыть.
- Замаринуйте курицу в 1/4 соуса, накройте крышкой и оставьте в холодильнике.
- Сварите рис по инструкции на упаковке, на это уйдёт примерно 15-25 минут в зависимости от сорта крупы.
- Нашинкуйте красную капусту, натрите на крупной тёрке морковь и огурец.
- Нарежьте кинзу и зелёный лук. Смешайте с остальными нарезанными овощами.
- Поджарьте семена кунжута одну-две минуты на сухой сковороде на среднем нагреве.
- В отдельной миске соедините семена кунжута с яблочным уксусом, сахаром, кунжутным маслом. Посолите и поперчите, перемешайте.
- Полейте салат из капусты заправкой и хорошо перемешайте.
- Нагрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла и выложите маринованную курицу. Обжарьте мясо с одной стороны три-четыре минуты, затем полейте соевым соусом и переверните. Обжарьте курицу с другой стороны пару минут, затем полейте оставшимся соусом терияки. Тушите курицу, переворачивая, пока она не станет мягкой. При необходимости подливайте воду, чтобы разбавить соус.
- Когда курица будет готова, выложите её на тарелку, дайте немного остыть и нарежьте ломтиками.
- Нарежьте авокадо кубиками среднего размера.
Соберите поке: на дно выложите рис, сверху — курицу, авокадо и щедрую порцию салата из капусты. Украсьте блюдо чёрными семенами кунжута.
Поке с креветками
Ингредиенты
Основные:
- рис — 230 г;
- очищенные креветки свежемороженые — 18 шт.;
- кунжутное масло для креветок — 15 г;
- смесь специй для креветок (орегано, сушёный чеснок, карри) — 1 ч. л.;
- ананас — 120 г;
- консервированная кукуруза — 150 г;
- морковь — 1 шт.;
- паста васаби — 5 г;
- сладкий лук — 60 г;
- авокадо — 1,5 шт.;
- микрозелень — 150 г;
- маринованный имбирь — 2 шт.;
- семена кунжута — 1,5 ч. л.
Сливочный соус:
- соус шрирача — 40-45 г;
- майонез — 110 г;
- соевый соус — 30 мл;
- мирин или рисовый уксус — 1,5 ч. л.
Все ингредиенты должны быть холодными.
Способ приготовления:
- Разрежьте размороженные креветки вдоль пополам и обсушите салфеткой. Смажьте их кунжутным маслом, солью и сухими специями. Обжарьте на прогретой сковороде четыре-шесть минут и снимите с огня.
- Сварите рис по инструкции, на это уйдёт примерно 15-25 минут в зависимости от сорта крупы.
- В отдельной миске взбейте майонез, соус шрирача, соевый соус и мирин (или рисовый уксус) до однородной консистенции.
- Нарежьте тонкими ломтиками ананас и авокадо.
- Натрите морковь на тёрке по-корейски и нашинкуйте соломкой красный лук.
- В три миски разложите готовый рис, морковь, лук, кукурузу, микрозелень, авокадо, имбирь и по шесть креветок, затем полейте соусом. Украсьте семенами кунжута, каплей васаби и подавайте блюдо к столу.
Поке с тофу
Ингредиенты
Основные:
- манго очищенное — 120 г;
- редис — 2 шт.;
- красная капуста — 90 г;
- красный лук сладкий — 40 г;
- авокадо — 1 шт.;
- семена кунжута — 1 ст. л.;
- зелёный лук — 4 шт.;
- кинза — 10 г;
- крупа булгур или киноа готовая — 350 г;
- дольки лайма — для украшения.
Для заправки:
- соевый соус / тамари / кокосовый аминос — 180-230 мл;
- рисовый уксус или сок лайма — 3 ст. л.;
- аджика — 1,5 ст. л.;
- кунжутное масло — 3 ч. л.;
- чеснок — 6 зубчиков;
- имбирь — 10-20 г (кусочек 2,5 см);
- тофу — 200 г.
Способ приготовления:
- Очистите чеснок и пропустите через пресс.
- Очистите и мелко натрите имбирь.
- Снимите кожицу и нарежьте соломкой сладкий лук.
- Тофу нарежьте кубиками со стороной 1 см.
- В высоком стакане блендером смешайте соевый соус, аджику, кунжутное масло, чеснок, имбирь. Добавьте тофу и дайте постоять 10 минут.
- Крупно нашинкуйте кинзу, перья зелёного лука нарежьте по диагонали.
- Сварите булгур или киноа согласно инструкции на упаковке.
- Нарежьте огурец и редис тонкими слайсами, манго и авокадо — кубиками.
- Нашинкуйте красную капусту.
- Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде пару минут.
Соберите поке. На дно выложите крупу, а сверху равномерно распределите начинку: тофу, капусту, авокадо, редис и огурец. Посыпьте кинзой, луком и семенами кунжута для украшения.
Поке с тунцом и манго
Ингредиенты
Для тунца:
- филе тунца — 680 г;
- белый лук — 1 шт.;
- зелёный лук — 6 шт.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- кунжутное масло — 1,5 ч. л.;
- шрирача — 3/4 ч. л.
Для начинки:
- манго — 3 шт.;
- авокадо — 3 шт.;
- огурец — 1,5 шт.;
- перец халапеньо — 2-3 шт. по вкусу;
- зелёный лук — 6 шт.;
- коричневый рис — 500 г;
- жареные рубленые орехи макадамия — 6 ст. л.;
- семена кунжута — 3 ч. л.;
- дольки лайма — для подачи;
- соевый соус — для подачи;
- шрирача — для подачи.
Способ приготовления:
- Обсушите филе тунца бумажным полотенцем и нарежьте кубиками со стороной 1-1,5 см.
- Очистите и нашинкуйте белый лук и перья зелёного лука.
- В отдельной миске смешайте тунец с двумя видами лука, соевым соусом, кунжутным маслом и соусом шрирача. Перемешайте.
- Очистите, удалите семена и нарежьте кубиками манго и авокадо.
- Промойте огурец и нарежьте тонкими ломтиками.
- Мелко нарежьте халапеньо.
- В три боула выложите сначала рис, а сверху равномерно сегментами распределите тунец, манго, авокадо, огурец, халапеньо и зелёный лук.
Посыпьте каждую порцию орехами макадамия, кунжутом и подавайте с дольками лайма. При желании можете подать к блюду соевый соус или соус шрирача.
Поке с тунцом и карри с киноа
Ингредиенты
Для киноа:
- киноа красное — 100 г;
- кунжутное масло — 5 г;
- жёлтая карри-паста — 5 г;
- сухой бульон хондаши (концентрат для супов, который представляет собой бульонные гранулы из водорослей Комбу и сушеного тунца) — 5 г;
- вода — 350-400 г.
Воду и соус хондаши можно заменить на насыщенный куриный или рыбный бульон.
Для тунца и соуса:
- филе тунца — 250 г;
- сок лайма — 10 г;
- кунжутное масло — 10 г;
- сладкий соус чили — 10 г;
- соевый соус — 6 г;
- соус кимчи — 6 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- тёртый имбирь — 15 г;
- чёрный кунжут — 1 щепотка.
Для гарнира:
- свежемороженая кукуруза — 50 г;
- шиитаке или эноки — 80 г;
- мякоть авокадо — 120 г;
- редис — 15 г;
- лист нори — 1 шт.;
- кунжутное масло — 1 ч. л.;
- кресс-салат — 2 ростка.
Способ приготовления:
- Переложите киноа в сито, промойте и дайте стечь воде. Разморозьте зёрна кукурузы при комнатной температуре или в тёплой воде.
- Прогрейте в сотейнике кунжутное масло и выложите киноа. Помешивайте до появления орехового аромата, затем добавьте пасту карри, воду и сухой бульон хондаши. Готовьте, подливая бульон до необходимой степени мягкости крупы. Остудите до 40°С — жидкость должна быть теплой.
- Для маринада смешайте в блендере чеснок и имбирь со всеми жидкими компонентами: соком лайма, кунжутным маслом, сладким соусом чили, соевым соусом, соусом кимчи.
- Нарежьте тунец мелкими кубиками. Смешайте рыбу с соусом и оставьте на 10-15 минут.
- Если вы выбрали эноки, отрежьте у каждого гриба корневище. Шиитаке нарежьте соломкой.
- Обжарьте грибы на хорошо разогретой сковороде с кунжутным маслом. Затем прижарьте размороженные зёрна кукурузы.
- Нарежьте нори тонкой соломкой, авокадо — дольками, редис — тонкой соломкой или колечками.
Выложите в широкий боул киноа и тунец в соусе. Рядом расположите по отдельности грибы, кукурузу, авокадо и редис. Посыпьте нори и украсьте кресс-салатом.