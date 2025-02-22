Поке с креветками, тофу и тунцом: пять рецептов гавайских блюд

Эти блюда окунут вас в гастрономическое удовольствие.

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«Поке пользуется невероятной популярностью в кафе и ресторанах. Оно сытное и полезное благодаря свежим овощам, крупам, рыбе или птице. Рецептов гавайского блюда очень много, поэтому каждый может найти вариацию на свой вкус», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

Поке — это всегда про импровизацию и кулинарные эксперименты, однако в него должны входить несколько обязательных компонентов: крупы (рис, булгур или киноа), морепродукты, рыба или птица, а также щедрая порция овощей и фруктов. Дополнительный вкус ингредиентам придают азиатские соусы и заправки.

Чтобы рис для поке получился рассыпчатым, важно его правильно приготовить. Для этого крупу нужно варить, постепенно наливая воду в кастрюлю: сначала немного, а когда жидкость выпарится, перемешать содержимое и подлить ещё. По окончании приготовления кастрюлю необходимо закрыть крышкой и оставить рис запариться, выключив плиту.

5 рецептов гавайских блюд

Поке с цыплёнком терияки

Ингредиенты

Основные:

бёдрышки без костей — 4-5 шт. (или 2 куриные грудки без костей и кожи);

рис длиннозёрный — 230 г;

авокадо — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для соуса терияки:

соевый соус — 100 мл;

рисовый уксус — 2 ст. л.;

коричневый сахар — 50 г;

мёд — 1 ст. л.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь — 20 г;

хлопья красного перца чили — 1/2 ч. л.;

кукурузный крахмал — 2 ч. л.;

вода — 130 мл.

Для азиатского салата из капусты:

морковь — 1 шт.;

огурец — 2 шт.;

красная капуста — 150 г;

кинза — 2-3 веточки;

зелёный лук — 2 шт.

Для заправки:

яблочный уксус — 60 мл;

сахар — 1,5 ст. л.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

семена кунжута — 1,5 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Измельчите чеснок и имбирь. Смешайте в кастрюле ингредиенты для соуса терияки: соевый соус, 2 ст. л. рисового уксуса, коричневый сахар, мёд, 1 ст. л. кунжутного масла, имбирь, чеснок и перец чили. Поставьте кастрюлю на средний нагрев и доведите соус до кипения, постоянно помешивая. Затем убавьте огонь и варите на медленном огне пять минут. Смешайте кукурузный крахмал и воду, затем вмешайте смесь в соус, чтобы он загустел. Снимите с огня и дайте остыть. Замаринуйте курицу в 1/4 соуса, накройте крышкой и оставьте в холодильнике. Сварите рис по инструкции на упаковке, на это уйдёт примерно 15-25 минут в зависимости от сорта крупы. Нашинкуйте красную капусту, натрите на крупной тёрке морковь и огурец. Нарежьте кинзу и зелёный лук. Смешайте с остальными нарезанными овощами. Поджарьте семена кунжута одну-две минуты на сухой сковороде на среднем нагреве. В отдельной миске соедините семена кунжута с яблочным уксусом, сахаром, кунжутным маслом. Посолите и поперчите, перемешайте. Полейте салат из капусты заправкой и хорошо перемешайте. Нагрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла и выложите маринованную курицу. Обжарьте мясо с одной стороны три-четыре минуты, затем полейте соевым соусом и переверните. Обжарьте курицу с другой стороны пару минут, затем полейте оставшимся соусом терияки. Тушите курицу, переворачивая, пока она не станет мягкой. При необходимости подливайте воду, чтобы разбавить соус. Когда курица будет готова, выложите её на тарелку, дайте немного остыть и нарежьте ломтиками. Нарежьте авокадо кубиками среднего размера.

Соберите поке: на дно выложите рис, сверху — курицу, авокадо и щедрую порцию салата из капусты. Украсьте блюдо чёрными семенами кунжута.

Поке с креветками

Ингредиенты

Основные:

рис — 230 г;

очищенные креветки свежемороженые — 18 шт.;

кунжутное масло для креветок — 15 г;

смесь специй для креветок (орегано, сушёный чеснок, карри) — 1 ч. л.;

ананас — 120 г;

консервированная кукуруза — 150 г;

морковь — 1 шт.;

паста васаби — 5 г;

сладкий лук — 60 г;

авокадо — 1,5 шт.;

микрозелень — 150 г;

маринованный имбирь — 2 шт.;

семена кунжута — 1,5 ч. л.

Сливочный соус:

соус шрирача — 40-45 г;

майонез — 110 г;

соевый соус — 30 мл;

мирин или рисовый уксус — 1,5 ч. л.

Все ингредиенты должны быть холодными.

Способ приготовления:

Разрежьте размороженные креветки вдоль пополам и обсушите салфеткой. Смажьте их кунжутным маслом, солью и сухими специями. Обжарьте на прогретой сковороде четыре-шесть минут и снимите с огня. Сварите рис по инструкции, на это уйдёт примерно 15-25 минут в зависимости от сорта крупы. В отдельной миске взбейте майонез, соус шрирача, соевый соус и мирин (или рисовый уксус) до однородной консистенции. Нарежьте тонкими ломтиками ананас и авокадо. Натрите морковь на тёрке по-корейски и нашинкуйте соломкой красный лук. В три миски разложите готовый рис, морковь, лук, кукурузу, микрозелень, авокадо, имбирь и по шесть креветок, затем полейте соусом. Украсьте семенами кунжута, каплей васаби и подавайте блюдо к столу.

Поке с тофу

Ингредиенты

Основные:

манго очищенное — 120 г;

редис — 2 шт.;

красная капуста — 90 г;

красный лук сладкий — 40 г;

авокадо — 1 шт.;

семена кунжута — 1 ст. л.;

зелёный лук — 4 шт.;

кинза — 10 г;

крупа булгур или киноа готовая — 350 г;

дольки лайма — для украшения.

Для заправки:

соевый соус / тамари / кокосовый аминос — 180-230 мл;

рисовый уксус или сок лайма — 3 ст. л.;

аджика — 1,5 ст. л.;

кунжутное масло — 3 ч. л.;

чеснок — 6 зубчиков;

имбирь — 10-20 г (кусочек 2,5 см);

тофу — 200 г.

Способ приготовления:

Очистите чеснок и пропустите через пресс. Очистите и мелко натрите имбирь. Снимите кожицу и нарежьте соломкой сладкий лук. Тофу нарежьте кубиками со стороной 1 см. В высоком стакане блендером смешайте соевый соус, аджику, кунжутное масло, чеснок, имбирь. Добавьте тофу и дайте постоять 10 минут. Крупно нашинкуйте кинзу, перья зелёного лука нарежьте по диагонали. Сварите булгур или киноа согласно инструкции на упаковке. Нарежьте огурец и редис тонкими слайсами, манго и авокадо — кубиками. Нашинкуйте красную капусту. Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде пару минут.

Соберите поке. На дно выложите крупу, а сверху равномерно распределите начинку: тофу, капусту, авокадо, редис и огурец. Посыпьте кинзой, луком и семенами кунжута для украшения.

Поке с тунцом и манго

Ингредиенты

Для тунца:

филе тунца — 680 г;

белый лук — 1 шт.;

зелёный лук — 6 шт.;

соевый соус — 3 ст. л.;

кунжутное масло — 1,5 ч. л.;

шрирача — 3/4 ч. л.

Для начинки:

манго — 3 шт.;

авокадо — 3 шт.;

огурец — 1,5 шт.;

перец халапеньо — 2-3 шт. по вкусу;

зелёный лук — 6 шт.;

коричневый рис — 500 г;

жареные рубленые орехи макадамия — 6 ст. л.;

семена кунжута — 3 ч. л.;

дольки лайма — для подачи;

соевый соус — для подачи;

шрирача — для подачи.

Способ приготовления:

Обсушите филе тунца бумажным полотенцем и нарежьте кубиками со стороной 1-1,5 см. Очистите и нашинкуйте белый лук и перья зелёного лука. В отдельной миске смешайте тунец с двумя видами лука, соевым соусом, кунжутным маслом и соусом шрирача. Перемешайте. Очистите, удалите семена и нарежьте кубиками манго и авокадо. Промойте огурец и нарежьте тонкими ломтиками. Мелко нарежьте халапеньо. В три боула выложите сначала рис, а сверху равномерно сегментами распределите тунец, манго, авокадо, огурец, халапеньо и зелёный лук.

Посыпьте каждую порцию орехами макадамия, кунжутом и подавайте с дольками лайма. При желании можете подать к блюду соевый соус или соус шрирача.

Поке с тунцом и карри с киноа

Ингредиенты

Для киноа:

киноа красное — 100 г;

кунжутное масло — 5 г;

жёлтая карри-паста — 5 г;

сухой бульон хондаши (концентрат для супов, который представляет собой бульонные гранулы из водорослей Комбу и сушеного тунца) — 5 г;

вода — 350-400 г.

Воду и соус хондаши можно заменить на насыщенный куриный или рыбный бульон.

Для тунца и соуса:

филе тунца — 250 г;

сок лайма — 10 г;

кунжутное масло — 10 г;

сладкий соус чили — 10 г;

соевый соус — 6 г;

соус кимчи — 6 г;

чеснок — 1 зубчик;

тёртый имбирь — 15 г;

чёрный кунжут — 1 щепотка.

Для гарнира:

свежемороженая кукуруза — 50 г;

шиитаке или эноки — 80 г;

мякоть авокадо — 120 г;

редис — 15 г;

лист нори — 1 шт.;

кунжутное масло — 1 ч. л.;

кресс-салат — 2 ростка.

Способ приготовления:

Переложите киноа в сито, промойте и дайте стечь воде. Разморозьте зёрна кукурузы при комнатной температуре или в тёплой воде. Прогрейте в сотейнике кунжутное масло и выложите киноа. Помешивайте до появления орехового аромата, затем добавьте пасту карри, воду и сухой бульон хондаши. Готовьте, подливая бульон до необходимой степени мягкости крупы. Остудите до 40°С — жидкость должна быть теплой. Для маринада смешайте в блендере чеснок и имбирь со всеми жидкими компонентами: соком лайма, кунжутным маслом, сладким соусом чили, соевым соусом, соусом кимчи. Нарежьте тунец мелкими кубиками. Смешайте рыбу с соусом и оставьте на 10-15 минут. Если вы выбрали эноки, отрежьте у каждого гриба корневище. Шиитаке нарежьте соломкой. Обжарьте грибы на хорошо разогретой сковороде с кунжутным маслом. Затем прижарьте размороженные зёрна кукурузы. Нарежьте нори тонкой соломкой, авокадо — дольками, редис — тонкой соломкой или колечками.

Выложите в широкий боул киноа и тунец в соусе. Рядом расположите по отдельности грибы, кукурузу, авокадо и редис. Посыпьте нори и украсьте кресс-салатом.