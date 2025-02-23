Три рецепта с киви

Фрукт особенно полезен в холода.

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Киви — один из самых популярных фруктов зимой. Полезные вещества и витамины, содержащиеся в нём, благоприятно влияют на организм. Пищевые волокна помогают дольше сохранять чувство сытости, а витамин С поддерживает иммунную систему.

«Киви можно есть свежим как дневной перекус, а также готовить из него смузи, желе и добавлять в салаты. Оно отлично сочетается с сырами, свёклой и морскими водорослями. Поделюсь тремя рецептами необычных блюд», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

Три рецепта блюд с киви

Салат из киви и морских водорослей

Лёгкий и освежающий салат в японском стиле с умами-вкусом водорослей вакаме, сладким киви и ореховой кунжутной заправкой. Умами — это вкус, который в кулинарии азиатских стран выделяют пятым наравне с горьким, кислым, сладким и острым.

Время приготовления: 20 минут;

Количество порций: 2;

КБЖУ на 100 г;

Калории: 50 ккал;

Белки: 0,99 г;

Жиры: 2,27 г;

Углеводы: 6,75 г.

Ингредиенты

Основные:

Сушёные водоросли вакаме — 30 г;

Киви — 2 шт.;

Огурец — 80 г;

Пророщенные соевые бобы — 40 г;

Обжаренные кунжутные семена — 1 ст. л.;

Зелёный лук — 10 г (по желанию).

Для заправки:

Соевый соус — 1 ст. л.;

Рисовый уксус — 1 ст. л.;

Мёд или кленовый сироп — 1 ч. л.;

Кунжутное масло — 1 ч. л.;

Свежий тёртый имбирь — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Замочите вакаме в тёплой воде на 10 минут до размягчения. Затем слейте воду, слегка отожмите и нарежьте. Очистите и нарежьте киви полукольцами. Тонко нарежьте огурец. Нашинкуйте зелёный лук. Смешайте в небольшой миске все ингредиенты для заправки. Соедините в салатнике водоросли, бобы, киви и огурец. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Посыпьте кунжутными семечками и зелёным луком, если используете.

Подавайте сразу или охладите в течение 15 минут.

Салат из киви и запечённой свёклы

Яркий салат с насыщенным вкусом запечённой свёклы, сладкого киви и нежного козьего сыра.

Время приготовления: 60 минут;

Количество порций: 2;

КБЖУ на 100 г;

Калории: 83,5 ккал;

Белки: 3,17 г;

Жиры: 3,76 г;

Углеводы: 11,6 г.

Ингредиенты

Основные:

Свёкла — 2 шт.;

Киви — 2 шт.;

Мягкий козий сыр — 80 г;

Обжаренные грецкие орехи — 40 г;

Рукола (или смесь листовых салатов) — 50 г.

Для заправки:

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Бальзамический уксус — 1 ст. л.;

Дижонская горчица — 1 ч. л.;

Мёд — 1 ч. л.;

Соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200°C. Помойте свёклу, хорошо обсушите и заверните в фольгу. Запекайте около 45 минут до мягкости. Затем остудите, очистите и нарежьте ломтиками. Очистите киви и нарежьте полукольцами. Смешайте в небольшой миске все ингредиенты для заправки. Взбейте блендером козий сыр с грецким орехом до пастообразного состояния. Нанесите на тарелку пасту из козьего сыра. Разложите руколу на тарелке, сверху — ломтики свёклы и киви. Полейте заправкой и подавайте к столу.

Капрезе с киви и авокадо

Свежая вариация классического капрезе с нежным авокадо и сочным киви.

Время приготовления: 15 минут;

Количество порций: 2;

КБЖУ на 100 г;

Калории: 163,1 ккал;

Белки: 3,1 г;

Жиры: 14,5 г;

Углеводы: 7,02 г.

Ингредиенты

Основные:

Киви — 2 шт.;

Авокадо — 1 шт.;

Моцарелла — 1 шарик;

Свежий базилик — 15 г;

Обжаренные кедровые орехи (по желанию) — 20 г.

Для заправки:

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Мёд — 1 ч. л.;

Соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления: