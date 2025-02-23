Три рецепта с киви

Что приготовить с киви: 3 пошаговых рецепта
Фрукт особенно полезен в холода.
Киви — один из самых популярных фруктов зимой. Полезные вещества и витамины, содержащиеся в нём, благоприятно влияют на организм. Пищевые волокна помогают дольше сохранять чувство сытости, а витамин С поддерживает иммунную систему.
«Киви можно есть свежим как дневной перекус, а также готовить из него смузи, желе и добавлять в салаты. Оно отлично сочетается с сырами, свёклой и морскими водорослями. Поделюсь тремя рецептами необычных блюд», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Три рецепта блюд с киви
Салат из киви и морских водорослей
Лёгкий и освежающий салат в японском стиле с умами-вкусом водорослей вакаме, сладким киви и ореховой кунжутной заправкой. Умами — это вкус, который в кулинарии азиатских стран выделяют пятым наравне с горьким, кислым, сладким и острым.
- Время приготовления: 20 минут;
- Количество порций: 2;
- КБЖУ на 100 г;
- Калории: 50 ккал;
- Белки: 0,99 г;
- Жиры: 2,27 г;
- Углеводы: 6,75 г.
Ингредиенты
Основные:
- Сушёные водоросли вакаме — 30 г;
- Киви — 2 шт.;
- Огурец — 80 г;
- Пророщенные соевые бобы — 40 г;
- Обжаренные кунжутные семена — 1 ст. л.;
- Зелёный лук — 10 г (по желанию).
Для заправки:
- Соевый соус — 1 ст. л.;
- Рисовый уксус — 1 ст. л.;
- Мёд или кленовый сироп — 1 ч. л.;
- Кунжутное масло — 1 ч. л.;
- Свежий тёртый имбирь — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Замочите вакаме в тёплой воде на 10 минут до размягчения. Затем слейте воду, слегка отожмите и нарежьте.
- Очистите и нарежьте киви полукольцами. Тонко нарежьте огурец. Нашинкуйте зелёный лук.
- Смешайте в небольшой миске все ингредиенты для заправки.
- Соедините в салатнике водоросли, бобы, киви и огурец. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
- Посыпьте кунжутными семечками и зелёным луком, если используете.
Подавайте сразу или охладите в течение 15 минут.
Салат из киви и запечённой свёклы
Яркий салат с насыщенным вкусом запечённой свёклы, сладкого киви и нежного козьего сыра.
- Время приготовления: 60 минут;
- Количество порций: 2;
- КБЖУ на 100 г;
- Калории: 83,5 ккал;
- Белки: 3,17 г;
- Жиры: 3,76 г;
- Углеводы: 11,6 г.
Ингредиенты
Основные:
- Свёкла — 2 шт.;
- Киви — 2 шт.;
- Мягкий козий сыр — 80 г;
- Обжаренные грецкие орехи — 40 г;
- Рукола (или смесь листовых салатов) — 50 г.
Для заправки:
- Оливковое масло — 2 ст. л.;
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.;
- Дижонская горчица — 1 ч. л.;
- Мёд — 1 ч. л.;
- Соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200°C. Помойте свёклу, хорошо обсушите и заверните в фольгу. Запекайте около 45 минут до мягкости. Затем остудите, очистите и нарежьте ломтиками.
- Очистите киви и нарежьте полукольцами.
- Смешайте в небольшой миске все ингредиенты для заправки.
- Взбейте блендером козий сыр с грецким орехом до пастообразного состояния.
- Нанесите на тарелку пасту из козьего сыра. Разложите руколу на тарелке, сверху — ломтики свёклы и киви. Полейте заправкой и подавайте к столу.
Капрезе с киви и авокадо
Свежая вариация классического капрезе с нежным авокадо и сочным киви.
- Время приготовления: 15 минут;
- Количество порций: 2;
- КБЖУ на 100 г;
- Калории: 163,1 ккал;
- Белки: 3,1 г;
- Жиры: 14,5 г;
- Углеводы: 7,02 г.
Ингредиенты
Основные:
- Киви — 2 шт.;
- Авокадо — 1 шт.;
- Моцарелла — 1 шарик;
- Свежий базилик — 15 г;
- Обжаренные кедровые орехи (по желанию) — 20 г.
Для заправки:
- Оливковое масло — 2 ст. л.;
- Лимонный сок — 1 ст. л.;
- Мёд — 1 ч. л.;
- Соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите киви и авокадо. Нарежьте дольками одного размера.
- Так же нарежьте шарик моцареллы.
- Выложите ломтики киви, авокадо и моцареллы слоями на тарелке.
- Посыпьте свежим базиликом и кедровыми орехами, если используете.
- Смешайте в небольшой миске все ингредиенты для заправки. Полейте салат и сразу подавайте к столу.