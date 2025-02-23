Что приготовить с киви: 3 пошаговых рецепта

Фрукт особенно полезен в холода.

Три рецепта с киви
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Киви — один из самых популярных фруктов зимой. Полезные вещества и витамины, содержащиеся в нём, благоприятно влияют на организм. Пищевые волокна помогают дольше сохранять чувство сытости, а витамин С поддерживает иммунную систему.

«Киви можно есть свежим как дневной перекус, а также готовить из него смузи, желе и добавлять в салаты. Оно отлично сочетается с сырами, свёклой и морскими водорослями. Поделюсь тремя рецептами необычных блюд», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

Три рецепта блюд с киви

Салат из киви и морских водорослей

Лёгкий и освежающий салат в японском стиле с умами-вкусом водорослей вакаме, сладким киви и ореховой кунжутной заправкой. Умами — это вкус, который в кулинарии азиатских стран выделяют пятым наравне с горьким, кислым, сладким и острым.

  • Время приготовления: 20 минут;
  • Количество порций: 2;
  • КБЖУ на 100 г;
  • Калории: 50 ккал;
  • Белки: 0,99 г;
  • Жиры: 2,27 г;
  • Углеводы: 6,75 г.

Ингредиенты

Основные:

  • Сушёные водоросли вакаме — 30 г;
  • Киви — 2 шт.;
  • Огурец — 80 г;
  • Пророщенные соевые бобы — 40 г;
  • Обжаренные кунжутные семена — 1 ст. л.;
  • Зелёный лук — 10 г (по желанию).

Для заправки:

  • Соевый соус — 1 ст. л.;
  • Рисовый уксус — 1 ст. л.;
  • Мёд или кленовый сироп — 1 ч. л.;
  • Кунжутное масло — 1 ч. л.;
  • Свежий тёртый имбирь — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Замочите вакаме в тёплой воде на 10 минут до размягчения. Затем слейте воду, слегка отожмите и нарежьте.
  2. Очистите и нарежьте киви полукольцами. Тонко нарежьте огурец. Нашинкуйте зелёный лук.
  3. Смешайте в небольшой миске все ингредиенты для заправки.
  4. Соедините в салатнике водоросли, бобы, киви и огурец. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
  5. Посыпьте кунжутными семечками и зелёным луком, если используете.

Подавайте сразу или охладите в течение 15 минут.

Салат из киви и запечённой свёклы

Яркий салат с насыщенным вкусом запечённой свёклы, сладкого киви и нежного козьего сыра.

  • Время приготовления: 60 минут;
  • Количество порций: 2;
  • КБЖУ на 100 г;
  • Калории: 83,5 ккал;
  • Белки: 3,17 г;
  • Жиры: 3,76 г;
  • Углеводы: 11,6 г.

Ингредиенты

Основные:

  • Свёкла — 2 шт.;
  • Киви — 2 шт.;
  • Мягкий козий сыр — 80 г;
  • Обжаренные грецкие орехи — 40 г;
  • Рукола (или смесь листовых салатов) — 50 г.

Для заправки:

  • Оливковое масло — 2 ст. л.;
  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.;
  • Дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • Мёд — 1 ч. л.;
  • Соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Помойте свёклу, хорошо обсушите и заверните в фольгу. Запекайте около 45 минут до мягкости. Затем остудите, очистите и нарежьте ломтиками.
  2. Очистите киви и нарежьте полукольцами.
  3. Смешайте в небольшой миске все ингредиенты для заправки.
  4. Взбейте блендером козий сыр с грецким орехом до пастообразного состояния.
  5. Нанесите на тарелку пасту из козьего сыра. Разложите руколу на тарелке, сверху — ломтики свёклы и киви. Полейте заправкой и подавайте к столу.

Капрезе с киви и авокадо

Свежая вариация классического капрезе с нежным авокадо и сочным киви.

  • Время приготовления: 15 минут;
  • Количество порций: 2;
  • КБЖУ на 100 г;
  • Калории: 163,1 ккал;
  • Белки: 3,1 г;
  • Жиры: 14,5 г;
  • Углеводы: 7,02 г.

Ингредиенты

Основные:

  • Киви — 2 шт.;
  • Авокадо — 1 шт.;
  • Моцарелла — 1 шарик;
  • Свежий базилик — 15 г;
  • Обжаренные кедровые орехи (по желанию) — 20 г.

Для заправки:

  • Оливковое масло — 2 ст. л.;
  • Лимонный сок — 1 ст. л.;
  • Мёд — 1 ч. л.;
  • Соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите киви и авокадо. Нарежьте дольками одного размера.
  2. Так же нарежьте шарик моцареллы.
  3. Выложите ломтики киви, авокадо и моцареллы слоями на тарелке.
  4. Посыпьте свежим базиликом и кедровыми орехами, если используете.
  5. Смешайте в небольшой миске все ингредиенты для заправки. Полейте салат и сразу подавайте к столу.
Еда
Сергей Кузнецов