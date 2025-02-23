Три необычных рецепта блинчиков от повара

Готовимся к Масленице: три необычных рецепта вкуснейших блинчиков от повара
Грядет масленичная неделя, а вы еще не придумали, какими блинчиками порадовать близких, да и времени стряпать не так много как хотелось бы? Не беда! Вовсе необязательно подолгу возиться с тестом, чтобы напечь целую гору ароматных и нарядных блинов. Кулинарный эксперт Светлана Бахлина поделилась с WomanHit тремя простейшими и быстрыми рецептами. Некоторые из них наверняка станут для вас открытием благодаря необычным добавкам и оригинальной подаче.
Блинчики с творогом и курагой
Ингредиенты:
Для теста:
- Молоко — 500 мл;
- Сливки 10% — 100 мл;
- Мука — 350 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 40 г;
- Соль — щепотка;
- Растительное масло — 3 ст. л.
Для начинки:
- Творог пастообразный в брикетах — 350 г;
- Сахар — 30 г;
- Курага — 6 шт.;
- Ванильный экстракт — 5 г;
- Сливки 10% — 50 мл.
- В большую миску разбиваем яйца, добавляем сахар, соль и взбиваем.
- Затем добавляем молоко, просеиваем муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
- Добавляем сливки, 2 столовые ложки масла, мешаем и даем тесту «подышать» 10 минут. За это время будет понятно, подходит ли консистенция для блинов. Если слишком густо, добавьте немного воды или молока.
- Удобнее и быстрее готовить блины на 2 сковородках. Слегка смазываем сковороды растительным маслом перед первым блином. Выпекаем с 2 сторон до золотистого цвета.
- Готовим начинку: заливаем крутым кипятком курагу на 5 минут. Затем нарезаем ее мелкими кубиками.
- Творог переложим в миску, добавляем сахар, ванильный сахар и сливки и тщательно пробиваем блендером до кремообразного состояния.
- Кладем 1 столовую ложку начинки, не доходя 2 см от края блина. Делаем 1 заворот, подворачиваем бока внутрь и продолжаем сворачивать рулетом.
Эти блинчики универсальны: идеально сочетаются со сладкими и солеными начинками. Да и просто так, вприкуску с чаем или молоком они точно полюбятся всем домашним.
Шпинатные блинчики с творожным сыром
Ингредиенты:
- Шпинат свежий − 100 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Молоко — 450 мл;
- Мука — 250 г;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Масло растительное — 2 ст. л.;
- Творожный сыр.
- Промываем шпинат и отрезаем грубые стебли.
- В большую миску кладем шпинат, яйца, муку, молоко, сахар, соль, масло и блендерим до однородной консистенции. Тесто получится жидкое. Даем постоять 10 минут, так мука полностью раскроется.
- На разогретую сковороду добавляем немного масла. Делаем это только перед первым блином. Половником распределяем тесто по сковороде и обжариваем с двух сторон, не передерживая (иначе блины потемнеют).
- Готовые блины сворачиваем в треугольники и украшаем творожным сыром. Это очень вкусное сочетание, которое понравится всей семье.
Сырные блинчики с укропом
Ингредиенты:
- Мука — 350 г;
- Молоко — 700 мл;
- Соль — ⅓ ч. л.;
- Сахар — 2 ч. л.;
- Масло растительное — 3 ст. л.;
- Яйца — 3 шт.;
- Укроп — 3 веточки;
- Сыр твердый — 120 г.
- Сыр трем на мелкой терке. Укроп промываем и режем мелко.
- В большую миску наливаем молоко, добавляем яйца, соль, сахар, просеиваем муку и блендерим в единую массу. Тесто получается достаточно жидким. Добавляем сыр, огурцы, укроп, масло, перемешиваем.
- Разогреваем блинные сковороды и смазываем каплей растительного масла. Половником распределяем тонко тесто по сковороде и выпекаем с двух сторон. Первую сторону заворачиваем внутрь рулетика.
Подаем со сметаной, мягким сыром, рыбкой и авокадо! Приятного аппетита!