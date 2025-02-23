Три необычных рецепта блинчиков от повара

Грядет масленичная неделя, а вы еще не придумали, какими блинчиками порадовать близких, да и времени стряпать не так много как хотелось бы? Не беда! Вовсе необязательно подолгу возиться с тестом, чтобы напечь целую гору ароматных и нарядных блинов. Кулинарный эксперт Светлана Бахлина поделилась с WomanHit тремя простейшими и быстрыми рецептами. Некоторые из них наверняка станут для вас открытием благодаря необычным добавкам и оригинальной подаче.

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Блинчики с творогом и курагой

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко — 500 мл;

Сливки 10% — 100 мл;

Мука — 350 г;

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 40 г;

Соль — щепотка;

Растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки:

Творог пастообразный в брикетах — 350 г;

Сахар — 30 г;

Курага — 6 шт.;

Ванильный экстракт — 5 г;

Сливки 10% — 50 мл.

В большую миску разбиваем яйца, добавляем сахар, соль и взбиваем. Затем добавляем молоко, просеиваем муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем сливки, 2 столовые ложки масла, мешаем и даем тесту «подышать» 10 минут. За это время будет понятно, подходит ли консистенция для блинов. Если слишком густо, добавьте немного воды или молока. Удобнее и быстрее готовить блины на 2 сковородках. Слегка смазываем сковороды растительным маслом перед первым блином. Выпекаем с 2 сторон до золотистого цвета. Готовим начинку: заливаем крутым кипятком курагу на 5 минут. Затем нарезаем ее мелкими кубиками. Творог переложим в миску, добавляем сахар, ванильный сахар и сливки и тщательно пробиваем блендером до кремообразного состояния. Кладем 1 столовую ложку начинки, не доходя 2 см от края блина. Делаем 1 заворот, подворачиваем бока внутрь и продолжаем сворачивать рулетом.

Эти блинчики универсальны: идеально сочетаются со сладкими и солеными начинками. Да и просто так, вприкуску с чаем или молоком они точно полюбятся всем домашним.

Шпинатные блинчики с творожным сыром

Ингредиенты:

Шпинат свежий − 100 г;

Яйца — 2 шт.;

Молоко — 450 мл;

Мука — 250 г;

Сахар — 2 ст. л.;

Соль — ½ ч. л.;

Масло растительное — 2 ст. л.;

Творожный сыр.

Промываем шпинат и отрезаем грубые стебли. В большую миску кладем шпинат, яйца, муку, молоко, сахар, соль, масло и блендерим до однородной консистенции. Тесто получится жидкое. Даем постоять 10 минут, так мука полностью раскроется. На разогретую сковороду добавляем немного масла. Делаем это только перед первым блином. Половником распределяем тесто по сковороде и обжариваем с двух сторон, не передерживая (иначе блины потемнеют). Готовые блины сворачиваем в треугольники и украшаем творожным сыром. Это очень вкусное сочетание, которое понравится всей семье.

Сырные блинчики с укропом

Ингредиенты:

Мука — 350 г;

Молоко — 700 мл;

Соль — ⅓ ч. л.;

Сахар — 2 ч. л.;

Масло растительное — 3 ст. л.;

Яйца — 3 шт.;

Укроп — 3 веточки;

Сыр твердый — 120 г.

Сыр трем на мелкой терке. Укроп промываем и режем мелко. В большую миску наливаем молоко, добавляем яйца, соль, сахар, просеиваем муку и блендерим в единую массу. Тесто получается достаточно жидким. Добавляем сыр, огурцы, укроп, масло, перемешиваем. Разогреваем блинные сковороды и смазываем каплей растительного масла. Половником распределяем тонко тесто по сковороде и выпекаем с двух сторон. Первую сторону заворачиваем внутрь рулетика.

Подаем со сметаной, мягким сыром, рыбкой и авокадо! Приятного аппетита!