Топ-5 полезных начинок для блинов

Чтобы Масленица оставила приятное впечатление, а не лишние килограммы, важно подходить к блюдам осознанно, считают специалисты портала "Здоровое питание".

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Они отмечают, что блины сами по себе не являются полезным продуктом. Белая мука, масло и сахар делают даже тоненький экземпляр углеводной и жировой ловушкой. А добавки вроде шоколада, арахиса или кремов провоцируют превышение дневной нормы калорий всего за один чайный перерыв.

Но есть способ сделать праздничное лакомство менее питательным - правильно подобрать начинки.

Мясо. Постные сорта, такие как говядина, курица или индейка, отлично подойдут. Вместо жарки попробуйте запекание или варку. Добавьте немного свежей зелени - петрушки, зелёного лука и перца. В финале замените сметану на греческий йогурт и дополните блюдо свежими овощами. Так получится полноценный приём пищи с нужным количеством белков, клетчатки и углеводов. Сыры. Рассольные, такие как брынза, идеальны благодаря низкому содержанию жира и высокому количеству белка. Это ещё и кладезь кальция и фосфора. Смешайте сыр с небольшим количеством йогурта, добавьте сладкий перец и зелень. Для любителей остроты можно положить немного чили. Ягоды. Забудьте про покупное варенье! Сделайте легкий джем самостоятельно: замороженную клубнику или малину смешайте с водой, добавьте немного апельсинового сока и капельку ванили. Варите всё несколько минут. Фрукты. Мелко нарезанные яблоки приправьте корицей, соком апельсина или капелькой воды. Изюм заменит сахар, добавив сладость и полезные минералы. Готовьте недолго, чтобы сохранить максимум витаминов. Блины с припёком. Почему бы не вспомнить старинный русский рецепт? Нарежьте кусочки постной буженины, выложите на сковороду и слегка обжарьте. Затем залейте тестом и готовьте как обычные блины.

Масленица славится не только угощениями, но и народными гуляньями. Мы публиковали программу празднования (0+) в Самаре.