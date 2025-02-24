Рецепт для похудения: стейк с грибами. Едим — и килограммы уходят
Даже во время диеты можно порадовать себя вкусным стейком с грибами. Он получится вкусным, сочным, нежным и не навредит фигуре — на 200 г всего 250 ккал.
Ингредиенты:
- говяжья вырезка — 300 г;
- шампиньоны — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — 5 г;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты. Говяжью вырезку промойте и обсушите бумажным полотенцем. Лук и грибы очистите.
- Нарежьте говядину на стейки толщиной около 2 см. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи и оставьте мариноваться на 15–20 минут.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте стейки по 3–4 минуты с каждой стороны до желаемой степени прожарки. Затем переложите стейки на тарелку и дайте им «отдохнуть».
- В той же сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны и лук на сливочном масле до золотистого цвета.
- Подавайте стейки, выложив сверху обжаренные грибы с луком. Можно украсить зеленью.