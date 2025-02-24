Рецепт для похудения: стейк с грибами. Едим — и килограммы уходят

Даже во время диеты можно порадовать себя вкусным стейком с грибами. Он получится вкусным, сочным, нежным и не навредит фигуре — на 200 г всего 250 ккал.

Рецепт для похудения: стейк с грибами
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Ингредиенты:

  • говяжья вырезка — 300 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 5 г;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Говяжью вырезку промойте и обсушите бумажным полотенцем. Лук и грибы очистите.
  2. Нарежьте говядину на стейки толщиной около 2 см. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи и оставьте мариноваться на 15–20 минут.
  3. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте стейки по 3–4 минуты с каждой стороны до желаемой степени прожарки. Затем переложите стейки на тарелку и дайте им «отдохнуть».
  4. В той же сковороде обжарьте нарезанные шампиньоны и лук на сливочном масле до золотистого цвета.
  5. Подавайте стейки, выложив сверху обжаренные грибы с луком. Можно украсить зеленью.
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