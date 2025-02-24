Рецепт для похудения: стейк с грибами

Даже во время диеты можно порадовать себя вкусным стейком с грибами. Он получится вкусным, сочным, нежным и не навредит фигуре — на 200 г всего 250 ккал.

Ингредиенты:

говяжья вырезка — 300 г;

шампиньоны — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сливочное масло — 5 г;

оливковое масло — 1 ч. л.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление: