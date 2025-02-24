Эксперт дала советы по приготовлению полезных блинов на Масленицу

Главный атрибут Масленицы — блины — можно сделать полезнее, если изменить некоторые ингредиенты, считает врач высшей категории, нутрициолог, эксперт научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Екатерина Несвит. Советы по приготовлению блинов без вреда для фигуры она дала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Прежде всего Несвит предложила вместо обычной пшеничной муки использовать цельнозерновую, гречневую или рисовую — это увеличит содержание клетчатки и витаминов. Также, по ее словам, стоит обратить внимание на молочные продукты в рецепте: если есть непереносимость молока, можно использовать натуральный йогурт, растительное молоко (миндальное, кокосовое) или минеральную воду.

"Традиционные начинки, такие как сгущенное молоко или варенье, содержат много сахара. Вместо них попробуйте использовать более полезные варианты, например, фрукты, ягоды или запеченные яблоки или ягоды. Также отличным вариантом станут творог с зеленью, шпинат и твердый сыр", — Екатерина Несвит, врач высшей категории, нутрициолог.

Кроме того, Несвит призвала россиян помнить о размере порций. Вместо того чтобы съедать пять-шесть блинов за раз, лучше ограничиться одним или двумя. Это позволит насладиться вкусом и избежать превышения суточной калорийности.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев развеяла распространенный миф о хлебе. По его словам, вопреки заблуждениям, корочку хлеба нельзя использовать как источник антиоксидантов.