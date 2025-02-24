Стало известно, какие начинки для блинов больше всего любят россияне

Приготовление блинов занимает особое место среди масленичных традиций. Медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и выяснила, какие начинки чаще всего готовят россияне для блинов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На первом месте среди рецептов, которыми чаще всего интересовались пользователи, находятся овсяноблин с начинкой из колбасы, томата и сыра. Вместо муки и молока для приготовления блинчика используется овсянка и яйца. Он получается воздушным и слегка напоминает омлет, а начинка делает блюдо сытным и отличным вариантом для завтрака. Рецепт просмотрели более 72,2 тысяч раз.

Второе место в списке популярных начинок занимают грибы с сыром, набравшие свыше 47,5 тысяч просмотров. Достаточно обжарить грибы с луком, выложить вместе с сыром на блины и еще раз обжарить.

Пользователи также оценили рецепт блинов с тыквой на молоке: он собрал более 42,9 тысяч просмотров. Тыква придает готовым блинам янтарный цвет и волокнистую текстуру. Для приготовления достаточно вмешать тертую мякоть в тесто и обжарить блинчики. Вкус тыквы хорошо подчеркивает абрикосовое, персиковое или яблочное варенье. Аналогичным образом готовятся блинчики с сыром, которые просмотрели 33,7 тысяч раз. Они заняли четвертое место в списке.

Чаще всего рецептами блинов и начинок для них интересовались читатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Пользователи из трех городов единогласно оценили кружевные блины на кипятке. Угощение нежнее и тоньше обычных блинов. Суммарно рецепт набрал 137,3 тысяч просмотров.

Второе место в этих городах заняли блины на молоке с дырочками. Они тоже получаются кружевными за счет того, что тесто здесь жидкое. Рецепт просмотрели более 82,8 тысяч раз.

Третье место по популярности в этих городах разделили два рецепта. Москвичам и петербуржцам больше всего понравился немецкий яблочный блин, который запекается в духовке и больше похож на пирог. Он набрал 25,3 тысячи и 11,5 тысячи просмотров соответственно.

Читатели из Екатеринбурга отдали предпочтение тонким блинам на молоке и кипятке, которые, как и в случае с первыми двумя рецептами, получаются воздушными и эластичными. Рецепт просмотрели 3,1 тысячи раз.