Шеф-повар перечислил главные ошибки при приготовлении здоровой пищи

Шеф-повар Джулиан Будро, обучавшийся по программе Мишлен и работающий в Джошуа-Три и Лос-Анджелесе, отмечает, что продукты без ГМО содержат много пестицидов, консервантов и добавок. Эти продукты могут быть не такими полезными, как кажется на первый взгляд. Чтобы убедиться в их пищевой ценности, стоит внимательно изучать этикетки.

Джозеф ВанВагнер, шеф-повар Echelon Kitchen & Bar, считает, что искусственное мясо часто содержит много жиров и злаков, а также является гиперобработанным продуктом. Это нарушает микробиом кишечника, замедляет метаболизм и приводит к увеличению калорийности блюда.

Также чрезмерное использование растительного или сливочного масла добавляет в блюда лишние калории и вредные жиры. Эксперты рекомендуют контролировать количество масла и выбирать более полезные варианты, такие как оливковое или авокадо масло.

Также сертифицированный диетолог Джейми Джонсон предупреждает, что тефлоновые сковородки могут быть опасны для здоровья. При высоких температурах они выделяют химикаты ПФАС, которые не разлагаются в организме и могут привести к проблемам со здоровьем. Более безопасные альтернативы — сковороды из чугуна, с керамическим покрытием или нержавеющей стали.

Использование некачественных масел и жиров, таких как дешевые растительные масла, ухудшает качество пищи. Лучший выбор — оливковое масло, топленое масло, масло авокадо или кокосовое масло. Также важно правильно ухаживать за чугунной посудой, тщательно очищая её и высушивая над огнем.

Кроме того, пережаривание овощей значительно снижает содержание витаминов и минералов. Диетологи также предостерегают от добавления слишком большого количества соли, так как избыток натрия может вызвать проблемы с почками, задержку жидкости и обезвоживание организма, пишет издание Eat This, Not That.

