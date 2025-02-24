Необычные рецепты блинов на Масленицу

Масленица — это повод не только вкусно поесть, но и обменяться традициями разных народов, считает доцент кафедры пищевых технологий и инжиниринга факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А.Г. Храмцова СКФУ Ольга Олешкевич. В этот праздник на выпекание блинов собираются ее студенты из 80 регионов России и 60 стран мира.

— Масленичные блины — блюдо, которое можно приготовить по-разному: пышными или кружевными, на дрожжах или без, с добавлением соды, на молоке или даже на каше, — рассказывает Ольга Олешкевич, стоя у стопки горячих блинов с разными начинками.

По словам доцента, для приготовления этого блюда необязательно по несколько часов стоять у плиты. Есть несложные рецепты, которые мы и предлагаем повторить на своей кухне.

Любимый рецепт президента

В многонациональном Ставропольском крае одна из популярнейших вариаций блинов — на кефире. Они могут получиться тонкими с дырочками или толстыми, пышными, в зависимости от ингредиентов и способа приготовления. А еще, по словам Ольги Олешкевич, этот рецепт считается любимым рецептом президента России Владимира Путина.

Первым делом взбиваем яйца до появления легкой пены и добавляем соль. Затем вливаем в яйца стакан кипятка и продолжаем взбивать. Следом добавляем стакан кефира.

Теперь переходим к муке — просеиваем ее, смешиваем с содой и и по ложке добавляем в яичную смесь. Тщательно размешиваем, чтобы не образовались комки, и добавляем ложку сахара и растительное масло. Теперь берем любимую сковороду, наливаем в нее тесто тонким слоем и обжариваем до красивого золотисто-коричневого цвета.

Праздник без ограничений

Сегодня насладиться традиционным масленичным лакомством могут даже те, кто вынужден исключить из своего рациона глютен. Кулинары вместо пшеничной используют альтернативные виды муки: рисовую, кукурузную, гречневую, миндальную и даже кокосовую. Каждая из них обладает уникальными свойствами и вкусом. Мы предлагаем попробовать блины на рисовой муке.

Смешиваем все сухие ингредиенты. Постепенно вводим слегка взбитые яйца и молоко, чтобы не было комочков. При непереносимости лактозы можно использовать кокосове, ореховое или коровье безлактозное. В смесь добавляем растительное масло и хорошенько взбиваем венчиком.

Оставшимся растительным маслом смазываем сковороду. Смесь наливаем в нее половником и распределяем тонким слоем, поворачивая сковороду. Так блины получатся тонкими и хрустящими. Перед обжариванием каждого блинчика тесто стоит размешивать.

Для тех, у кого точно не слипнется

Заливные блины — идеальный десерт для празднования Масленицы, считает Ольга. Получается действительно домашнее лакомство.

Сами блинчики печем по вашему любимому рецепту. Далее готовим заливку. Смешиваем сметану и сгущенное молоко (чем больше его добавите, тем слаще получатся блины). Форму для выпекания смазываем сливочным маслом и слоями выкладываем в нее блинчики, слегка промазывая заливкой. Оставшуюся смесь в самом конце сборки наливаем сверху.

Затем накрываем форму крышкой или фольгой и ставим на 30−35 минут в духовку, разогретую до 120 градусов. Готовые блины можно свернуть трубочкой, посыпать сахарной пудрой или дополнительно начинить вареным сгущенным молоком — для самых требовательных сладкоежек.