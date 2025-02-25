Коричневые или белые: влияет ли цвет яиц на их полезные свойства?

Диетолог Элизабет Барнс развеяла миф о том, что цвет яиц влияет на их питательность. Единственное различие между коричневыми и белыми яйцами — это цвет скорлупы, который определяется породой курицы. С точки зрения пищевой ценности, вкуса и состава они одинаковы.

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Между тем на качество яиц могут влиять другие факторы, такие как среда содержания птицы, её диета и возраст. Например, куры, живущие в свободных условиях и получающие качественное питание, производят яйца с более насыщенным вкусом и богатым содержанием полезных веществ. Свежесть яиц также играет роль: чем быстрее они попадают на стол после сбора, тем лучше их вкус.

Диетолог заключила, что цвет скорлупы никак не влияет на пользу яиц.