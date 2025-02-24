Семь необычных рецептов от шеф-повара для поста

Великий пост — это не только духовное очищение, но и возможность пересмотреть свой рацион, открыть новые вкусы и сочетания. И, возможно, даже шанс поправить здоровье — порой аскеза только на пользу. Постные блюда могут быть сытными, вкусными и необычными. Главное — использовать натуральные продукты и экспериментировать с рецептами, которые дал нам шеф-повар Руслан Миронов. Он руководит кухней ресторанов вот уже 22 года.

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Крем-суп из запеченной моркови и кокосового молока

Ароматный, нежный и насыщенный, этот суп приятно согревает и дарит яркий вкус.

4 крупные моркови

1 луковица

2 зубчика чеснока

200 мл кокосового молока

500 мл овощного бульона

1 ч. л. карри

½ ч. л. молотого имбиря

Соль, перец по вкусу

1 ст. л. оливкового масла

Морковь нарезать крупными кусками, лук разрезать на 4 части, чеснок оставить в кожуре. Выложить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и запекать при 200°C 20 минут. Очистить чеснок, переложить все овощи в кастрюлю, залить горячим бульоном, добавить специи. Варить 10 минут, затем влить кокосовое молоко и пробить суп блендером до кремовой консистенции. Подавать с зеленью и поджаренными семенами тыквы.

Картофельные драники с цукини и зеленью

Хрустящие снаружи, мягкие внутри, с насыщенным вкусом зелени и специй.

3 средние картофелины

1 маленький цукини

1 луковица

2 ст. л. муки

1 ч. л. соли

½ ч. л. черного перца

1 ч. л. сушеного чеснока

Пучок укропа

Оливковое масло для жарки

Картофель и цукини натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут. Отжать лишнюю жидкость, добавить натертый лук, муку, специи и мелко нарезанный укроп. Разогреть сковороду, налить немного масла, выкладывать ложкой небольшие порции теста. Обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Подавать с соусом из несладкого соевого или кокосового йогурта с зеленью.

Гречневая лапша с овощами в азиатском стиле

Ароматное блюдо с восточными нотками, сытное и легкое одновременно.

200 г гречневой лапши

1 болгарский перец

1 морковь

1 небольшой кабачок

2 зубчика чеснока

1 ч. л. кунжутного масла

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. меда или сиропа агавы

1 ч. л. кунжута

Лапшу отварить по инструкции, промыть холодной водой. Морковь и кабачок нарезать тонкими полосками, перец — соломкой. В сковороде разогреть кунжутное масло, добавить овощи, обжарить 3–4 минуты. Влить соевый соус, добавить измельченный чеснок, сироп агавы и кунжут. Перемешать с лапшой и подавать сразу.

Свекла, запеченная с апельсинами и орехами

Яркое и необычное сочетание, которое идеально подходит в качестве легкого ужина или закуски.

2 средние свеклы

1 апельсин

50 г грецких орехов

1 ч. л. меда или сиропа топинамбура

1 ст. л. оливкового масла

Щепотка соли и перца

Свеклу завернуть в фольгу и запечь при 180°C 40 минут. Очистить и нарезать тонкими ломтиками. Апельсин очистить от пленок, нарезать дольками. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде. Выложить свеклу и апельсин на тарелку, сбрызнуть медом, маслом, посыпать орехами. Подавать на листах зелени.

Постный грибной гуляш с чечевицей

Сытное, ароматное и питательное блюдо, которое легко заменит мясное рагу.

200 г шампиньонов

½ стакана красной чечевицы

1 морковь

1 луковица

2 зубчика чеснока

300 мл томатного сока

1 ч. л. сладкой паприки

1 ч. л. соевого соуса

1 ст. л. растительного масла

Лук, чеснок и морковь измельчить, обжарить на масле до мягкости. Добавить нарезанные грибы, тушить 5 минут. Всыпать чечевицу, залить томатным соком, добавить специи и соевый соус. Тушить под крышкой 15 минут, пока чечевица не станет мягкой.

Овсяное печенье с бананом и орехами

Полезный десерт без сахара и муки — идеально для перекуса.

2 спелых банана

1,5 стакана овсяных хлопьев

50 г грецких орехов

1 ч. л. корицы

Щепотка соли

Размять бананы вилкой, смешать с овсянкой, корицей и солью. Орехи измельчить, добавить в тесто. Сформировать небольшие печенья, выложить на противень. Выпекать при 180°C 15 минут.

Фаршированные перцы с булгуром и томатным соусом

Вкусное, сытное и яркое блюдо, которое украсит постный стол.

4 болгарских перца

1 стакан вареного булгура (можно заменить на бурый рис или гречку)

1 луковица

1 морковь

200 мл томатного соуса

1 ч. л. сушеного базилика

Соль, перец по вкусу

Лук и морковь обжарить, смешать с булгуром, добавить специи. Перцы очистить от семян, нафаршировать начинкой. Выложить в форму, залить томатным соусом, запекать 40 минут при 180°C.