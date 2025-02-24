Семь необычных рецептов от шеф-повара для поста

Готовимся к Великому посту: 7 необычных рецептов от шеф-повара
Великий пост — это не только духовное очищение, но и возможность пересмотреть свой рацион, открыть новые вкусы и сочетания. И, возможно, даже шанс поправить здоровье — порой аскеза только на пользу. Постные блюда могут быть сытными, вкусными и необычными. Главное — использовать натуральные продукты и экспериментировать с рецептами, которые дал нам шеф-повар Руслан Миронов. Он руководит кухней ресторанов вот уже 22 года.
Крем-суп из запеченной моркови и кокосового молока
Ароматный, нежный и насыщенный, этот суп приятно согревает и дарит яркий вкус.
- 4 крупные моркови
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 200 мл кокосового молока
- 500 мл овощного бульона
- 1 ч. л. карри
- ½ ч. л. молотого имбиря
- Соль, перец по вкусу
- 1 ст. л. оливкового масла
Морковь нарезать крупными кусками, лук разрезать на 4 части, чеснок оставить в кожуре. Выложить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и запекать при 200°C 20 минут. Очистить чеснок, переложить все овощи в кастрюлю, залить горячим бульоном, добавить специи. Варить 10 минут, затем влить кокосовое молоко и пробить суп блендером до кремовой консистенции. Подавать с зеленью и поджаренными семенами тыквы.
Картофельные драники с цукини и зеленью
Хрустящие снаружи, мягкие внутри, с насыщенным вкусом зелени и специй.
- 3 средние картофелины
- 1 маленький цукини
- 1 луковица
- 2 ст. л. муки
- 1 ч. л. соли
- ½ ч. л. черного перца
- 1 ч. л. сушеного чеснока
- Пучок укропа
- Оливковое масло для жарки
Картофель и цукини натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут. Отжать лишнюю жидкость, добавить натертый лук, муку, специи и мелко нарезанный укроп. Разогреть сковороду, налить немного масла, выкладывать ложкой небольшие порции теста. Обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Подавать с соусом из несладкого соевого или кокосового йогурта с зеленью.
Гречневая лапша с овощами в азиатском стиле
Ароматное блюдо с восточными нотками, сытное и легкое одновременно.
- 200 г гречневой лапши
- 1 болгарский перец
- 1 морковь
- 1 небольшой кабачок
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. кунжутного масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. меда или сиропа агавы
- 1 ч. л. кунжута
Лапшу отварить по инструкции, промыть холодной водой. Морковь и кабачок нарезать тонкими полосками, перец — соломкой. В сковороде разогреть кунжутное масло, добавить овощи, обжарить 3–4 минуты. Влить соевый соус, добавить измельченный чеснок, сироп агавы и кунжут. Перемешать с лапшой и подавать сразу.
Свекла, запеченная с апельсинами и орехами
Яркое и необычное сочетание, которое идеально подходит в качестве легкого ужина или закуски.
- 2 средние свеклы
- 1 апельсин
- 50 г грецких орехов
- 1 ч. л. меда или сиропа топинамбура
- 1 ст. л. оливкового масла
- Щепотка соли и перца
Свеклу завернуть в фольгу и запечь при 180°C 40 минут. Очистить и нарезать тонкими ломтиками. Апельсин очистить от пленок, нарезать дольками. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде. Выложить свеклу и апельсин на тарелку, сбрызнуть медом, маслом, посыпать орехами. Подавать на листах зелени.
Постный грибной гуляш с чечевицей
Сытное, ароматное и питательное блюдо, которое легко заменит мясное рагу.
- 200 г шампиньонов
- ½ стакана красной чечевицы
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 300 мл томатного сока
- 1 ч. л. сладкой паприки
- 1 ч. л. соевого соуса
- 1 ст. л. растительного масла
Лук, чеснок и морковь измельчить, обжарить на масле до мягкости. Добавить нарезанные грибы, тушить 5 минут. Всыпать чечевицу, залить томатным соком, добавить специи и соевый соус. Тушить под крышкой 15 минут, пока чечевица не станет мягкой.
Овсяное печенье с бананом и орехами
Полезный десерт без сахара и муки — идеально для перекуса.
2 спелых банана
1,5 стакана овсяных хлопьев
50 г грецких орехов
1 ч. л. корицы
Щепотка соли
Размять бананы вилкой, смешать с овсянкой, корицей и солью. Орехи измельчить, добавить в тесто. Сформировать небольшие печенья, выложить на противень. Выпекать при 180°C 15 минут.
Фаршированные перцы с булгуром и томатным соусом
Вкусное, сытное и яркое блюдо, которое украсит постный стол.
- 4 болгарских перца
- 1 стакан вареного булгура (можно заменить на бурый рис или гречку)
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 мл томатного соуса
- 1 ч. л. сушеного базилика
- Соль, перец по вкусу
Лук и морковь обжарить, смешать с булгуром, добавить специи. Перцы очистить от семян, нафаршировать начинкой. Выложить в форму, залить томатным соусом, запекать 40 минут при 180°C.