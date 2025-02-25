Что можно съесть на завтрак вместо яиц

Если в вашем рационе и так широкий спектр разных продуктов, то вам не нужны яйца в качестве источника белка, говорит Шерри Грей, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог и преподаватель по питанию в Университете Коннектикута. Вот чем их можно заменить с утра.

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Консервированный тунец. В 100 г этого продукта 19 г белка, а в 100 г яиц — 12 г белка. Также в состав тунца входят омега-3, которые уменьшают воспаление и снижают давление.

Тофу. Брианна Пул, магистр наук, сертифицированный диетолог, спортивный диетолог в Институте спортивной медицины Memorial Hermann | Rockets, отмечает: скрамбл из тофу с овощами, приправами и сыром может заменить традиционный омлет. Кроме того, тофу содержит магний и кальций.

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Чёрная фасоль. В половине стакана чёрной фасоли — 7 г белка. Можете добавить к этому большое яйцо, чтобы получить ещё больше белка. В чёрной фасоли много клетчатки, которая хорошо насыщает.

Молочные продукты. Это могут быть творог, молоко, греческий йогурт. В молочных продуктах с высоким содержанием белка есть незаменимые аминокислоты, пробиотики, витамин D, кальций и йод.

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