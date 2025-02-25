Назван лучший белковый продукт для утреннего тоста

Творог на тосте даёт вам 28 г белка на чашку. В целом же рекомендуется начинать день с 30 г. Это даст энергию, насытит и укрепит иммунитет, отмечает Лейси Паттак, зарегистрированный диетолог Top Nutrition Coaching.

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У творога есть три важных преимущества для здоровья.

Во-первых, он по составу превосходит другие белковые продукты для завтрака: яйца или йогурт. В твороге много казеинового белка, который переваривается и усваивается намного медленнее, чем сывороточный, как в йогурте, и даже яичный белок. За счёт этого вы позже почувствуете себя голодным.

Также творог полон необходимых питательных веществ. Среди них витамин, А для здоровья глаз, кальций для крепких костей, калий для контроля давления, витамин B12, который важен для выработки энергии, здоровья мозга, функционирования нервной системы.

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Наконец, творог подходит для самых разных диет. В одной чашке обычного творога — около 10 г жира, обезжиренного — примерно 2 г жира. Важно в целом следить за потреблением жира и натрия, которые содержатся в этом продукте.

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