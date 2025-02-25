Рецепт для похудения: тефтели с подливой. Едим — и килограммы уходят
Многие обожают тефтели с подливой, и от них необязательно отказываться, если вы худеете. Эти тефтели точно не нанесут вреда фигуре — на 200 г всего 180 ккал.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- мука пшеничная цельнозерновая — 1 ст. л.;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Лук и морковь очистите.
- Измельчите куриное филе в мясорубке или блендере. Добавьте мелко нарезанный лук, яйцо, соль, перец и специи. Перемешайте.
- Сформируйте тефтели и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки. Затем переложите тефтели в кастрюлю.
- Приготовьте подливу: смешайте томатную пасту с водой, добавьте муку, соль и перец. Залейте подливой тефтели.
- Тушите тефтели на медленном огне под крышкой около 20 минут.
- Готовые тефтели можно подавать с овощным салатом.