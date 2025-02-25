Рецепт для похудения: тефтели с подливой

Многие обожают тефтели с подливой, и от них необязательно отказываться, если вы худеете. Эти тефтели точно не нанесут вреда фигуре — на 200 г всего 180 ккал.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

мука пшеничная цельнозерновая — 1 ст. л.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление: