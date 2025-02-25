Выяснилось, что популярные анализаторы молока не выявляют опасные добавки

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) установили, что современные ультразвуковые анализаторы качества молока не выявляют добавление меламина и мочевины, а также искусственно завышают показатели качества продукта. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Фальсификация молока с помощью меламина и мочевины становится все более актуальной проблемой на фоне растущего спроса на молочную продукцию. Эти вещества способны исказить результаты определения белка по методу Кьельдаля, который традиционно используется для оценки качества молочного сырья.

Особую опасность представляет влияние этих веществ на здоровье потребителей. Меламин способен накапливаться в организме, вызывая поражение почек и образование камней в мочевыводящих путях, а повышенное содержание мочевины нарушает белковый обмен. При этом существующая система контроля с использованием только ультразвуковых анализаторов не способна выявить наличие этих опасных веществ в молоке.

Специалисты проверили 22 пробы молока с различными концентрациями меламина (от 0,1 до 25 мг/кг) и мочевины (от 5 до 50 мг%). Согласно действующим нормативам, предельно допустимая концентрация меламина в молоке не должна превышать 1 мг/кг, мочевины – 40 мг%.

«Мы установили четкую зависимость: чем выше концентрация меламина и мочевины в молоке, тем более высокие значения показывает анализатор по таким параметрам, как массовая доля белка, жира и плотность. Предполагаем, что это связано с влиянием молекул азота данных химических веществ на скорость и степень затухания ультразвуковых колебаний», – пояснила «Газете.Ru» руководитель исследования Тамара Калюжная.

На молокоперерабатывающих предприятиях для входного контроля сырья сейчас используются ультразвуковые анализаторы типа «Клевер» и «Лактан». Однако обнаружить меламин можно только методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, а мочевину – колориметрическим методом.