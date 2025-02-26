Повар объяснил, почему блины могут рваться при выпекании

Нехватка яиц или их отсутствие в тесте могут приводить к тому, что блины при выпекании рвутся. Об этом газете «Взгляд» рассказал шеф-повар Владислав Пискунов.

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Кроме того, по его словам, причина может заключаться в плохой сковороде. Повар отметил, что к хорошей посуде ничего не должно прилипать. Эксперт также посоветовал смазывать сковороду маслом во время выпекания блинов по мере необходимости.

«А если у вас хорошая сковородка и правильно сделанное тесто, то в принципе и нет необходимости вообще маслом смазывать. У меня на кухне вот сейчас жарили девушки блины, они сковороды не смазывали. И ничего, блины не рвутся», — поделился Пискунов.

Накануне опрос kp.ru показал, что большинство (72%) россиян пекут блины на Масленицу на молоке. Еще 21% опрошенных признались, что предпочитают делать блины на кефире, потому что они выходят более тонкими, ажурными и имеют особый, кисловатый привкус, 5% — пекут их на воде.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что делают тесто на топленом молоке, сливках, смешивают молоко с водой или с кефиром.