Шеф-повар назвал самый недооцененный русский продукт

Шеф-повар Константин Ивлев в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что рыба является самым недооцененным русским продуктом. По его словам, повара в готовке зачастую используют лишь всем понятные виды рыбы, игнорируя, к примеру, хека и пикшу.

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«Мы все знаем семгу, треску, зубатку. Но гигантское количество другой нашей рыбы потребитель не знает и не использует в готовке. Например, хека или пикшу. Да, с ними не так легко работать, они сложно поддаются отлову и транспортировке, но все же. Зато какая вкусная, с ума сойти!» — сказал Ивлев.

Он также признался, что рад тенденции, согласно которой в отечественных ресторанах заинтересовались историческими национальными рецептами. При этом шеф призвал своих коллег не смешивать в меню аутентичные блюда «со всем на свете»:

«Мне очень нравится то, что сейчас происходит в ресторанах. Повара со всех уголков России стараются продвинуть специалитеты, продукты или блюда, свойственные именно их регионам, — это очень хорошая популяризация русской кухни. Я не люблю "нафталин". <...> Но мне грустно, когда заведения, специализирующиеся на "новой русской кухне", берут и миксуют в меню все на свете. Выводите свои аутентичные блюда отдельно и не смешивайте с остальным, особенно с пиццей или пастой, — не путайте гостей».

Полное интервью с Константином Ивлевым читайте здесь.