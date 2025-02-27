Эксперты развеяли самые распространенные мифы о сахаре

Многие люди являются сладкоежками, даже если им кажется, что они совсем не едят сладкое. Дело в том, что сахар содержится в большом количестве продуктов, о которых многие не подозревают: соусы, майонез, колбаса и соски, консервированные фрукты, газировки, пакетированные морсы и нектары, фруктовые йогурты, мюсли с фруктами, а также каши быстрого приготовления. Эксперты в беседе с «Мир 24» развеяли популярные мифы о сахаре.

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Организму нужен не белый песок, а глюкозный источник энергии, сообщил профессиональный пауэрлифтер Арсений Дудченко. Его можно получить из сложных углеводов. Антонюк подчеркнула, что полный отказ от сахара может привести к проблемам со здоровьем.

Фруктоза не является полезным заменителем. Ее избыток может привести к накоплению жира в печени, что увеличивает риск ожирения и прочих метаболических проблем. Кто-то убежден, что если фруктоза вредна, то содержание ее фрукты — тоже. Их просто нужно есть в умеренных количествах, добавил Дудченко.

Утверждение, что сироп из агавы полезнее, чем классический белый сахар, — тоже популярный миф. Разницы между сахаром и сиропом агавы для похудения почти нет.

Многие люди считают, что если сахар не указан в составе продукта, значит, его там нет. Это тоже миф, поскольку сахар может содержаться под другими названиями: мальтодекстрин, декстроза, сироп глюкозы, сахароза, фруктоза, кукурузный сироп и другие, более сложные формы углеводов, такие как крахмал, которые в ЖКТ все равно будут разложены на более простые сахара. Нутрициолог Анастасия Сауленко объяснила, что даже продукты с пометкой «без добавления сахара» иногда не лишены его.

Жанна Антонюк добавила, что спорт отчасти нивелирует действие сахара, но спортсмены при чрезмерном употреблении сахара все равно рискуют столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

Сахарозаменители часто воспринимаются как более здоровая альтернатива, но они также имеют свои недостатки, указала Антонюк.

Отказ от сладкого станет проще, если постепенно заменять привычные десерты на полезные альтернативы, такие как фрукты и орехи. Об этом рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.