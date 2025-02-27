В Сети завирусился «лохматый» шоколад

Когда дубайская версия уже надоела… Кондитеры не перестают удивлять. В социальных сетях набирает обороты необычный десерт. Шефы предлагают попробовать «лохматый» шоколад.

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С первого взгляда кажется, что плитка ничем не отличается от обыкновенного лакомства, но стоит только разломить её, как становится ясно — такой шоколад точно удивит любого. Дело в том, что начинка уж слишком напоминает шерсть или даже волосы.

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Секрет такого шоколада прост. Кондитеры готовят начинку для него из обыкновенной сахарной ваты или же популярной в Турции сладости под названием пишмание, которая делается из муки, сахара и масла.