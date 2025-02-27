Врач посоветовал лучшие продукты для борьбы с морщинами

Здоровье и красота кожи во многом зависят от рациона человека. Некоторые продукты питания могут помочь в увлажнении кожи, стимулировании выработки коллагена, улучшении микроциркуляции крови и разглаживании морщин, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.

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По ее словам, важными источниками природных антиоксидантов являются томаты и красный болгарский перец, которые отличаются высоким содержанием ликопина и витамина C. Морковь богата полезными для кожи бета-каротином и витамином A. Арбуз способствует ее увлажнению и здоровому цвету за счет содержания витаминов A и C.

Также специалист рекомендует обратить внимание на такие продукты, как семена чиа, куркуму, миндальное молоко и гречишный чай.

«Отдельного внимания заслуживает гранат, богатый эллаговой кислотой, которая ускоряет обновление клеток. Помимо этого, он содержит около 12 аминокислот, которые участвуют в выработке коллагена и эластина – ключевых белков, отвечающих за упругость кожи», — добавила специалист.

Она обратила внимание и на пользу орехов, которые являются ценным источником жирных кислот омега-3 и витамина E, питающих и защищающих кожу. А оливковое масло, благодаря высокому содержанию полезных жиров и витамина E, помогает сохранить молодость и упругость кожи.

«Не стоит забывать и про жирные сорта рыбы, обогащенные витаминами A и D, а также микроэлементами, улучшающими кровоток и насыщение клеток кислородом. И, конечно, нельзя не упомянуть про авокадо, который способствует разглаживанию морщин и повышает тонус кожи», — отметила Носарева.

Полезна для здоровья кожи также льняная каша за счет альфа-линоленовой кислоты, придающей естественное сияние. А нут, в свою очередь, является отличным источником растительного белка.