В России предлагают попробовать блин с изображением Канье Уэста

Необычную позицию меню ввело московское заведение. В ресторане Touch Chef’s place & bar по-особенному подготовились к Масленице. Шеф-повар Никита Кузьменко представил эксклюзивный десерт — блин Kanye & Chef с изображением Канье Уэста.

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За 1200 рублей повар предлагает попробовать угощение, украшенное съедобной фотографией, созданной с помощью нейросети. Искусственный интеллект создал кадр, на котором рэпер и Кузьменко позируют, стоя на Красной площади.

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