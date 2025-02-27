Что такое метод «5-4-3-2-1» и почему о нем говорят в соцсетях: видео
В соцсетях набирает популярность метод «5-4-3-2-1» – система, которая помогает покупать продукты так, чтобы без лишних усилий питаться сбалансированно. Этот подход избавляет от необходимости высчитывать нутриенты и составлять сложные меню: достаточно следовать принципу покупки определенного количества разных групп продуктов.
Как это работает? Отправляясь в магазин, просто кладите в корзину:
- 5 видов овощей и фруктов,
- 4 источника белка (мясо, рыба, яйца, бобовые, творог и т. д.),
- 3 вида полезных жиров (авокадо, орехи, масла, жирная рыба),
- 2 вида сложных углеводов (крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые),
- 1 угощение (то, что приносит удовольствие – шоколад, снеки, выпечка).
Метод работает как своего рода чек-лист: закупаясь по нему, вы автоматически формируете разнообразный и полезный рацион. При этом сохраняется гибкость – можно выбирать любые продукты в пределах категорий, подстраивая систему под свои предпочтения и образ жизни.
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Подробнее об этом рассказала в своем видео фитнес тренер @arinarykova.