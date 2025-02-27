Готовим картофельную запеканку

Обалденная картофельная запеканка: чудо-рецепт для семейного ужина
Запеканка — это простой и вкусный способ приготовить обед или ужин для всей семьи. В основе запеканки обычно лежит картофель, а начинка может быть любой, по вашему вкусу. Сегодня мы предлагаем вам рецепт картофельной запеканки с фаршем и горошком.
Ингредиенты:
- картофель — 700 г;
- куриный фарш — 400 г;
- замороженный горошек — 100 г;
- сыр — 100 г;
- майонез — 90 г;
- яйца — 2 шт.;
- зелень — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- перец молотый — 1/8 ч. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.
Приготовление:
- Натрите сыр и картофель на терке. Смешайте яйца, перец и соль, добавьте треть сыра и перемешайте с картофелем.
- Для начинки смешайте фарш с измельченной зеленью, перцем, солью, специями и небольшим количеством сыра. Тщательно перемешайте и добавьте замороженный горошек.
- Смажьте форму маслом. Выложите половину картофельной массы, сверху распределите начинку из фарша и горошка. Затем выложите оставшийся картофель и смажьте майонезом.
- Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 55 минут.
- Затем посыпьте запеканку тертым сыром и поставьте в духовку еще на 10 минут.