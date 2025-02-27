Обалденная картофельная запеканка: чудо-рецепт для семейного ужина

Запеканка — это простой и вкусный способ приготовить обед или ужин для всей семьи. В основе запеканки обычно лежит картофель, а начинка может быть любой, по вашему вкусу. Сегодня мы предлагаем вам рецепт картофельной запеканки с фаршем и горошком.

Готовим картофельную запеканку
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Ингредиенты:

  • картофель — 700 г;
  • куриный фарш — 400 г;
  • замороженный горошек — 100 г;
  • сыр — 100 г;
  • майонез — 90 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • перец молотый — 1/8 ч. л.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Натрите сыр и картофель на терке. Смешайте яйца, перец и соль, добавьте треть сыра и перемешайте с картофелем.
  2. Для начинки смешайте фарш с измельченной зеленью, перцем, солью, специями и небольшим количеством сыра. Тщательно перемешайте и добавьте замороженный горошек.
  3. Смажьте форму маслом. Выложите половину картофельной массы, сверху распределите начинку из фарша и горошка. Затем выложите оставшийся картофель и смажьте майонезом.
  4. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 55 минут.
  5. Затем посыпьте запеканку тертым сыром и поставьте в духовку еще на 10 минут.
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