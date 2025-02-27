Готовим картофельную запеканку

Запеканка — это простой и вкусный способ приготовить обед или ужин для всей семьи. В основе запеканки обычно лежит картофель, а начинка может быть любой, по вашему вкусу. Сегодня мы предлагаем вам рецепт картофельной запеканки с фаршем и горошком.

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

куриный фарш — 400 г;

замороженный горошек — 100 г;

сыр — 100 г;

майонез — 90 г;

яйца — 2 шт.;

зелень — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец молотый — 1/8 ч. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.

Приготовление: