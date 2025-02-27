Чем гранола отличается от мюсли и как ее приготовить самостоятельно
Гранола - популярный и питательный продукт, завоевавший сердца многих людей, стремящихся к здоровому образу жизни. Появление гранолы связывают с американским священником, вегетарианцем Сильвестером Грэмом, придерживавшимся диетического питания. Его поддерживал доктор Джеймс Джексон. Поэтому во второй половине XIX века он начал выпускать продукт с названием "гранула" в своем профилактории.
Что такое гранола простыми словами
Гранола состоит из:
- овсяных хлопьев,
- орехов,
- семян,
- сухофруктов.
Она запекается с добавлением меда или сиропа и растительного масла - так у хлопьев появляется сладкая хрустящая корочка.
Гранолу, как правило, едят на завтрак или используют для вкусного перекуса. Кроме того, это полезная пища, поскольку в граноле много клетчатки и витаминов, поэтому ее часто выбирают для поддержания активности в течение дня.
Гранола и мюсли: чем отличаются и что полезнее
Состав:
- Мюсли делают именно из сырых овсяных хлопьев, добавляют к ним орешки и сушеные фрукты, причем зерновых здесь больше. Мюсли не подслащивают.
- Гранолу делают из запеченных овсяных хлопьев, которые готовятся в сиропе или меде с добавлением натуральных ингредиентов: орехов, семян чиа, подсолнечника, тыквы и сухофруктов, в составе их, как правило, не меньше половины.
Способ употребления:
- Мюсли едят с молоком, йогуртом или соком из фруктов.
- Гранолу можно есть без добавления чего либо, а также она сочетается с йогуртом. Можно добавлять фрукты, творог. Запеченная гранола остается хрустящей даже если в нее влить молоко. Именно это и привлекает большинство любителей гранолы.
Калорийность:
- Мюсли - 350-400 ккал на 100 грамм.
- Гранола - 450-500 кал на 100 грамм.
Обратите внимание:
- В граноле больше углеводов и жиров, чем в мюсли, поэтому она более калорийная. Тем, кто следит за количеством калорий в рационе, хочет похудеть, необходимо есть гранолу небольшими порциями.
- Гранолой можно быстрее насытиться, чем мюсли.
Что полезнее - мюсли или гранола
На этот вопрос нельзя ответить однозначно.
С одной стороны, мюсли не обрабатываются термически, а значит, сохраняют максимум полезных веществ. Но, в свою очередь, гранола всегда состоит из натуральных ингредиентов, она содержит больше витаминов и микроэлементов, ведь половина состава приходится на орехи и ягоды.
Состав мюсли более скудный, большая часть в них - злаки.
Гранола может быть более вкусной и аппетитной для многих людей благодаря своей хрустящей корочке и разнообразию добавок.
В то же время мюсли может быть предпочтительным выбором для тех, кто следит за калорийностью своего рациона и предпочитает менее обработанные продукты.
С чем есть гранолу
Гранолу можно сочетать с различными продуктами, что делает ее универсальным ингредиентом для завтраков и перекусов.
Вот несколько популярных вариантов:
- С йогуртом: гранола прекрасно сочетается с йогуртом. Это не только вкусно, но и полезно. Вы получаете белки из йогурта и клетчатку из гранолы.
- С молоком: классический вариант - просто добавить гранолу в молоко. Это отличный способ начать день с питательного завтрака.
- С фруктами: бананы, ягоды или яблоки, отлично дополняют гранолу, придавая ей свежесть и дополнительную сладость.
- В смузи: гранолу можно добавлять в смузи для получения текстуры и дополнительных питательных веществ.
- Как перекус: гранолу можно есть просто так - она станет отличным перекусом на ходу благодаря своей хрустящей текстуре и насыщенному вкусу.
Как самостоятельно приготовить гранолу в духовке
Ниже представлены два простых рецепта гранолы, которые можно приготовить в духовке. Каждый из них можно адаптировать под личные предпочтения, добавляя различные ингредиенты. Это могут быть орешки, сушеные фрукты (чернослив, курага), полезные семена.
Классическая гранола с медом и орехами
Понадобятся:
- Два стакана овсяных хлопьев
- Стакан орешков (можно взять по вкусу грецкие, фундук, миндаль)
- 1/2 стакана меда (можно заменить кленовым сиропом)
- 1/4 стакана растительного масла (можно взять оливковое, кокосовое)
- 1/2 стакана любых сухофруктов
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 1/2 чайной ложки корицы
- Соль по вкусу.
Приготовление:
- Смешать овсяные хлопья, мелко порубленные орехи, корицу, бросить щепотку соли.
- Отдельно соединить мед (сироп), масло, ваниль.
- Соединить сухие составляющие и медов-масленую смесь
- Выложить на противень на пергамент ровным слоем
- Запекать примерно 25 минут на 180 градусов. Иногда следует перемешивать, чтобы гранола пропеклась равномерно.
- После приготовления остудить и добавить сухофрукты
- Следует хранить гранолу в плотно закрытой таре.
Гранола с кокосом и семенами
Понадобятся:
- Два стакана овсяных хлопьев
- Один стакан стружки кокоса без сахара
- 1\2 стакана семян (тыквы, чиа, подсолнечника, кунжура)
- 1\3 стакана меда или кленового сиропа
- 1\4 стакана растительного масла
- 1\2 чайной ложки ванильного экстракта
- Cоль по вкусу.
Приготовление:
- Соединить овсяные хлопья со стружкой кокоса, добавить семена и посолить по вкусу
- Смешать отдельно мед (сироп), масло и экстракт ванили
- Соединить все ингредиенты
- Распределить ровным слоем по противню, застеленному пергаментом
- Выпекать примерно 20 минут на 180 градусов, пока гранола не приобретет золотистый цвет.
- Употреблять гранолу в пищу можно после остывания.