Чем гранола отличается от мюсли и как ее приготовить самостоятельно

Гранола - популярный и питательный продукт, завоевавший сердца многих людей, стремящихся к здоровому образу жизни. Появление гранолы связывают с американским священником, вегетарианцем Сильвестером Грэмом, придерживавшимся диетического питания. Его поддерживал доктор Джеймс Джексон. Поэтому во второй половине XIX века он начал выпускать продукт с названием "гранула" в своем профилактории.

Чем гранола отличается от мюсли и как ее приготовить самостоятельно
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Что такое гранола простыми словами

Гранола состоит из:

  • овсяных хлопьев,
  • орехов,
  • семян,
  • сухофруктов.

Она запекается с добавлением меда или сиропа и растительного масла - так у хлопьев появляется сладкая хрустящая корочка.

Гранолу, как правило, едят на завтрак или используют для вкусного перекуса. Кроме того, это полезная пища, поскольку в граноле много клетчатки и витаминов, поэтому ее часто выбирают для поддержания активности в течение дня.

Гранола и мюсли: чем отличаются и что полезнее

Состав:

  • Мюсли делают именно из сырых овсяных хлопьев, добавляют к ним орешки и сушеные фрукты, причем зерновых здесь больше. Мюсли не подслащивают.
  • Гранолу делают из запеченных овсяных хлопьев, которые готовятся в сиропе или меде с добавлением натуральных ингредиентов: орехов, семян чиа, подсолнечника, тыквы и сухофруктов, в составе их, как правило, не меньше половины.

Способ употребления:

  • Мюсли едят с молоком, йогуртом или соком из фруктов.
  • Гранолу можно есть без добавления чего либо, а также она сочетается с йогуртом. Можно добавлять фрукты, творог. Запеченная гранола остается хрустящей даже если в нее влить молоко. Именно это и привлекает большинство любителей гранолы.

Калорийность:

  • Мюсли - 350-400 ккал на 100 грамм.
  • Гранола - 450-500 кал на 100 грамм.

Обратите внимание:

  • В граноле больше углеводов и жиров, чем в мюсли, поэтому она более калорийная. Тем, кто следит за количеством калорий в рационе, хочет похудеть, необходимо есть гранолу небольшими порциями.
  • Гранолой можно быстрее насытиться, чем мюсли.

Что полезнее - мюсли или гранола

На этот вопрос нельзя ответить однозначно.

С одной стороны, мюсли не обрабатываются термически, а значит, сохраняют максимум полезных веществ. Но, в свою очередь, гранола всегда состоит из натуральных ингредиентов, она содержит больше витаминов и микроэлементов, ведь половина состава приходится на орехи и ягоды.

Состав мюсли более скудный, большая часть в них - злаки.

Гранола может быть более вкусной и аппетитной для многих людей благодаря своей хрустящей корочке и разнообразию добавок.

В то же время мюсли может быть предпочтительным выбором для тех, кто следит за калорийностью своего рациона и предпочитает менее обработанные продукты.

С чем есть гранолу

Гранолу можно сочетать с различными продуктами, что делает ее универсальным ингредиентом для завтраков и перекусов.

Вот несколько популярных вариантов:

  • С йогуртом: гранола прекрасно сочетается с йогуртом. Это не только вкусно, но и полезно. Вы получаете белки из йогурта и клетчатку из гранолы.
  • С молоком: классический вариант - просто добавить гранолу в молоко. Это отличный способ начать день с питательного завтрака.
  • С фруктами: бананы, ягоды или яблоки, отлично дополняют гранолу, придавая ей свежесть и дополнительную сладость.
  • В смузи: гранолу можно добавлять в смузи для получения текстуры и дополнительных питательных веществ.
  • Как перекус: гранолу можно есть просто так - она станет отличным перекусом на ходу благодаря своей хрустящей текстуре и насыщенному вкусу.

Как самостоятельно приготовить гранолу в духовке

Ниже представлены два простых рецепта гранолы, которые можно приготовить в духовке. Каждый из них можно адаптировать под личные предпочтения, добавляя различные ингредиенты. Это могут быть орешки, сушеные фрукты (чернослив, курага), полезные семена.

Классическая гранола с медом и орехами

Понадобятся:

  • Два стакана овсяных хлопьев
  • Стакан орешков (можно взять по вкусу грецкие, фундук, миндаль)
  • 1/2 стакана меда (можно заменить кленовым сиропом)
  • 1/4 стакана растительного масла (можно взять оливковое, кокосовое)
  • 1/2 стакана любых сухофруктов
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  • Смешать овсяные хлопья, мелко порубленные орехи, корицу, бросить щепотку соли.
  • Отдельно соединить мед (сироп), масло, ваниль.
  • Соединить сухие составляющие и медов-масленую смесь
  • Выложить на противень на пергамент ровным слоем
  • Запекать примерно 25 минут на 180 градусов. Иногда следует перемешивать, чтобы гранола пропеклась равномерно.
  • После приготовления остудить и добавить сухофрукты
  • Следует хранить гранолу в плотно закрытой таре.

Гранола с кокосом и семенами

Понадобятся:

  • Два стакана овсяных хлопьев
  • Один стакан стружки кокоса без сахара
  • 1\2 стакана семян (тыквы, чиа, подсолнечника, кунжура)
  • 1\3 стакана меда или кленового сиропа
  • 1\4 стакана растительного масла
  • 1\2 чайной ложки ванильного экстракта
  • Cоль по вкусу.

Приготовление:

  • Соединить овсяные хлопья со стружкой кокоса, добавить семена и посолить по вкусу
  • Смешать отдельно мед (сироп), масло и экстракт ванили
  • Соединить все ингредиенты
  • Распределить ровным слоем по противню, застеленному пергаментом
  • Выпекать примерно 20 минут на 180 градусов, пока гранола не приобретет золотистый цвет.
  • Употреблять гранолу в пищу можно после остывания.
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