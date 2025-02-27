Чем гранола отличается от мюсли и как ее приготовить самостоятельно

Гранола - популярный и питательный продукт, завоевавший сердца многих людей, стремящихся к здоровому образу жизни. Появление гранолы связывают с американским священником, вегетарианцем Сильвестером Грэмом, придерживавшимся диетического питания. Его поддерживал доктор Джеймс Джексон. Поэтому во второй половине XIX века он начал выпускать продукт с названием "гранула" в своем профилактории.

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Что такое гранола простыми словами

Гранола состоит из:

овсяных хлопьев,

орехов,

семян,

сухофруктов.

Она запекается с добавлением меда или сиропа и растительного масла - так у хлопьев появляется сладкая хрустящая корочка.

Гранолу, как правило, едят на завтрак или используют для вкусного перекуса. Кроме того, это полезная пища, поскольку в граноле много клетчатки и витаминов, поэтому ее часто выбирают для поддержания активности в течение дня.

Гранола и мюсли: чем отличаются и что полезнее

Состав:

Мюсли делают именно из сырых овсяных хлопьев, добавляют к ним орешки и сушеные фрукты, причем зерновых здесь больше. Мюсли не подслащивают.

Гранолу делают из запеченных овсяных хлопьев, которые готовятся в сиропе или меде с добавлением натуральных ингредиентов: орехов, семян чиа, подсолнечника, тыквы и сухофруктов, в составе их, как правило, не меньше половины.

Способ употребления:

Мюсли едят с молоком, йогуртом или соком из фруктов.

Гранолу можно есть без добавления чего либо, а также она сочетается с йогуртом. Можно добавлять фрукты, творог. Запеченная гранола остается хрустящей даже если в нее влить молоко. Именно это и привлекает большинство любителей гранолы.

Калорийность:

Мюсли - 350-400 ккал на 100 грамм.

Гранола - 450-500 кал на 100 грамм.

Обратите внимание:

В граноле больше углеводов и жиров, чем в мюсли, поэтому она более калорийная. Тем, кто следит за количеством калорий в рационе, хочет похудеть, необходимо есть гранолу небольшими порциями.

Гранолой можно быстрее насытиться, чем мюсли.

Что полезнее - мюсли или гранола

На этот вопрос нельзя ответить однозначно.

С одной стороны, мюсли не обрабатываются термически, а значит, сохраняют максимум полезных веществ. Но, в свою очередь, гранола всегда состоит из натуральных ингредиентов, она содержит больше витаминов и микроэлементов, ведь половина состава приходится на орехи и ягоды.

Состав мюсли более скудный, большая часть в них - злаки.

Гранола может быть более вкусной и аппетитной для многих людей благодаря своей хрустящей корочке и разнообразию добавок.

В то же время мюсли может быть предпочтительным выбором для тех, кто следит за калорийностью своего рациона и предпочитает менее обработанные продукты.

С чем есть гранолу

Гранолу можно сочетать с различными продуктами, что делает ее универсальным ингредиентом для завтраков и перекусов.

Вот несколько популярных вариантов:

С йогуртом: гранола прекрасно сочетается с йогуртом. Это не только вкусно, но и полезно. Вы получаете белки из йогурта и клетчатку из гранолы.

С молоком: классический вариант - просто добавить гранолу в молоко. Это отличный способ начать день с питательного завтрака.

С фруктами: бананы, ягоды или яблоки, отлично дополняют гранолу, придавая ей свежесть и дополнительную сладость.

В смузи: гранолу можно добавлять в смузи для получения текстуры и дополнительных питательных веществ.

Как перекус: гранолу можно есть просто так - она станет отличным перекусом на ходу благодаря своей хрустящей текстуре и насыщенному вкусу.

Как самостоятельно приготовить гранолу в духовке

Ниже представлены два простых рецепта гранолы, которые можно приготовить в духовке. Каждый из них можно адаптировать под личные предпочтения, добавляя различные ингредиенты. Это могут быть орешки, сушеные фрукты (чернослив, курага), полезные семена.

Классическая гранола с медом и орехами

Понадобятся:

Два стакана овсяных хлопьев

Стакан орешков (можно взять по вкусу грецкие, фундук, миндаль)

1/2 стакана меда (можно заменить кленовым сиропом)

1/4 стакана растительного масла (можно взять оливковое, кокосовое)

1/2 стакана любых сухофруктов

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1/2 чайной ложки корицы

Соль по вкусу.

Приготовление:

Смешать овсяные хлопья, мелко порубленные орехи, корицу, бросить щепотку соли.

Отдельно соединить мед (сироп), масло, ваниль.

Соединить сухие составляющие и медов-масленую смесь

Выложить на противень на пергамент ровным слоем

Запекать примерно 25 минут на 180 градусов. Иногда следует перемешивать, чтобы гранола пропеклась равномерно.

После приготовления остудить и добавить сухофрукты

Следует хранить гранолу в плотно закрытой таре.

Гранола с кокосом и семенами

Понадобятся:

Два стакана овсяных хлопьев

Один стакан стружки кокоса без сахара

1\2 стакана семян (тыквы, чиа, подсолнечника, кунжура)

1\3 стакана меда или кленового сиропа

1\4 стакана растительного масла

1\2 чайной ложки ванильного экстракта

Cоль по вкусу.

Приготовление: