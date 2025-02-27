Готовим блины с шоколадно-банановой начинкой

Масленица — это время, когда блины становятся главным героем стола. В качестве десерта отлично подойдут блинчики с шоколадно-банановой начинкой.

Шоколад и банан — это классическое сочетание, которое никогда не надоедает. Бананы придают начинке мягкость и естественную сладость, а шоколад добавляет насыщенности и аромата. Такие блины станут настоящим хитом на вашем столе, особенно если вы готовите их на Масленицу.

Ингредиенты

Для блинов:

200 граммов муки;

2 яйца;

400 мл молока;

2 ст. л. сахара;

немного соли;

2 ст. л. растительного масла (и чуть-чуть для жарки).

Для начинки:

2 крупных банана;

100 граммов темного шоколада;

1 ст. л. сливочного масла;

1 ст. л. сахара (для карамелизации бананов);

щепотка корицы (по вкусу).

Способ приготовления