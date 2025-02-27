Блины с шоколадно-банановой начинкой: праздничное угощение на Масленицу

Масленица — это время, когда блины становятся главным героем стола. В качестве десерта отлично подойдут блинчики с шоколадно-банановой начинкой.

Готовим блины с шоколадно-банановой начинкой
© globallookpress.com

Шоколад и банан — это классическое сочетание, которое никогда не надоедает. Бананы придают начинке мягкость и естественную сладость, а шоколад добавляет насыщенности и аромата. Такие блины станут настоящим хитом на вашем столе, особенно если вы готовите их на Масленицу.

Ингредиенты

Для блинов:

  • 200 граммов муки;
  • 2 яйца;
  • 400 мл молока;
  • 2 ст. л. сахара;
  • немного соли;
  • 2 ст. л. растительного масла (и чуть-чуть для жарки).

Для начинки:

  • 2 крупных банана;
  • 100 граммов темного шоколада;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 ст. л. сахара (для карамелизации бананов);
  • щепотка корицы (по вкусу).

Способ приготовления

  1. В большой емкости смешиваем яйца, сахар и соль. Взбиваем до небольшой пены.
  2. Медленно и постепенно добавляем молоко и муку, при этом хорошо перемешивая, дабы не было комочков.
  3. Вливаем растительное масло и после еще раз тщательно перемешиваем. В итоге тесто должно получиться жидким и однородным.
  4. Разогреваем сковородку на умеренном огне и немного смазываем маслом.
  5. Выливаем порцию теста на сковороду и распределяем тоненьким слоем.
  6. Жарим блинчик одну-две минуты, пока не появятся пузырьки, после аккуратно переворачиваем и обжариваем со второй стороны до золотистости.
  7. Нарезаем бананы кружочками.
  8. Растапливаем сливочное масло на сковородке, вносим сахар и дожидаемся, пока он растворится.
  9. Выложите бананы в карамель и обжаривайте их по одной-две минуты до золотистого цвета.
  10. Растапливаем шоколад на водяной бане или в СВЧ-печи.
  11. На каждый блин выкладываем несколько кусочков карамелизированных бананов и поливаем шоколадом.
  12. Сворачиваем блинчики конвертиком или трубочкой.
  13. Выкладываем блинчики на тарелку и поливаем оставшимся шоколадом.
  14. Украшаем корицей или тертыми орехами.
Еда