Готовим блины с шоколадно-банановой начинкой

Блины с шоколадно-банановой начинкой: праздничное угощение на Масленицу
Масленица — это время, когда блины становятся главным героем стола. В качестве десерта отлично подойдут блинчики с шоколадно-банановой начинкой.
Шоколад и банан — это классическое сочетание, которое никогда не надоедает. Бананы придают начинке мягкость и естественную сладость, а шоколад добавляет насыщенности и аромата. Такие блины станут настоящим хитом на вашем столе, особенно если вы готовите их на Масленицу.
Ингредиенты
Для блинов:
- 200 граммов муки;
- 2 яйца;
- 400 мл молока;
- 2 ст. л. сахара;
- немного соли;
- 2 ст. л. растительного масла (и чуть-чуть для жарки).
Для начинки:
- 2 крупных банана;
- 100 граммов темного шоколада;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 ст. л. сахара (для карамелизации бананов);
- щепотка корицы (по вкусу).
Способ приготовления
- В большой емкости смешиваем яйца, сахар и соль. Взбиваем до небольшой пены.
- Медленно и постепенно добавляем молоко и муку, при этом хорошо перемешивая, дабы не было комочков.
- Вливаем растительное масло и после еще раз тщательно перемешиваем. В итоге тесто должно получиться жидким и однородным.
- Разогреваем сковородку на умеренном огне и немного смазываем маслом.
- Выливаем порцию теста на сковороду и распределяем тоненьким слоем.
- Жарим блинчик одну-две минуты, пока не появятся пузырьки, после аккуратно переворачиваем и обжариваем со второй стороны до золотистости.
- Нарезаем бананы кружочками.
- Растапливаем сливочное масло на сковородке, вносим сахар и дожидаемся, пока он растворится.
- Выложите бананы в карамель и обжаривайте их по одной-две минуты до золотистого цвета.
- Растапливаем шоколад на водяной бане или в СВЧ-печи.
- На каждый блин выкладываем несколько кусочков карамелизированных бананов и поливаем шоколадом.
- Сворачиваем блинчики конвертиком или трубочкой.
- Выкладываем блинчики на тарелку и поливаем оставшимся шоколадом.
- Украшаем корицей или тертыми орехами.