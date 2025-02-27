Куриные голени, маринованные с солью и перцем: самый простой рецепт

Самые элементарные рецепты нередко оказываются и самыми приятными на вкус. Докажем это на примере запекания куриных голеней в смеси из самых простых приправ.

Ингредиенты:

куриные голени — 10 шт.;

соль, черный перец — по вкусу.

В пиале смешиваем соль с перцем и натираем этой смесью каждую куриную голень. Укладываем мясо в боул, накрываем и оставляем в тепле на три четверти часа. После этого покрываем противень силиконовым ковриком, кладем на него голени и ставим в нагретую духовку.

Печем мясо в течение 45 минут, периодически доставая противень и кисточкой смазывая голени растительным маслом или выступившим соком, чтобы они не слишком пересохли. Такое блюдо хорошо сочетается с вареной или жареной картошкой, гречкой, рисом или овощным гарниром.