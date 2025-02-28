Рецепт для похудения: пельмени с кабачком

Пельмени можно готовить не только с мясом, но еще и с овощами. В этот раз предлагаем приготовить вкусные пельмени с кабачком, которые не вредят фигуре — всего 180 ккал на 250 г.

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Ингредиенты:

кабачок — 1 шт. среднего размера;

мука цельнозерновая — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

лук репчатый — 1/2 шт.;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Приготовление:

Кабачок очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Посолите и оставьте на 5–10 минут, чтобы выделилась жидкость. Затем отожмите кабачок, чтобы избавиться от лишней влаги. В миске смешайте муку, яйцо, соль и перец. Добавьте кабачок и мелко нарезанный лук. Перемешайте до получения однородного теста. Если тесто слишком липкое, добавьте еще немного муки. Сформируйте из теста небольшие шарики, затем раскатайте их в лепешки. На каждую лепешку положите начинку (например, нежирный творог или вареное куриное филе) и слепите пельмени. Отварите пельмени в кипящей подсоленной воде в течение 5–7 минут. Подавайте горячими, посыпав зеленью.

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