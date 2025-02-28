Рецепт крема для торта из сметаны и сгущенки

Готовим простой и вкусный крем для торта из сметаны и сгущенки. Этот рецепт привлекает не только легкостью приготовления, но и сбалансированным вкусом. Лимонный сок в составе делает блюдо гармоничным, избавляя его от излишней приторности.

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Кстати, этот крем для торта из сметаны и сгущенки можно использовать с любой другой выпечкой — будь то кексы или вафельные трубочки.

Для готовки вам понадобятся

Сметана средней жирности — 200 г;

Сгущенка — 150 г;

Ванильный экстракт — 1 капля;

Сок лимона — 15 мл.

Способ приготовления

В таре с высокими бортиками смешиваем охлажденную сметану и сгущенку. Взбивать крем следует в несколько этапов, постепенно наращивая обороты. На маленькой скорости миксера доводим смесь до однородности, затем переходим на среднюю. Масса должна стать чуть пышнее. На этом этапе добавляем лимонный сок и каплю ванильного экстракта. Продолжаем взбивать, но уже на большой скорости. Когда крем достигнет желаемой густоты, можно выключать миксер. Удачи!

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