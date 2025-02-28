Какие гастрономические фестивали пройдут в 2025 году в Белоруссии

В 2025 году Белоруссия станет местом встречи для гурманов и ценителей кулинарных экспериментов благодаря серии ярких гастрономических фестивалей. Эти события позволят насладиться оригинальными блюдами и уютной атмосферой ресторанов.

Первым в программе значится «Gastrofest. Это должен быть Jameson», который пройдет в Минске с 14 по 23 марта. Гостей ждут изысканные блюда в сочетании с качественными напитками, предлагаемые в лучших заведениях города.

С 15 мая по 1 июня шесть белорусских городов станут площадками для «Девятого Республиканского Gastrofest». Участники смогут познакомиться с блюдами, отражающими кулинарные традиции разных регионов страны.

Летний сезон откроется фестивалем «Gastrofest GreenLine» в Минске с 17 по 27 июля. Центральная тема – блюда из экологически чистых продуктов и концепция здорового питания. Это событие привлечет как сторонников ЗОЖ, так и любителей новых кулинарных трендов.

С 28 августа по 14 сентября в Минске пройдет «Gastrofest Craft», посвященный крафтовым напиткам и авторской кухне. Посетители смогут попробовать эксклюзивные блюда и оригинальные напитки от местных производителей.

Финальным аккордом гастрономического года станет «Десятый Республиканский Gastrofest», который пройдет с 13 по 30 ноября в шести крупнейших городах страны. Мероприятие подведет итоги года, объединяя лучшие рестораны Белоруссии.