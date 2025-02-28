Свежая зелень – незаменимый ингредиент во многих блюдах, но часто она теряет свою свежесть всего через пару дней после покупки. Увядание, потеря аромата и желтизна листьев – распространенные проблемы, с которыми сталкиваются многие. Однако есть способ сохранить зелень свежей гораздо дольше.

Для этого вам понадобится стеклянная банка, пластиковый стакан и немного воды.

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Удалите пожелтевшие листья и слегка подрежьте стебли, чтобы они лучше впитывали влагу. Затем поставьте зелень в банку. Разместите ее вверх стеблем, чтобы листья оставались свободными. Поставьте стакан с водой на крышку банки и опустите в него стебли, затем плотно закройте банку крышкой.

Такой способ помогает создать внутри емкости оптимальный уровень влажности, предотвращая быстрое увядание.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.