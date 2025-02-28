В Крыму выпустили полезный зеленый шоколад с водорослями

В Крыму разработали полезный зеленый шоколад, содержащий микроводоросль Arthrospira plantensis (Спирулина). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра Институт биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ).

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Новый продукт скоро поступит в продажу, поскольку им заинтересовался один из производителей шоколада.

Ранее специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в Керчи запатентовали способ производства сушеной медузы.

Этот продукт считается деликатесом в традиционном меню народов Юго-Восточной Азии. Медузы содержат множество полезных организму микроэлементов. Вместе с тем ученые отмечают небывалое размножение этих организмов в Азовском море, что создает проблемы для экологии региона.