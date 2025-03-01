Рецепт для похудения: капустные котлеты

Эти капустные котлеты — отличный выбор для тех, кто следит за своим весом. Они содержат мало калорий, но при этом богаты витаминами и минералами. В них всего 90 ккал на 100 г.

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Ингредиенты:

капуста белокочанная — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйцо куриное — 1–2 шт.;

мука цельнозерновая — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

масло растительное (для жарки) — немного.

Приготовление

Капусту мелко нашинковать и отварить в подсоленной воде до полуготовности (около пяти минут). Затем откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Лук очистить и мелко нарезать. Обжарить его на сковороде до золотистого цвета. В миске смешать капусту, лук, яйца, муку, соль и перец. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. Сформировать из полученной массы котлеты и обжарить их на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки. Готовые котлеты выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Ранее сообщалось, что жюльен — это идеальное нежное и вкусное блюдо на обед и ужин. Оно подойдет, даже если вы хотите похудеть — в нем всего 90 ккал на 100 г.