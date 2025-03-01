Рецепт для похудения: капустные котлеты. Едим — и килограммы уходят
Эти капустные котлеты — отличный выбор для тех, кто следит за своим весом. Они содержат мало калорий, но при этом богаты витаминами и минералами. В них всего 90 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйцо куриное — 1–2 шт.;
- мука цельнозерновая — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло растительное (для жарки) — немного.
Приготовление
- Капусту мелко нашинковать и отварить в подсоленной воде до полуготовности (около пяти минут). Затем откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости.
- Лук очистить и мелко нарезать. Обжарить его на сковороде до золотистого цвета.
- В миске смешать капусту, лук, яйца, муку, соль и перец. Все тщательно перемешать до получения однородной массы.
- Сформировать из полученной массы котлеты и обжарить их на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистой корочки.
- Готовые котлеты выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Ранее сообщалось, что жюльен — это идеальное нежное и вкусное блюдо на обед и ужин. Оно подойдет, даже если вы хотите похудеть — в нем всего 90 ккал на 100 г.