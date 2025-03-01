Как приготовить блины «как у бабушки»

Чтобы приготовить идеальные домашние блины, надо не только найти проверенный рецепт, но и учесть все тонкости при замешивании теста и жарке. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Орешникова, кулинар с сервиса «Профи.ру».

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«Вот проверенный годами рецепт: хорошо перемешать 4 яйца, 3 столовые ложки сахара, щепотку соли, литр молока и около 500 грамм муки. Затем добавить 150 грамм растопленного сливочного масла. После этого пол чайной ложки соды нужно смешать с ложкой лимонной кислоты и залить стаканом кипятка, а затем добавить жидкость в тесто. Хорошо все перемешать и приступить к жарке», — объяснила она.

Казалось бы, все просто, но есть несколько хитростей, которые стоит учесть.

«Во-первых, порядок действий. Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до образования пышной массы. Затем постепенно добавьте молоко, продолжая взбивать. Муку просейте через сито, чтобы избавиться от комочков и насытить ее кислородом. Постепенно вводите муку в жидкую смесь, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков», — отметила эксперт.

Важно также найти правильную консистенцию теста. Оно должно быть достаточно жидким, чтобы легко растекаться по сковороде, но не слишком водянистым. Идеальная консистенция напоминает густые сливки.

К тому же, важно после замешивания дать тесту немного отдохнуть — до 30 минут. Это позволит клейковине в муке набухнуть, и блины получатся более мягкими и эластичными.

«Есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание в процессе жарки. Для начала подготовьте сковороду: лучше всего использовать чугунную или специальную блинную сковороду с антипригарным покрытием. Перед началом жарки хорошо разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством растительного масла», — посоветовала она.

Тесто наливайте половником, распределяя его тонким слоем по всей поверхности сковороды. Поворачивайте сковороду, чтобы тесто равномерно распределилось. Обжаривайте каждый блин с одной стороны до золотистого цвета, примерно 1-2 минуты. Переверните блин и обжарьте с другой стороны еще минуту.

Готовые блины складывайте стопкой, предварительно смазав маслом, чтобы они оставались мягкими. Блины можно подавать как самостоятельное блюдо, с медом, вареньем или сгущенным молоком. Но многие предпочитают начинки: творог с изюмом, яблоки с корицей, вишня, шоколадная паста, грибы с луком, курица с сыром, красная рыба, ветчина с сыром — не бойтесь экспериментировать, резюмировала эксперт.