Подорожание кофе с начала 2025 года связан с нехваткой сырья на складах. Об этом рассказала «Газете.Ru» директор по закупкам сети кофеен «Шоколадница» Мария Гаврилина.

«Думаю, что к прежним показателям цены на кофе уже не вернутся, но определенного снижения можем ожидать уже к концу этого года», — уверила она.

Эксперт добавила, что для полной стабилизации цен необходимо, чтобы хорошие урожаи были несколько лет подряд, поскольку за один сезон исправить ситуацию с пополнением запасов не получится.

«Рынок кофе сейчас переживает сильный стресс не только из-за того, что цены на арабику бьют полувековые рекорды из-за неурожая в ключевых странах-поставщиках, но и из-за того, что склады пустые, все запасы выбраны. Конечно, это влияет на цену кофе, так же, как логистические проблемы и рост количества спекулянтов на рынке», — отметила директор по закупкам сети кофеен «Шоколадница» Мария Гаврилина.

По ее словам, некоторые игроки в сегменте уже подняли цены на 30%, а удерживать их могут лишь крупные компании.

«Держать цены ниже рынка могут далеко не все, а лишь крупные игроки. Например, нам пока удается держать цены на кофейную классику ниже рынка на 19% за счет крупных и долгосрочных контрактов, прямой закупки зеленого зерна у стран-производителей, а также собственного цеха по его обжарке», — рассказала директор по закупкам.

Она добавила, что в новом сезоне ожидается хороший урожай.

«Есть шанс, что к концу этого года ситуация несколько стабилизируется. Однако большая волатильность цен на кофе пока сохранится», — предупредила Мария Гаврилина.

До этого россиянам рассказали, что кофе не стоит пить сразу после пробуждения, поскольку утром уровень кортизола находится на пике, и напиток может быть попросту неэффективен.