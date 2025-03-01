Тренер посоветовал несколько весенних рецептов из суперфудов

Весной люди активнее заботятся о здоровье и правильном питании, что приводит к популярности «суперфудов». Эти продукты отличаются высокой питательной ценностью и содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов. Несмотря на их преимущества, важно помнить, что нет универсальной «панацеи» для здоровья — сбалансированное питание и умеренность остаются ключевыми аспектами в рационе, рассказал «Газете.Ru» Артем Опальницкий, тренер DDX Fitness и нутрициолог.

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Первый суперфуд — чиа-пудинг с ягодами.

«Ингредиенты: 3 столовые ложки семян чиа, 1 стакан миндального молока, 1/2 стакана ягод (малина, голубика, клубника). Смешайте семена чиа с миндальным молоком и оставьте на ночь в холодильнике. Утром смесь загустеет, и вы сможете добавить в нее свежие ягоды. Пудинг получится питательным и насыщенным витаминами», — объяснил он.

Второй — авокадо-тост.

«Этот завтрак стал символом здорового питания. Авокадо богато полезными жирами и поддерживает уровень энергии в течение дня. В нем больше омега-3 кислот, чем в жирной соленой рыбе. Регулярное употребление авокадо помогает нормализовать водно-солевой баланс и повышать стрессоустойчивость. Возьмите 1 авокадо, 2 кусочка цельнозернового хлеба, соль, перец, лимонный сок. Разомните авокадо вилкой и добавьте щепотку соли, перца и несколько капель лимонного сока. Нанесите массу на поджаренный хлеб».

Третий — смузи из капусты кале. Этот яркий напиток не только освежит, но и снабдит ваш организм витаминами и антиоксидантами.

«Ингредиенты: капуста кале, банан, яблоко, миндальное молоко. Все ингредиенты поместите в блендер и взбейте до однородной консистенции. Получится полезный смузи, который наполнит вас энергией на весь день», — отметил эксперт.

Четвертый — киноа-салат. Киноа – один из сильнейших суперфудов. Эта крупа богата белком, железом, цинком, фосфором и кальцием. Она поддерживает здоровье сердца, суставов, сосудов и фигуры, способствуя молодости и бодрости. Идеальна для спортсменов, студентов и людей с непереносимостью глютена.

«Возьмите 1 стакан киноа (приготовленной), 1 огурец, 2 помидора, 1 авокадо, 2 столовые ложки оливкового масла. Нарежьте овощи и смешайте их с киноа. Добавьте оливковое масло, соль, перец по вкусу и перемешайте. Такой салат полезный, сытный и идеально подходит для обеда», — сказал он.

Пятый — энергетические шарики из фиников и кэроб. Сладкий и здоровый перекус. Порошок кэроб — популярный заменитель какао и шоколада, содержит витамин Е, витамин РР и витамины группы В. Этот десерт добавит вам энергии и поможет пережить весенний авитаминоз.