Как быстро приготовить свеклу

Есть один простой способ, который поможет быстро сварить свеклу и сохранить ее яркий цвет. Для этого вам понадобится лишь корочка хлеба.

© unsplash

Сначала нужно тщательно вымыть корнеплод, не срезая верхушку и хвостик, чтобы сок остался внутри. Если свекла большая, можно разрезать ее пополам, но есть риск, что она потеряет насыщенный цвет в процессе варки.

Процесс приготовления

Положите свеклу в кастрюлю; Залейте водой; Доведите до кипения; Добавьте корочку темного хлеба; Накройте кастрюлю крышкой и варите 15 минут.

Корка хлеба выполняет сразу две функции:

избавляет квартиру от неприятного запаха;

ускоряет приготовление корнеплода.

После варки достаньте свеклу из воды и залейте холодной водой на пять минут.

Ранее сообщалось, что, чтобы тесто поднялось, обычно используют разрыхлитель или соду. Это два разных продукта с разным действием в выпечке.