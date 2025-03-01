Как быстро приготовить свеклу

Приготовить свеклу за 15 минут легко: нужно лишь знать об этом лайфхаке
Есть один простой способ, который поможет быстро сварить свеклу и сохранить ее яркий цвет. Для этого вам понадобится лишь корочка хлеба.
Сначала нужно тщательно вымыть корнеплод, не срезая верхушку и хвостик, чтобы сок остался внутри. Если свекла большая, можно разрезать ее пополам, но есть риск, что она потеряет насыщенный цвет в процессе варки.
Процесс приготовления
- Положите свеклу в кастрюлю;
- Залейте водой;
- Доведите до кипения;
- Добавьте корочку темного хлеба;
- Накройте кастрюлю крышкой и варите 15 минут.
Корка хлеба выполняет сразу две функции:
- избавляет квартиру от неприятного запаха;
- ускоряет приготовление корнеплода.
После варки достаньте свеклу из воды и залейте холодной водой на пять минут.
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