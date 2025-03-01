Как правильно пить и чем закусывать джин

Джин — один из популярных крепких алкогольных напитков, которые имеет поклонников не меньше, чем коньяк, водка, виски или ром. Сегодня расскажем, как появился джин, как правильно его пить, с чем можно смешивать, к каким блюдам подавать и в какой пропорции смешивать с тоником или колой.

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История изобретения джина — полезного лекарства

Джин, в отличие от других крепких алкогольных напитков, появился благодаря тому, что лекари в древности с помощью алкоголя пытались создать полезный напиток из можжевеловых ягод. Настойка крепкой спиртосодержащей жидкости на ягодах со специфическим вкусом позволила, очевидно, достичь знахарям удовлетворительных результатов в лечении пациентов. Потому напиток постепенно стали употреблять и без особых хворей. Перестав быть лекарством, он также получил название короткое и емкое — «джин» от латинского слова juniperus — «можжевельник».

С течением времени человечество научилось получать все более чистый и качественный крепкий алкоголь, благодаря чему вкусовые качества настойки на можжевеловых ягодах также улучшались. Джин в таком виде, в каком он известен нам сейчас, появился примерно в конце позапрошлого века. Однако в чистом виде его пьют лишь самые отчаянные ценители. Исследователи даже подсчитали, что 90% джина в мире употребляется в составе коктейлей или с различными добавками.

Лед, тоник, сок — как и с чем пьют джин

Итак, в чистом виде джин пьют дегустаторы или гурманы. Но и они нередко добавляют в бокал с алкогольным напитком кубик льда, чтобы усилить аромат и вкус. Подают джин в этом случае в специальном дегустационном бокале, который похож на снифтер, но с чуть расширяющимся горлышком, похожий на тюльпан.

Однако большинство поклонников джина разбавляют его тоником или колой. Первый вариант предпочтительнее, поскольку готовится на основе цитрусовых, которые лучше всего подчеркивают аромат можжевеловых ягод в джине. В этом случае напиток называется джин-тоник и подается в стаканах типа рокс или oldfashion. Также при подаче джин можно смешивать с различными соками, идеальным вариантом станет грейпфрутовый или апельсиновый. И, конечно, в стакан обязательно нужно добавить пару кубиков льда.

При приготовлении коктейлей с джином опирайтесь на главное правило: вкус джина должен чувствоваться в напитке. Обычно джин смешивают с тониками, колой, соками или морсами в пропорции 1:3.

Тоники можно добавлять комнатной температуры, однако в этом случае в коктейль обязательно кладут лед. Во-первых, он помогает понизить градус напитка, во-вторых, кубики льда в теплом коктейле помогают ярче и лучше раскрыть вкус джина с пряным оттенком можжевеловых ягод.

Какие закуски подают к джину

Если джин подается в чистом виде, то лучше употреблять его перед застольем в качестве аперитива. Однако коктейли с джином можно подавать и к основной трапезе. В этом случае стоит учитывать, что джин-тоник, а также коктейли из джина с колой, соками или морсами лучше все сочетаются с блюдами итальянской кухни — морепродуктами и овощами. С пастой или мясными блюдами коктейли на основе джина сочетаются хуже.