Как приготовить пасту из «Клана Сопрано»

Его обожала мафия! Удивите семью вкуснейшим блюдом с криминальным шармом
В культовом сериале «Клан Сопрано» еда подчеркивает итальянские корни героев. Одним из самых запоминающихся блюд стала паста путтанеска, которую готовила жена главного героя. Давайте приготовим ее и окунемся в атмосферу итальянской кухни.
Ингредиенты (на 4 порции):
- спагетти — 400 г;
- консервированные помидоры — 400 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- анчоусы — 4-5 штук;
- каперсы — 2 ст. л.;
- маслины — 100 г;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- орегано, перец чили, соль — по вкусу;
- базилик и пармезан — для подачи.
Приготовление
- Нарежьте чеснок, маслины и анчоусы.
- Обжарьте чеснок в масле до золотистого цвета, добавьте анчоусы и разомните их.
- Выложите помидоры, раздавите их, добавьте каперсы, маслины, орегано и перец чили. Тушите 10–15 минут.
- Отварите спагетти аль денте.
- Смешайте пасту с соусом, добавьте немного воды от пасты. Прогрейте пару минут.
- Подавайте с базиликом и пармезаном.
Просто, вкусно и по-итальянски!
Ранее сообщалось, что макароны по-флотски могут стать отличным выбором для обеда или ужина во время похудения. Они содержат достаточное количество белка и сложных углеводов, которые обеспечивают длительное чувство сытости. В них всего 180 ккал на 100 г.