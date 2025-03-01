Его обожала мафия! Удивите семью вкуснейшим блюдом с криминальным шармом

В культовом сериале «Клан Сопрано» еда подчеркивает итальянские корни героев. Одним из самых запоминающихся блюд стала паста путтанеска, которую готовила жена главного героя. Давайте приготовим ее и окунемся в атмосферу итальянской кухни.

Как приготовить пасту из «Клана Сопрано»
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Ингредиенты (на 4 порции):

  • спагетти — 400 г;
  • консервированные помидоры — 400 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • анчоусы — 4-5 штук;
  • каперсы — 2 ст. л.;
  • маслины — 100 г;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • орегано, перец чили, соль — по вкусу;
  • базилик и пармезан — для подачи.

Приготовление

  1. Нарежьте чеснок, маслины и анчоусы.
  2. Обжарьте чеснок в масле до золотистого цвета, добавьте анчоусы и разомните их.
  3. Выложите помидоры, раздавите их, добавьте каперсы, маслины, орегано и перец чили. Тушите 10–15 минут.
  4. Отварите спагетти аль денте.
  5. Смешайте пасту с соусом, добавьте немного воды от пасты. Прогрейте пару минут.
  6. Подавайте с базиликом и пармезаном.

Просто, вкусно и по-итальянски!

Ранее сообщалось, что макароны по-флотски могут стать отличным выбором для обеда или ужина во время похудения. Они содержат достаточное количество белка и сложных углеводов, которые обеспечивают длительное чувство сытости. В них всего 180 ккал на 100 г.

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