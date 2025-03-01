Как приготовить пасту из «Клана Сопрано»

В культовом сериале «Клан Сопрано» еда подчеркивает итальянские корни героев. Одним из самых запоминающихся блюд стала паста путтанеска, которую готовила жена главного героя. Давайте приготовим ее и окунемся в атмосферу итальянской кухни.

© unsplash

Ингредиенты (на 4 порции):

спагетти — 400 г;

консервированные помидоры — 400 г;

чеснок — 3 зубчика;

анчоусы — 4-5 штук;

каперсы — 2 ст. л.;

маслины — 100 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

орегано, перец чили, соль — по вкусу;

базилик и пармезан — для подачи.

Приготовление

Нарежьте чеснок, маслины и анчоусы. Обжарьте чеснок в масле до золотистого цвета, добавьте анчоусы и разомните их. Выложите помидоры, раздавите их, добавьте каперсы, маслины, орегано и перец чили. Тушите 10–15 минут. Отварите спагетти аль денте. Смешайте пасту с соусом, добавьте немного воды от пасты. Прогрейте пару минут. Подавайте с базиликом и пармезаном.

Просто, вкусно и по-итальянски!

Ранее сообщалось, что макароны по-флотски могут стать отличным выбором для обеда или ужина во время похудения. Они содержат достаточное количество белка и сложных углеводов, которые обеспечивают длительное чувство сытости. В них всего 180 ккал на 100 г.