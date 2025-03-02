Что можно приготовить на Масленицу кроме блинов

Панкейки-суфле, драники, оладьи: что еще можно приготовить на Масленицу кроме блинов
Масленица — это не только праздник блинов, но и время, когда можно экспериментировать с традиционными блюдами, добавляя в них современные и полезные нотки. Шеф-повар и нутрициолог Вера Дудченко поделилась вкусными и сытными рецептами для семейного застолья.
Овсяные оладьи с бананом и медом
Этот вариант идеален для тех, кто следит за здоровым питанием. Овсянка — источник клетчатки, а банан добавляет естественную сладость.
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев;
- 1 спелый банан;
- 1 яйцо;
- 100 мл молока (или растительного аналога);
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- мед и орехи для подачи.
Приготовление
- Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки.
- Добавьте банан, яйцо, молоко и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.
- Жарьте оладьи на антипригарной сковороде.
- Подавайте с медом и измельченными орехами.
Гречневые блины с грибами и сметаной
Гречневые блины — это сытное и полезное блюдо, которое отлично подойдет для Масленицы. Гречка богата железом и магнием, а грибы добавят пикантности.
Ингредиенты:
- 130 г гречневой муки;
- 1 стакан молока;
- 1 яйцо;
- щепотка соли;
- 200 г грибов (шампиньоны или лесные);
- 1 луковица;
- сметана для подачи.
Приготовление
- Смешайте гречневую муку, молоко, яйцо и соль. Дайте тесту настояться 15 минут.
- Жарьте блины на сковороде с небольшим количеством масла.
- Для начинки обжарьте грибы с луком до готовности.
- Заверните начинку в блины и подавайте со сметаной.
Тыквенные панкейки с корицей
Тыква — это не только сезонный продукт, но и источник витамина А. Панкейки получаются нежными и ароматными.
Ингредиенты:
- 200 г тыквенного пюре (можно использовать запеченную тыкву);
- 130 г муки;
- 1 яйцо;
- 100 мл молока;
- 1 ч. ложка разрыхлителя;
- 1 ч. ложка корицы;
- кленовый сироп или мед для подачи.
Приготовление
- Смешайте тыквенное пюре, яйцо, молоко и специи.
- Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
- Жарьте панкейки на сковороде до золотистого цвета.
- Подавайте с кленовым сиропом.
Картофельные драники с зеленью и йогуртовым соусом
Драники — это сытное и простое блюдо, которое отлично подойдет для Масленицы.
Ингредиенты:
- 4 картофелины (около 400 г);
- ½ луковицы;
- 1 яйцо;
- 2 ст. ложки муки;
- соль и перец по вкусу;
Для соуса: 200 г греческого йогурта, зелень (укроп, петрушка), чеснок.
Приготовление
- Натрите картофель и лук на терке, отожмите лишнюю жидкость.
- Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте.
- Жарьте драники на сковороде до хрустящей корочки.
- Для соуса смешайте йогурт, измельченную зелень и чеснок.
- Подавайте драники с соусом.
Белковые мини-панкейки из банана и греческого йогурта
Эти панкейки — идеальный вариант для завтрака или перекуса. Они богаты белком и имеют нежную текстуру.
Ингредиенты:
- 1 банан;
- 100 г греческого йогурта;
- 2 яйца;
- 1 ч. ложка сахара;
- 50 г овсяной муки (или обычной);
- 1 ч. ложка разрыхлителя;
- щепотка соли.
Приготовление
- Банан нарежьте кружочками.
- Смешайте греческий йогурт и яйца.
- Всыпьте овсяную муку, разрыхлитель, сахар и щепотку соли. Перемешайте до однородности.
- Обмакивайте кружочки банана в тесто и жарьте панкейки на антипригарной сковороде на среднем огне, затем переверните и обжарьте с другой стороны.
- Подавайте с медом, свежими фруктами или ягодами.
Творожные оладьи
Эти оладьи — легкая и вкусная альтернатива сырникам. Они получаются воздушными и нежными.
Ингредиенты:
- 200 г творога 5%;
- 1 яйцо;
- 2 ст. ложки муки (можно использовать цельнозерновую);
- 1 ст. ложка сахара;
- щепотка соли;
- ½ ч. ложки разрыхлителя;
- ванилин по вкусу.
Приготовление
- Смешайте творог, яйцо, сахар и соль. Лучше сделать это в блендере, чтобы не было комочков.
- Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешайте до однородности.
- Жарьте оладьи на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета с обеих сторон.
- Подавайте со сметаной, медом или свежими ягодами.
Японские блины с фруктами
Японские блины, или «суфле-панкейки», — это невероятно воздушные и пышные блины, которые станут настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 50 мл молока;
- 50 г муки;
- ½ ч. ложки разрыхлителя;
- 1 ст. ложка сахара;
- щепотка соли;
Для подачи: свежие фрукты (банан, клубника, киви), взбитые сливки или мед.
Приготовление:
- Разделите яйца на белки и желтки.
- Взбейте желтки с молоком, затем добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли.
- В отдельной миске взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков.
- Аккуратно соедините белковую массу с тестом, перемешивая лопаткой снизу вверх.
- Выложите тесто в формочки или прямо на сковороду (можно использовать кольца для формирования блинов).
- Жарьте на медленном огне под крышкой 3—4 минуты, затем переверните и жарьте еще 2—3 минуты.
- Подавайте с фруктами, взбитыми сливками или медом.
Эти блюда добавят разнообразия и пользы вашему праздничному столу. Они подойдут как для завтрака, так и для угощения гостей. Приятного аппетита и счастливой Масленицы!