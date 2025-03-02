Панкейки-суфле, драники, оладьи: что еще можно приготовить на Масленицу кроме блинов

Масленица — это не только праздник блинов, но и время, когда можно экспериментировать с традиционными блюдами, добавляя в них современные и полезные нотки. Шеф-повар и нутрициолог Вера Дудченко поделилась вкусными и сытными рецептами для семейного застолья.

Что можно приготовить на Масленицу кроме блинов
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Овсяные оладьи с бананом и медом

Этот вариант идеален для тех, кто следит за здоровым питанием. Овсянка — источник клетчатки, а банан добавляет естественную сладость.

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев;
  • 1 спелый банан;
  • 1 яйцо;
  • 100 мл молока (или растительного аналога);
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • мед и орехи для подачи.

Приготовление

  1. Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки.
  2. Добавьте банан, яйцо, молоко и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.
  3. Жарьте оладьи на антипригарной сковороде.
  4. Подавайте с медом и измельченными орехами.

Гречневые блины с грибами и сметаной

Гречневые блины — это сытное и полезное блюдо, которое отлично подойдет для Масленицы. Гречка богата железом и магнием, а грибы добавят пикантности.

Ингредиенты:

  • 130 г гречневой муки;
  • 1 стакан молока;
  • 1 яйцо;
  • щепотка соли;
  • 200 г грибов (шампиньоны или лесные);
  • 1 луковица;
  • сметана для подачи.

Приготовление

  1. Смешайте гречневую муку, молоко, яйцо и соль. Дайте тесту настояться 15 минут.
  2. Жарьте блины на сковороде с небольшим количеством масла.
  3. Для начинки обжарьте грибы с луком до готовности.
  4. Заверните начинку в блины и подавайте со сметаной.

Тыквенные панкейки с корицей

Тыква — это не только сезонный продукт, но и источник витамина А. Панкейки получаются нежными и ароматными.

Ингредиенты:

  • 200 г тыквенного пюре (можно использовать запеченную тыкву);
  • 130 г муки;
  • 1 яйцо;
  • 100 мл молока;
  • 1 ч. ложка разрыхлителя;
  • 1 ч. ложка корицы;
  • кленовый сироп или мед для подачи.

Приготовление

  1. Смешайте тыквенное пюре, яйцо, молоко и специи.
  2. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
  3. Жарьте панкейки на сковороде до золотистого цвета.
  4. Подавайте с кленовым сиропом.

Картофельные драники с зеленью и йогуртовым соусом

Драники — это сытное и простое блюдо, которое отлично подойдет для Масленицы.

Ингредиенты:

  • 4 картофелины (около 400 г);
  • ½ луковицы;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. ложки муки;
  • соль и перец по вкусу;

Для соуса: 200 г греческого йогурта, зелень (укроп, петрушка), чеснок.

Приготовление

  1. Натрите картофель и лук на терке, отожмите лишнюю жидкость.
  2. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте.
  3. Жарьте драники на сковороде до хрустящей корочки.
  4. Для соуса смешайте йогурт, измельченную зелень и чеснок.
  5. Подавайте драники с соусом.

Белковые мини-панкейки из банана и греческого йогурта

Эти панкейки — идеальный вариант для завтрака или перекуса. Они богаты белком и имеют нежную текстуру.

Ингредиенты:

  • 1 банан;
  • 100 г греческого йогурта;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. ложка сахара;
  • 50 г овсяной муки (или обычной);
  • 1 ч. ложка разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. Банан нарежьте кружочками.
  2. Смешайте греческий йогурт и яйца.
  3. Всыпьте овсяную муку, разрыхлитель, сахар и щепотку соли. Перемешайте до однородности.
  4. Обмакивайте кружочки банана в тесто и жарьте панкейки на антипригарной сковороде на среднем огне, затем переверните и обжарьте с другой стороны.
  5. Подавайте с медом, свежими фруктами или ягодами.

Творожные оладьи

Эти оладьи — легкая и вкусная альтернатива сырникам. Они получаются воздушными и нежными.

Ингредиенты:

  • 200 г творога 5%;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. ложки муки (можно использовать цельнозерновую);
  • 1 ст. ложка сахара;
  • щепотка соли;
  • ½ ч. ложки разрыхлителя;
  • ванилин по вкусу.

Приготовление

  1. Смешайте творог, яйцо, сахар и соль. Лучше сделать это в блендере, чтобы не было комочков.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешайте до однородности.
  3. Жарьте оладьи на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета с обеих сторон.
  4. Подавайте со сметаной, медом или свежими ягодами.

Японские блины с фруктами

Японские блины, или «суфле-панкейки», — это невероятно воздушные и пышные блины, которые станут настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 50 мл молока;
  • 50 г муки;
  • ½ ч. ложки разрыхлителя;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • щепотка соли;

Для подачи: свежие фрукты (банан, клубника, киви), взбитые сливки или мед.

Приготовление:

  1. Разделите яйца на белки и желтки.
  2. Взбейте желтки с молоком, затем добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли.
  3. В отдельной миске взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков.
  4. Аккуратно соедините белковую массу с тестом, перемешивая лопаткой снизу вверх.
  5. Выложите тесто в формочки или прямо на сковороду (можно использовать кольца для формирования блинов).
  6. Жарьте на медленном огне под крышкой 3—4 минуты, затем переверните и жарьте еще 2—3 минуты.
  7. Подавайте с фруктами, взбитыми сливками или медом.

Эти блюда добавят разнообразия и пользы вашему праздничному столу. Они подойдут как для завтрака, так и для угощения гостей. Приятного аппетита и счастливой Масленицы!

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