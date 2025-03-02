Что можно приготовить на Масленицу кроме блинов

Масленица — это не только праздник блинов, но и время, когда можно экспериментировать с традиционными блюдами, добавляя в них современные и полезные нотки. Шеф-повар и нутрициолог Вера Дудченко поделилась вкусными и сытными рецептами для семейного застолья.

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Овсяные оладьи с бананом и медом

Этот вариант идеален для тех, кто следит за здоровым питанием. Овсянка — источник клетчатки, а банан добавляет естественную сладость.

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев;

1 спелый банан;

1 яйцо;

100 мл молока (или растительного аналога);

1 ч. л. разрыхлителя;

мед и орехи для подачи.

Приготовление

Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки. Добавьте банан, яйцо, молоко и разрыхлитель. Перемешайте до однородности. Жарьте оладьи на антипригарной сковороде. Подавайте с медом и измельченными орехами.

Гречневые блины с грибами и сметаной

Гречневые блины — это сытное и полезное блюдо, которое отлично подойдет для Масленицы. Гречка богата железом и магнием, а грибы добавят пикантности.

Ингредиенты:

130 г гречневой муки;

1 стакан молока;

1 яйцо;

щепотка соли;

200 г грибов (шампиньоны или лесные);

1 луковица;

сметана для подачи.

Приготовление

Смешайте гречневую муку, молоко, яйцо и соль. Дайте тесту настояться 15 минут. Жарьте блины на сковороде с небольшим количеством масла. Для начинки обжарьте грибы с луком до готовности. Заверните начинку в блины и подавайте со сметаной.

Тыквенные панкейки с корицей

Тыква — это не только сезонный продукт, но и источник витамина А. Панкейки получаются нежными и ароматными.

Ингредиенты:

200 г тыквенного пюре (можно использовать запеченную тыкву);

130 г муки;

1 яйцо;

100 мл молока;

1 ч. ложка разрыхлителя;

1 ч. ложка корицы;

кленовый сироп или мед для подачи.

Приготовление

Смешайте тыквенное пюре, яйцо, молоко и специи. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности. Жарьте панкейки на сковороде до золотистого цвета. Подавайте с кленовым сиропом.

Картофельные драники с зеленью и йогуртовым соусом

Драники — это сытное и простое блюдо, которое отлично подойдет для Масленицы.

Ингредиенты:

4 картофелины (около 400 г);

½ луковицы;

1 яйцо;

2 ст. ложки муки;

соль и перец по вкусу;

Для соуса: 200 г греческого йогурта, зелень (укроп, петрушка), чеснок.

Приготовление

Натрите картофель и лук на терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте. Жарьте драники на сковороде до хрустящей корочки. Для соуса смешайте йогурт, измельченную зелень и чеснок. Подавайте драники с соусом.

Белковые мини-панкейки из банана и греческого йогурта

Эти панкейки — идеальный вариант для завтрака или перекуса. Они богаты белком и имеют нежную текстуру.

Ингредиенты:

1 банан;

100 г греческого йогурта;

2 яйца;

1 ч. ложка сахара;

50 г овсяной муки (или обычной);

1 ч. ложка разрыхлителя;

щепотка соли.

Приготовление

Банан нарежьте кружочками. Смешайте греческий йогурт и яйца. Всыпьте овсяную муку, разрыхлитель, сахар и щепотку соли. Перемешайте до однородности. Обмакивайте кружочки банана в тесто и жарьте панкейки на антипригарной сковороде на среднем огне, затем переверните и обжарьте с другой стороны. Подавайте с медом, свежими фруктами или ягодами.

Творожные оладьи

Эти оладьи — легкая и вкусная альтернатива сырникам. Они получаются воздушными и нежными.

Ингредиенты:

200 г творога 5%;

1 яйцо;

2 ст. ложки муки (можно использовать цельнозерновую);

1 ст. ложка сахара;

щепотка соли;

½ ч. ложки разрыхлителя;

ванилин по вкусу.

Приготовление

Смешайте творог, яйцо, сахар и соль. Лучше сделать это в блендере, чтобы не было комочков. Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешайте до однородности. Жарьте оладьи на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета с обеих сторон. Подавайте со сметаной, медом или свежими ягодами.

Японские блины с фруктами

Японские блины, или «суфле-панкейки», — это невероятно воздушные и пышные блины, которые станут настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

2 яйца;

50 мл молока;

50 г муки;

½ ч. ложки разрыхлителя;

1 ст. ложка сахара;

щепотка соли;

Для подачи: свежие фрукты (банан, клубника, киви), взбитые сливки или мед.

Приготовление:

Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте желтки с молоком, затем добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли. В отдельной миске взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно соедините белковую массу с тестом, перемешивая лопаткой снизу вверх. Выложите тесто в формочки или прямо на сковороду (можно использовать кольца для формирования блинов). Жарьте на медленном огне под крышкой 3—4 минуты, затем переверните и жарьте еще 2—3 минуты. Подавайте с фруктами, взбитыми сливками или медом.

Эти блюда добавят разнообразия и пользы вашему праздничному столу. Они подойдут как для завтрака, так и для угощения гостей. Приятного аппетита и счастливой Масленицы!