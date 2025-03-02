В Москве предложили отведать блины за девять тысяч рублей

Россиянам предложили отведать блинов в конец масленичной недели за 9 тысяч рублей в столичном ресторане Oltemare. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Трапезник».

© РИА Новости

«Кто не успел навернуть блинов — не расстраивайтесь! Можно успеть забежать в Oltremare и заказать блинчики за 9 тысяч рублей», — сыронизировал автор.

Как следует из фотографии меню, приложенной в публикации, блины подаются с камчатским крабом и черной икрой. Помимо этого, в карте представлены блины с слабосоленым лососем и красной икрой, блины с прошутто котто и черным трюфелем и блины с нутеллой и свежими ягодами.

Ранее «Трапезник» показал завтрак за десятки тысяч рублей в московском ресторане «Белуга». Согласно посту, в «Завтрак Бурлака», который подают в столичном заведении за 72 тысячи рублей, входят килограмм осетровой икры, литр водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом, а также нарезной батон, черный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и килька.