Как выбрать маш и рецепт салата с ним

Такой вкусный маш: описание продукта, как выбирать, как готовить
Маш становится все более востребованным продуктом для здорового питания, особенно среди тех, кто предпочитает растительную пищу. Маш — продукт с высокой питательной ценностью, уникальным вкусом и множеством полезных свойств.
Узнайте описание продукта, как его выбирать, как готовить и как можно включить в свой рацион, в новом материале NEWS.ru.
Маш: описание продукта, полезные свойства
В мире маш известен еще под несколькими названиями: «зеленая вигнамская фасоль» и «мунг». Маш выращивают в Пакистане, Индии, Китае, Корее и на юго-востоке Азии. Однако родиной маша принято считать Персию, где он появился почти 4500 лет назад.
Маш — бобы небольшого размера, чуть крупнее гречки. Имеют округлую форму. Чаще всего на прилавках магазина можно встретить зеленый маш с небольшим светлым вкраплением.
Маш — это удивительное растение, которое сочетает в себе множество витаминов, включая A, B, C, D, E и PP, а также важные минералы, такие как калий, кальций, фосфор, натрий, железо, цинк, медь и магний. Благодаря такому богатому составу маш оказывает многогранное положительное воздействие на организм.
Маш способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает эластичность сосудов.
Хранить продукт следует в сухом и темном месте. Идеальным вариантом станет кухонный шкафчик. После покупки бобы следует убрать в контейнер с плотной крышкой или в холщовый мешок.
Как выбрать маш и включить его в свой рацион?
При выборе маша следует обращать внимание на несколько важных характеристик:
- зерна должны быть одинакового размера;
- маш имеет яркий зеленый цвет без вкраплений;
- упаковка должна быть герметичной;
- немного потрясите пачку — на стенках упаковки не должна оседать пыль;
- маш имеет гладкую поверхность; если заметили сморщенные плоды, пачку лучше отложить в сторону.
После приготовления качественный маш приобретает приятный ореховый вкус. Как же его готовить? Вот лишь малая часть интересных сочетаний:
- омлет с отварным машем и карри;
- салат с машем и свежими овощами;
- пюре из маша;
- похлебка из маша и чечевицы;
- круассан с ломтиком лосося, авокадо и горстью маша;
- поке-боул с куриной грудкой, свежими овощами, машем и яйцом.
Аппетитный салат с машем и киноа — простой рецепт питательного обеда
- Киноа — половина стакана;
- Маш — половина стакана;
- Черри — 250 г;
- Микс салатов — 200 г;
- Авокадо — 1 шт.;
- Оливковое масло — 30 мл;
- Мед — 30 г;
- Соль — на вкус;
- Дижонская горчица — чайная ложка;
- Черный перец — на вкус.
- Отварить киноа и маш до готовности.
- Томаты нарезать на половинки.
- Зелень промыть и обсушить.
- Авокадо нарезать кубиками.
- Смешать оставшиеся ингредиенты в небольшой плошке. Это заправка.
- В большую тару ссыпать все ингредиенты и заправить пряным оливковым маслом. Приятного аппетита!