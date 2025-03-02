Как выбрать маш и рецепт салата с ним

Маш становится все более востребованным продуктом для здорового питания, особенно среди тех, кто предпочитает растительную пищу. Маш — продукт с высокой питательной ценностью, уникальным вкусом и множеством полезных свойств.

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Узнайте описание продукта, как его выбирать, как готовить и как можно включить в свой рацион, в новом материале NEWS.ru.

Маш: описание продукта, полезные свойства

В мире маш известен еще под несколькими названиями: «зеленая вигнамская фасоль» и «мунг». Маш выращивают в Пакистане, Индии, Китае, Корее и на юго-востоке Азии. Однако родиной маша принято считать Персию, где он появился почти 4500 лет назад.

Маш — бобы небольшого размера, чуть крупнее гречки. Имеют округлую форму. Чаще всего на прилавках магазина можно встретить зеленый маш с небольшим светлым вкраплением.

Маш — это удивительное растение, которое сочетает в себе множество витаминов, включая A, B, C, D, E и PP, а также важные минералы, такие как калий, кальций, фосфор, натрий, железо, цинк, медь и магний. Благодаря такому богатому составу маш оказывает многогранное положительное воздействие на организм.

Маш способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает эластичность сосудов.

Хранить продукт следует в сухом и темном месте. Идеальным вариантом станет кухонный шкафчик. После покупки бобы следует убрать в контейнер с плотной крышкой или в холщовый мешок.

Как выбрать маш и включить его в свой рацион?

При выборе маша следует обращать внимание на несколько важных характеристик:

зерна должны быть одинакового размера;

маш имеет яркий зеленый цвет без вкраплений;

упаковка должна быть герметичной;

немного потрясите пачку — на стенках упаковки не должна оседать пыль;

маш имеет гладкую поверхность; если заметили сморщенные плоды, пачку лучше отложить в сторону.

После приготовления качественный маш приобретает приятный ореховый вкус. Как же его готовить? Вот лишь малая часть интересных сочетаний:

омлет с отварным машем и карри;

салат с машем и свежими овощами;

пюре из маша;

похлебка из маша и чечевицы;

круассан с ломтиком лосося, авокадо и горстью маша;

поке-боул с куриной грудкой, свежими овощами, машем и яйцом.

Аппетитный салат с машем и киноа — простой рецепт питательного обеда

Киноа — половина стакана;

Маш — половина стакана;

Черри — 250 г;

Микс салатов — 200 г;

Авокадо — 1 шт.;

Оливковое масло — 30 мл;

Мед — 30 г;

Соль — на вкус;

Дижонская горчица — чайная ложка;

Черный перец — на вкус.