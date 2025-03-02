Рецепт для похудения: минтай под маринадом

Это блюдо идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно не только вкусное, но и полезное. Минтай — это нежирная рыба, которая содержит много белка и полезных микроэлементов. А маринад из лука, моркови и молока делает ее нежной и сочной. На порцию выходит около 120 ккал.

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Ингредиенты:

500 г филе минтая;

1 луковица;

1 морковь;

200 мл молока;

3 ст. ложки муки;

соль, перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление

Филе минтая вымойте под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные кусочки. Посолите, поперчите и оставьте на 10–15 минут. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной терке. В сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте муку и перемешайте. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Кусочки минтая обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Затем переложите их в форму для запекания. Залейте минтай горячим маринадом и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–25 минут. Готовое блюдо подавайте горячим с овощным салатом или картофельным пюре.

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