Рецепт для похудения: минтай под маринадом. Едим — и килограммы уходят
Это блюдо идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно не только вкусное, но и полезное. Минтай — это нежирная рыба, которая содержит много белка и полезных микроэлементов. А маринад из лука, моркови и молока делает ее нежной и сочной. На порцию выходит около 120 ккал.
Ингредиенты:
- 500 г филе минтая;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 200 мл молока;
- 3 ст. ложки муки;
- соль, перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление
- Филе минтая вымойте под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные кусочки. Посолите, поперчите и оставьте на 10–15 минут.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной терке.
- В сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте муку и перемешайте.
- Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Доведите соус до кипения и снимите с огня.
- Кусочки минтая обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Затем переложите их в форму для запекания.
- Залейте минтай горячим маринадом и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–25 минут.
- Готовое блюдо подавайте горячим с овощным салатом или картофельным пюре.
Ранее сообщалось, что макароны по-флотски могут стать отличным выбором для обеда или ужина во время похудения. Они содержат достаточное количество белка и сложных углеводов, которые обеспечивают длительное чувство сытости. В них всего 180 ккал на 100 г.