Рецепт для похудения: рыбная закуска. Едим — и килограммы уходят

Эта закуска не только вкусная, но и полезная. Она содержит белок, витамины и минералы, которые необходимы для организма. В ней всего 150 ккал на 100 г.

Рецепт для похудения: рыбная закуска
© unsplash

Ингредиенты:

  • 1 слабосоленая сельдь;
  • 200 г творожного сыра;
  • 100 г цельнозернового хлеба;
  • 100 г греческого йогурта;
  • свежий укроп по вкусу.

Приготовление

  1. Сельдь очистите от кожи и костей, нарежьте небольшими кусочками.
  2. Творожный сыр смешайте с греческим йогуртом до однородной консистенции.
  3. Хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сковороде до легкого хруста.
  4. Укроп мелко нарежьте.
  5. На ломтики хлеба намажьте смесь творожного сыра и йогурта, сверху выложите кусочки сельди и посыпьте укропом.

Ранее сообщалось, что этот морковный рис — отличный вариант гарнира. Он получается ярким, вкусным, сытным и подойдет для тех, кто хочет похудеть. На порцию 250 г приходится около 200 ккал.

Еда
Рецепт недели