Рецепт для похудения: рыбная закуска

Эта закуска не только вкусная, но и полезная. Она содержит белок, витамины и минералы, которые необходимы для организма. В ней всего 150 ккал на 100 г.

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Ингредиенты:

1 слабосоленая сельдь;

200 г творожного сыра;

100 г цельнозернового хлеба;

100 г греческого йогурта;

свежий укроп по вкусу.

Приготовление

Сельдь очистите от кожи и костей, нарежьте небольшими кусочками. Творожный сыр смешайте с греческим йогуртом до однородной консистенции. Хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сковороде до легкого хруста. Укроп мелко нарежьте. На ломтики хлеба намажьте смесь творожного сыра и йогурта, сверху выложите кусочки сельди и посыпьте укропом.

Ранее сообщалось, что этот морковный рис — отличный вариант гарнира. Он получается ярким, вкусным, сытным и подойдет для тех, кто хочет похудеть. На порцию 250 г приходится около 200 ккал.