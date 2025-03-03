Рецепт для похудения: рыбная закуска. Едим — и килограммы уходят
Эта закуска не только вкусная, но и полезная. Она содержит белок, витамины и минералы, которые необходимы для организма. В ней всего 150 ккал на 100 г.
Ингредиенты:
- 1 слабосоленая сельдь;
- 200 г творожного сыра;
- 100 г цельнозернового хлеба;
- 100 г греческого йогурта;
- свежий укроп по вкусу.
Приготовление
- Сельдь очистите от кожи и костей, нарежьте небольшими кусочками.
- Творожный сыр смешайте с греческим йогуртом до однородной консистенции.
- Хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сковороде до легкого хруста.
- Укроп мелко нарежьте.
- На ломтики хлеба намажьте смесь творожного сыра и йогурта, сверху выложите кусочки сельди и посыпьте укропом.
Ранее сообщалось, что этот морковный рис — отличный вариант гарнира. Он получается ярким, вкусным, сытным и подойдет для тех, кто хочет похудеть. На порцию 250 г приходится около 200 ккал.