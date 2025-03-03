Как приготовить безалкогольное сливочное пиво из Хогвартса

Сливочное пиво из Хогвартса: удивительный рецепт для любителей волшебства
Сливочное пиво из вселенной Гарри Поттера — это не просто напиток, а настоящий символ уюта и магии. Хотите почувствовать себя учеником Хогвартса? Приготовьте безалкогольный вариант этого напитка дома. Это проще, чем кажется!
Для приготовления вам понадобится:
- 500 мл сливочного газированного напитка (например, крем-соды);
- 2 ст. ложки карамельного или ванильного сиропа;
- 100 мл сливок 10–20%;
- щепотка корицы или мускатного ореха для аромата.
Смешайте сливочный напиток с сиропом, аккуратно влейте сливки и добавьте специи. Подавайте охлажденным, украсив взбитыми сливками и карамельной крошкой.
Ранее также сообщалось о рецепте вкусного и освежающего коктейля на основе фруктов и ягод. Напиток отлично подойдет для тех, кто не употребляет алкоголь.