Сливочное пиво из Хогвартса: удивительный рецепт для любителей волшебства

Сливочное пиво из вселенной Гарри Поттера — это не просто напиток, а настоящий символ уюта и магии. Хотите почувствовать себя учеником Хогвартса? Приготовьте безалкогольный вариант этого напитка дома. Это проще, чем кажется!

Как приготовить безалкогольное сливочное пиво из Хогвартса
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Для приготовления вам понадобится:

  • 500 мл сливочного газированного напитка (например, крем-соды);
  • 2 ст. ложки карамельного или ванильного сиропа;
  • 100 мл сливок 10–20%;
  • щепотка корицы или мускатного ореха для аромата.

Смешайте сливочный напиток с сиропом, аккуратно влейте сливки и добавьте специи. Подавайте охлажденным, украсив взбитыми сливками и карамельной крошкой.

Ранее также сообщалось о рецепте вкусного и освежающего коктейля на основе фруктов и ягод. Напиток отлично подойдет для тех, кто не употребляет алкоголь.

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Гарри Поттер