Чем оригинальная кока-кола отличается от конкурентов

Компания Coca-Cola ведет переговоры с российскими партнерами о возвращении на отечественный рынок. Узнаем, в чем отличие оригинального напитка от аналогов.

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Компания планирует вести борьбу с появившимися на рынке аналогами, как только получит «зеленый свет» на фоне потепления отношений между Россией и США. Перспективой возвращения крайне недовольны российские производители, которые уже разработали собственные варианты «Колы», планируют расширять линейку.

Им невыгодно пропускать на рынок именитых конкурентов.

«Возврат компании с запада — это не такой сложный вопрос, так как они имеют право выпускаться на старых заводах. Достаточно ввезти недостающие ингредиенты и поменять этикетку», — отметил аналитик Даниил Семенов.

Правда, стоить баночки оригинальной колы 0,5 л будет выше, чем у конкурентов — примерно 110 рублей против 80–90 рублей у наших компаний.

«Честно говоря, особой разницы между "Колой", которая разливается на оригинальных заводах в Казахстане, Азербайджане, Грузии (оттуда идет параллельный импорт), и продукцией на наших заводах — нет, — добавил эксперт. — Можно сказать, что компания не уходила. Она сохранила персонал, заводы. Поменялось только юридическое название. По сути дела, вы пьете ту же самую Coca-Cola, но с небольшими изменениями в рецепте».

Прямая речь

Виктория Безнебеева, диетолог:

«Я рекомендую полностью отказаться от употребления газировки, потому что это серьезный удар по ЖКТ. Лучше отдать предпочтение чаю, комбуче, фруктовой воде, цикорию. Можно тонизировать организм очень простыми напитками. Например, с применением лимона или имбиря. Измельчите оба ингредиента в блендере с цедрой и медом и держите получившуюся пасту в холодильнике. Когда понадобится зарядиться, разведите пару столовых ложек в воде».

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